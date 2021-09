[Del Historical Dictionary of Science Fiction, un centro de consulta en línea que empezó como un proyecto del Oxford English Dictionary, cuyo editor es Jesse Sheidlower.] MARIONETA DE CARNE: el cuerpo humano; un ser humano físico, especialmente en contraste con la realidad virtual o con la inteligencia artificial. SOBREMENTE: una conciencia sola, no material, compuesta por las conciencias de un extenso número de seres. CADÁVER-TÉMPANO: persona criogénicamente congelada; alguien que duerme un sueño helado; (ocasionalmente) un cadáver en congelación. TIERRAOPTANTE: persona que vive en un planeta (en contraste con la persona que vive en el espacio o viaja con frecuencia por él). GALACTÓGRAFO: alguien que mapea la estructura física de las galaxias. TELÉMPATA: persona que tiene la capacidad psiónica o psíquica de sentir las emociones de otros. TRANSHUMANO: persona que mediante la ingeniería genética o el aumento cibernético ha obtenido capacidades con el suficiente avance como para que pueda juzgársele ya una especie diferente. XENOCIDA: persona que mata a toda una especie alienígena. POSHUMANO: descendiente de humanos ya tan diferente de los humanos en su forma o sus capacidades de hoy como para que se le juzgue una nueva especie. IMPERSONA: persona que, habitualmente por motivos políticos, se decide que no ha existido y cuyo nombre se saca de todos los registros públicos; persona a la que se considera menos que humana.

Fuente: Harper’s, junio 2021.