Fue una notable disposición de la naturaleza el asignar a un mismo género de animales, los pájaros, el canto y el vuelo, de modo que aquéllos que tenían que recrear a los otros vivientes con la voz estuviesen por lo general en lugar alto, desde donde se expandiera al entorno por mayor espacio y llegara a mayor número de oyentes. Y de manera que el aire, que es el elemento destinado al sonido, fuera poblado de criaturas vocales y músicas. Verdaderamente nos da mucho alivio y alegría, y no menos, a mi parecer, a los otros animales que a los hombres, el escuchar el canto de los pájaros. Y esto creo yo que proviene, principalmente, no de la suavidad de los sones, tenga cuanta tenga, ni de su variedad ni de lo armónico, sino de aquella significación de alegría que está contenida por naturaleza, así, en el canto en general y en el canto de los pájaros en particular. Que es, como si dijéramos, una risa que el pájaro lanza cuando se siente a gusto y agradablemente.

Ilustración: Estelí Meza

Por eso se podría decir en cierta manera que los pájaros participan del privilegio de reír, que tiene el hombre, y que no poseen los demás animales; y por este motivo pensaron algunos que así como el hombre se define como animal intelectivo o racional, no con menos suficiencia podría definirse como animal reidor, pareciéndoles que la risa no era menos propia y particular del hombre que la razón… Ahora concluyendo sobre el canto de los pájaros, digo que ya que la alegría vista o conocida de otros, de la que no se tenga envidia, suele confortar y alegrar; por lo tanto, la naturaleza muy laudablemente dispuso que el canto de los pájaros, que es demostración de alegría, y una especie de risa, fuese público.

Fuente: Giacomo Leopardi (1798-1837), Operette Morali. Traducción de Jordi Teixidor. Editorial Fontamara, Barcelona, 1981.