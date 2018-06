¿Dónde voy a meterme en este invierno?

Abierta la ciudad, me agarra extraña.

¿Ebrio estaré de ese candado eterno?

Quiero mugir a tanta puerta huraña.

La media estrecha de calleja aullante,

su noche de alacena engarrotada,

y el chasco de escurrirse ese atorrante

por el mismo rincón donde no hay nada.

Y al foso, a la tiniebla de verrugas

me resbalo, hacia el pozo ya de hielo,

y a tumbos como el viento sus arrugas

y huyen grajos y fiebre en sólo un vuelo.

Y tras ellos me tiro dando un grito

de qué gélida caja de madera.

¡Un médico, un lector yo necesito!

¡Una conversación en la escalera!

1 de febrero de 1937

Versión de Eliseo Diego

Fuente: Revista Nexos. Noviembre 1995.