El estado de derecho, en efecto, no cae de los árboles. No es un equilibrio natural. Es una construcción histórica que requiere una política que permita su realización. Una estrategia que ha de seguir los canales de la norma. Para la construcción del estado de derecho no valen los atajos de la ilegalidad, es necesaria una política en la legalidad. Los brincos no aceleran, desvían.