En el marco de las históricas sentencias relacionadas con el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes como derecho fundamental y la inconstitucionalidad de la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha examinado, los días 13 y 20 de septiembre de 2021, la cuestión de la objeción de conciencia, inclinándose a favor de la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Como apareció de manera contundente en los debates, la objeción de conciencia es un derecho personalísimo, legítimo en cuanto pretende proteger la conciencia individual, mas no cuando busca obstaculizar el goce de los derechos humanos y oponerse a las políticas de salud. De esta manera, debe ser objeto de una regulación que permita equilibrar los intereses del personal de salud con el derecho a la salud de las personas. En particular, dicha regulación debe responsabilizar a las autoridades sanitarias de contar con personal no objetor y de establecer protocolos para atender a las y los pacientes de manera diligente, digna, y sin discriminación.

Asimismo, el Colegio de Bioética A. C. hace un exhorto al Congreso de la Unión para legislar en materia de objeción de conciencia siguiendo los lineamientos que ha dado la Corte, a fin de que dicha facultad del personal de salud no devenga en la vulneración a los derechos fundamentales de las personas, en particular de las mujeres y personas gestantes. Les exhortamos a legislar con prontitud, a fin de llenar el vacío legal en el que ahora nos encontramos, y dar certidumbre jurídica a la ciudadanía.

Colegio de Bioética A. C.