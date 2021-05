Es difícil decir algo sobre Pushkin a una persona que no sabe nada sobre él. Pushkin es un gran poeta. Napoleón no es tan grande como Pushkin. Bismarck es un don nadie comparado con Pushkin. Y los Alejandros, el Primero, el Segundo y el Tercero son niñitos comparados con Pushkin. De hecho, comparadas con Pushkin, todas las personas son niñitos, excepto Gógol. Comparado con él, Pushkin es un niñito.

Y así, en vez de escribir sobre Pushkin, mejor escribo sobre Gógol. Aunque Gógol es tan grande que nada puede escribirse sobre él, así que después de todo voy a escribir sobre Pushkin.

No obstante, después de Gógol, es una vergüenza tener que escribir sobre Pushkin. Pero uno no puede escribir nada sobre Gógol. Así que mejor no escribo nada sobre ninguno.

(Diciembre 15, 1936.)

Fuente: Today I Wrote Nothing. The Selected Writings of Daniil Kharms. Overlook Press, NY, 2007.