Con frecuencia se dice que en México no hay ciudadanos, que no hay una cultura cívica. Con eso se quiere decir que en general falta una serie de virtudes: respeto de la ley, autocontrol, solidaridad, conciencia del interés público. Es verdad y no hace falta mucho para demostrarlo. Pero tampoco habría razones para esperar otra cosa. No ha habido esas virtudes en el pasado y no hay nada en el presente que sea en particular favorable para producirlas.