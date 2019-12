El domingo 24 de noviembre de 2019, la Secretaría de Energía publicó mediante su cuenta de YouTube y de Twitter un video que vale la pena revisar, pues además de estar lleno de verdades incompletas y falsedades, nos da un diagnóstico de cómo ve el nuevo gobierno al sector eléctrico.

Con la modificación al acuerdo de los lineamientos que establecen las reglas para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, se reconoce la generación total de energía limpia de la @CFEmx . Piso parejo e igualdad de condiciones, en beneficio de las y los mexicanos. pic.twitter.com/6h3xgHTNUo — SENER México (@SENER_mx) November 24, 2019

El video dice que los CEL se entregan por no emitir Gases de Efecto Invernadero al generar energía, pero también se dan por generar con muy pocas emisiones (incisos del j al o de la fracción XXII del artículo tercero de la Ley de la Industria Eléctrica, LIE).

Dice también equivocadamente que son obligaciones del “productor” (segundos 13 al 28). Pero los obligados son usuarios calificados o los suministradores de servicios básicos (art. 3º numeral VIII de la LIE), para que todos contribuyamos a cumplir con los acuerdos de París.

Dice el video que un CEL tiene un valor de 18 dólares (segundo 38) pero en realidad varía de acuerdo con la oferta y demanda.

El video dice que los lineamientos de asignación de CEL eran inequitativos e imparciales para CFE (minuto 1:30) aunque eran parejos para todos. Los lineamientos no reconocían la capacidad instalada previamente, pero eso es igual para todos los generadores.

Aguas aquí: si alguno de los que generaban energía limpia con algún esquema previo a la reforma deciden modificar sus permisos para pasar al mercado en las condiciones nuevas, se les reconocen CEL. Y esto aplicaba también para CFE.

El video dice que el acuerdo obligaba a CFE a modernizar centrales o construir nuevas sin considerar el tiempo de ejecución (minuto 2 a 2:10) pero segundos después dice que tuvieron que comprar CEL a privados; ¿no que obligaba a construir o modernizar?

Después el video miente flagrantemente. Dice en el minuto 2:30 que la CFE debió pagar una sanción de dos mil millones de pesos. CFE no ha sido multado. Lo peor es que afirma que ese costo impactó a las tarifas. De ser así ¿Dónde quedó ese dinero que dice CFE haber cobrado mediante incremento en las tarifas, pero no pagó? ¿Qué no prometieron que no subirían las tarifas más allá de la inflación?

Ilustración: Patricio Betteo

Y viene lo que revela el extravío de la directiva de CFE. Afirma que “cada año sería más difícil cumplir con la cuota” de CEL (minuto 2:37). Esto es totalmente falso.

Para cumplir con la cuota, CFE tiene a la mano la herramienta de las Subastas de Energía Eléctrica de Largo Plazo. Gracias a ellas a CFE le salía cada vez más barato cumplir con sus obligaciones de CEL y tener energía para sus clientes: pasó de 45 a 23 USD en dos años el costo de 1MWh+CEL. De seguir con la herramienta adecuada y el desarrollo tecnológico, asunto global, cada vez sería más barato y fácil cumplir con la meta.

Ya entonces dicen que con base en ello modificaron los lineamientos de CEL, que reconocen toda la generación de energía limpia de CFE. O sea, no sólo la nueva, que era la base para poder calcular las obligaciones de nuevas. Considerar que ya había energía limpia previa era necesario, pero NO ayuda a incrementar la capacidad de generación, que es lo que se requiere.

Después (min. 3) el video dice que con las nuevas reglas se fomenta un mercado de competencia igualitario ¿Considera Usted una competencia igualitaria una carrera donde uno de los competidores parte 10 metros antes de la meta? ¿Eso hace más rápido (en este caso más limpio) al que está adelantado? Porque hay que decirlo: CFE tiene mucha generación limpia, pero se necesita más, que todos corran la carrera desde la linea de salida, para que TODOS lleguen a la meta.

Después, según el video (min. 3:10) los suministradores ya no tendrán que salir al mercado y eso se verá reflejado en las tarifas. Sobresale que al inicio del video decían que eran los “productores” los obligados, ahora cambia la versión a los suministradores, que es lo correcto. Lo malo es que los suministradores diferentes a CFE que no saldrán al mercado tendrán que ir a CFE a comprar CEL a precios discrecionales. Pero además insisten en ignorar resultados de subastas y que eso baja los precios.

Después dice que devaluarán los CEL. O sea: devaluarán justo el incentivo que se creó por ley para impulsar la energía limpia.

Entonces el video hace proyecciones del parque de generación acreditado con CEL en 2024, aunque el parque NO se acredita, sino la energía.

Dicen que este modelo no pondrá en riesgo la inversión en energía renovable y se seguirán desarrollando grandes modelos de generación renovable (¿Qué significa eso? ¿sabe usted?).

Finalmente el video dice que no se incrementarán las tarifas por arriba de la inflación, pero dijeron que habían aumentado por causa de los CEL.

Parece que quien hizo el video no entiende el mercado, no ha revisado los resultados de la reforma, confunde generador y suministrador, no revisó los costos derivados de las subastas y un largo etcétera. En resumen, ve al sector eléctrico como el de los años 70 del siglo pasado.

El video fue tan malo que la propia CFE lo retiró de las redes, aunque SENER lo mantiene ahí.

Y no sólo eso, sino que CFE anunció que el Estado mexicano usará su sistema de radiodifusión para dar voz a mensajes como este.

Haber regresado el modelo político al de 1970 (presidencialismo fortalecido, cámaras sometidas, órganos autónomos inexistentes) no hace que el mundo regrese a ese entonces, no regresa los costos a los de entonces ni inhabilita la tecnología no desarrollada en ese entonces. El regreso al pasado fue sólo político, pero parece que lo quieren también tecnológico. El Estado y el petróleo como los portadores de todo, al costo que sea.

¿Recuerda usted las consecuencias de eso? Por eso es lamentable el video que CFE publicó.

La ideología hizo a este gobierno rechazar herramientas que incluso los ayudarían a cumplir con sus objetivos en materia de desarrollo social: tener mas recursos para el gobierno y tarifas eléctricas más bajas.

Confunden el interés público (mejores tarifas y servicios) con la posesión “pública” (estatismo) que no son lo mismo ni el segundo beneficia necesariamente al primero; además de que es un choque con el futuro, va en dirección contraria. Este video nos explica por qué: o no entendieron los mecanismos o su verdadera intención no es social, sino estatista. No sé cuál sea peor.

Víctor Florencio Ramírez Cabrera

Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.