Presentamos a continuación una cronología de los eventos ocurridos el 17 de octubre de 2019, día que comenzó con la premonición presidencial de que se trataría de una jornada importante. Por claridad y a la vez por falta de información exacta, se utilizarán horas aproximadas y tiempo del centro de México.

17/10/19

7:00 AM. Palacio Nacional. Inicio de la conferencia de prensa matutina, La mañanera. [Citas tomadas de la versión estenográfica proporcionada por presidencia.]

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a informar en lo general, más que nada a dar a conocer la agenda del día de hoy. Vamos a estar más tarde en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, porque vamos a iniciar los trabajos para la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Esto es todo un acontecimiento porque vamos a resolver de esta manera el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Va a seguir funcionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y al mismo tiempo se va a crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional. Y vamos a ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Hoy es un día muy importante.

Se pensó que iba a ser más de lo mismo. Yo dije cuando tomé posesión: Esto no va a ser un simple cambio de gobierno, esto es un cambio de régimen, una transformación, y eso es lo que se está aplicando, pero ahí vamos poco a poco, y hay que seguir trabajando.

INTERLOCUTORA: Presidente, también quería preguntarle.

¿Qué respondería a las aseveraciones que hace Vargas Llosa, quien considera que usted es como la resurrección del PRI?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo respeto a Mario Vargas Llosa, buen escritor, lo respeto.

En lo político yo creo que ya es hasta monárquico, ha involucionado, pero eso es otro asunto, es un gran escritor, extraordinario.

10:00 AM. Base aérea Santa Lucía. Banderazo de salida a la construcción del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. [Citas tomadas de la versión estenográfica proporcionada por presidencia.]

JULIO SCHERER IBARRA, CONSEJERO JURÍDICO DE PRESIDENCIA: Señoras y señores:

Desde la época de los griegos existe el sueño de volar. Dédalo, el arquitecto del laberinto y su hijo Ícaro, presos por el rey de Creta, tramaron su escape de la isla volando. Elaboraron unas alas unidas mediante el hilo y la cera, similares al plumaje de los pájaros.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me da mucho gusto estar en este acto que podemos llamar histórico, porque inicia la construcción de este aeropuerto civil y militar general Felipe Ángeles. Es el inicio de una obra importante y también es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, con austeridad, con honestidad.

Se está poniendo en práctica otro proyecto distinto al que se había iniciado para solucionar el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Este es una decisión trascendente el haber optado por cancelar ese proyecto e iniciar esta nueva obra con el mismo propósito de resolver la saturación que tiene el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.

La política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes, siempre hay que decidir. Se equivoca uno menos cuando se pone por delante el interés nacional, cuando por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, se sitúa el interés colectivo, el interés de la nación.

12:00 PM. Palacio Nacional. Visita de Estado del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sostuve un agradable encuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Desde siempre, nuestros pueblos mantienen relaciones de hermandad, y hasta en los momentos más difíciles hemos sabido respetarnos mutuamente y ser amigos de verda”.

5:00 PM. Primeros reportes en redes sociales sobre violencia en Culiacán. Circulan videos de hombres con armas largas de presumible calibre 50. Expertos identifican una ametralladora M50 y un rifle de francotirador Barrett Browning.

Cartel gunmen cruising around #Culiacán, Mexico, in an up-armoured technical armed with an M2 .50 cal machine gun (!!!)pic.twitter.com/eyIHYujgDh — Jimmy (@JimmySecUK) October 17, 2019

Another video from #Culiacán, this time a cartel gunman using a high calibre sniper rifle (very possibly a Barrett Browning M82) against Mexican police/armed forces pic.twitter.com/5aRfPil7Sm — Jimmy (@JimmySecUK) October 17, 2019

Aparecen fotografías de columnas de humo en diversos puntos de la ciudad.

Desde mi oficina. La zona con humo es el 3 Ríos. #Culiacan pic.twitter.com/FF8jP7WK1E — quiero cacahuate (@MimirSinCabeza) October 17, 2019

6:30 PM. La periodista Denise Maerker confirma la detención de Ovidio “El Ratón” Guzmán, uno de los 18 hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Me confirman: A las 1530 hs de esta fecha, se llevo a cabo la detención de Ovidio Guzmán Lopez, (hijo de Joaquin Guzmán Loera) en la ciudad de Culiacán. Sinaloa; la detención se llevó a cabo en una operación conjunta entre elementos de la Guardia Nacional y de la SEDENA — Denise Maerker (@DeniseMaerker) October 17, 2019

6:45 PM. El presidente, a punto de abordar un vuelo a la ciudad de Oaxaca, dice que el gabinete de seguridad será el encargado de dar a conocer información sobre el tema.

Asegura el Presidente @Lopezobrador_ que en las próximas horas se dará más información sobre lo ocurrido esta tarde en #Culiacán, #Sinaloa #AzucenaxFórmula vía @Jannet_LP pic.twitter.com/rG0Mu6RbUL — Azucena Uresti (@azucenau) October 17, 2019

7:00 PM. Fuentes del gobierno federal comienzan a circular imágenes de Guzmán bajo captura.

El rostro de Ovidio Guzmán.

Detenido en Culiacán, Sinaloa. pic.twitter.com/odABgp5Y8w — León Krauze (@LeonKrauze) October 18, 2019

Se filtran supuestas imágenes de Ovidio Guzmán disfrazado con ropa militar en un vehículo del Ejército. Guzmán tiene los ojos vendados. El periódico La Jornada sostiene en su edición del día siguiente que la fotografía es verídica.

8:30 PM. En un mensaje conjunto, el gabinete de seguridad anuncia que dadas las “acciones violentas” de “diversos grupos”, y “para salvaguardar la tranquilidad” de Culiacán, “suspendieron dichas acciones”. No queda claro si Guzmán está detenido o no. También se menciona que Guzmán fue encontrado en un patrullaje de rutina realizado por miembros del Ejército y la Guardia Nacional .

Mensaje del Gabinete de Seguridad sobre los hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa: pic.twitter.com/gQ0pwrryr0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 18, 2019

9:00 PM. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, publica un video en el cual se contradice la versión de Durazo sobre el patrullaje. En su lugar se muestra un operativo coordinado para ingresar a la casa.

Ni era patrullaje de rutina, ni se toparon por pura casualidad con el hijo del chapo.

Sr Durazo, su versión no es creíble, estas imágenes hablan por si mismas 👇 pic.twitter.com/2cky912MPL — Maria Elena Morera (@MaElenaMorera) October 18, 2019

9:05 PM. El presidente aterriza en Oaxaca y dice que será hasta el día siguiente que se dé información nueva sobre Culiacán.

A su llegada a Oaxaca, Oaxaca, AMLO dijo que mañana informará sobre los hechos violentos registrados hoy en Culiacán, Sinaloa; respecto a la detención de Ovidio Guzmán, el tabasqueño no quiso emitir declaraciones https://t.co/7xr7nP52Sd pic.twitter.com/r8wAMds0i3 — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 18, 2019

9:30 PM. Diversos medios reportan que Guzmán fue liberado. La agencia Reuters cita al secretario de Seguridad Ciudadana como confirmación del hecho.

Se lo dijo @AlfonsoDurazo a @Reuters: MEXICAN SECURITY FORCES LET GUZMAN'S SON GO FREE, RETREATED TO PROTECT LIVES – MINISTER DURAZO TO REUTERS MEXICAN SECURITY FORCES LET GUZMAN'S SON GO FREE, RETREATED TO PROTECT LIVES – MINISTER DURAZO TO REUTERS. — EnriqueƎnVivo (@EnriqueEnVivo) October 18, 2019

10:00 PM. Circulan audios en redes en los que supuestos miembros del Cártel de Sinaloa piden dejar de disparar porque Ovidio Guzmán ha sido dejado en libertad por el gobierno.

PENDIENTE PLEBADA, YA RESCATARON al PATRÓN

Circulan mensajes en Sinaloa sobre el rescate de El Hijo de El Chapo Guzmán.

“Ya no quiero q tiren bala”, dicen por frecuencias de radio

Autoridades federales reportan q Ovidio Guzman FUE LIBERADO tras la reacción de El CARTEL de SINALOA pic.twitter.com/Kct2o28ZOB — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 18, 2019

10:15 PM. José Luis González, que se identifica como abogado de la familia Guzmán, dice a Azucena Uresti que Ovidio Guzmán ya está libre. Por su parte, el gobernador del estado, Quirino Ordaz, no puede dar un solo dato concreto sobre lo sucedido y remite las preguntas al gobierno federal.

#ENVIVO "Yo puedo decir que gracias a Dios ya apareció Ovidio Guzmán, pues desde la tarde su familia había perdido comunicación con él": José Luis González Meza, abogado de Joaquín #ElChapo Guzmán en #AzucenaxMilenio https://t.co/y4thHbbi9c — Azucena Uresti (@azucenau) October 18, 2019

10:30 PM Aerolíneas cancelan vuelos con origen y destino en Culiacán ante la incertidumbre.

La secretaría de Relaciones Exteriores anuncia el cierre temporal de sus oficinas en Culiacán, Guasave, Los Mochis y Mazatlán ante los eventos del día.

⚠️ Anunciamos que el viernes 18 de octubre de 2019 nuestras oficinas ubicadas en Culiacán, Sinaloa y Guasave, Los Mochis y Mazatlán, permanecerán cerradas con el objeto de preservar la seguridad e integridad de los solicitantes y de nuestros colaboradores. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 18, 2019

En su noticiero nocturno, Denise Maerker anuncia que habló con el secretario Durazo antes de su vuelo a Culiacán, y Durazo le afirmó que al “estar en inferioridad” numérica, los elementos de las Fuerzas Armadas que entraron a la casa en la que estaba Guzmán se retiraron sin él.

18/10/19

7:00 AM. Oaxaca, Oaxaca. Inicio de la conferencia de prensa matutina, La mañanera. [Citas tomadas de la versión estenográfica proporcionada por presidencia.]

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me informaron y de inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación.

Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé.

También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente; pero -como ya lo expliqué- hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente.

INTERLOCUTOR: Presidente, ¿pero esto no tiene amarrado a su gobierno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERLOCUTOR: No puede proteger.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Al contrario, esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. Es que no se puede apagar el fuego con el fuego. Esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos.

Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Esto les cuesta trabajo entenderlo a muchos, pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio y eso ya no lo queremos. Lo he dicho una y mil veces, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho.

No es fácil, es un proceso, no es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema, tenemos que enfrentar dos mafias: la delincuencia de cuello blanco -también dañina- que se arraigó y la estamos combatiendo; y las bandas de la delincuencia llamada organizada. Eso es lo que enfrentamos.

Pero con rectitud, con honestidad, con justicia vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Secretario, gobernador, compañeros. Buenos días.

Arturo Páramo, Grupo Imagen.

Sobre el tema de Culiacán. Si nos pudiese precisar, por favor, quién fue el que tomó la orden o quienes fueron los que tomaron la orden de liberar al hijo de Joaquín Guzmán Loera.

¿Fue alguno de los secretarios de su gabinete?, ¿el secretario de Seguridad, el secretario de la Defensa, quienes lo llevaron a cabo? Entiendo que usted lo avaló.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, colegiada, los secretarios, repito, de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública.

Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas, lo más importante es que no haya muertos, lo más importante es la paz.

Acerca de si se demostró debilidad del Estado, eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios. Los conservadores no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos. Nosotros no tenemos duda acerca de que fue la mejor decisión.

El poder no es prepotencia, el poder no es violencia, el poder es humildad, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios, cuesta trabajo que esto se entienda, pero poco a poco los hechos van a demostrar que esta es la vía.

Además, ya se probó todo eso que tú estás planteando; resultó un rotundo fracaso. Pero no sólo eso, esa política autoritaria de la razón de Estado causó miles de muertos, más de un millón de víctimas. Nosotros no vamos a seguir con eso, no queremos la guerra.

Pero son visiones, puntos de vista. Yo desde hace mucho he sostenido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y no voy a cambiar.

INTERLOCUTOR: ¿Se fortalece el narco con esta…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. ¿Cómo se van a fortalecer? ¿Por qué se fortalecen? Es una circunstancia especial que se presenta.

¿Cómo son estos procesos?

Son de una vez y en definitiva, son de aniquilamiento. Esa es la mentalidad autoritaria, o sea, barrer. Eso no da resultados ni es humano.

¿Cómo se va a fortalecer una organización que utiliza la violencia?

Quien no tiene la razón, quien usa la fuerza, no tiene autoridad moral. Puede ser que en una circunstancia se impongan, era lo que pasaba en nuestro país: se imponían con el fraude electoral, se imponían con el uso de la fuerza, se imponían con el control casi absoluto de los medios de información, hasta que llegó el día en que la gente dijo: ‘Basta’, y se acabó. O sea, son procesos que se tienen que ir dando.

Aquí lo importante es mantener las convicciones, los principios, no zigzaguear. Nosotros tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad, y ya sabemos lo que no hay qué hacer: el uso de la fuerza, de la violencia, las masacres.

Ya sabemos que eso no da resultados; sin embargo, nuestros adversarios quisieran que continuáramos con lo mismo. No vamos nosotros a cambiar nuestra política y yo estoy seguro que vamos a seguir contando con el apoyo de la gente.

Va a estar muy difícil que cambien de parecer nuestros adversarios, pues ellos fueron los que apuntalaron la política del terror, de la corrupción. ¿Cómo van a ver con buenos ojos lo que hacemos? Sería ilógico por completo.

Además, ellos quisieran que se mantuviese el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Vean los periódicos de hoy, -no he visto ninguno, pero son tan obvios, no todos desde luego- vean a los columnistas y van a estar manejando tu argumento, tu manera de razonar. Ese va a ser el tema. Pues no hay ningún problema, vamos nosotros a sostener nuestra postur”.

PREGUNTA: Presidente, ayer el secretario Durazo no habló de un operativo, dijo que casualmente habían pasado por un departamento, localizaron a… fueron agredidos, ahora usted habla de un operativo.

Bueno, más allá de esa diferencia de explicaciones, le quiero preguntar si la orden de aprehensión de la que usted habla fue contra Ovidio o Iván Guzmán, y quién se las habría pedido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es Ovidio Guzmán López, aquí lo tengo.

INTERLOCUTOR: ¿Una orden de aprehensión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal.

INTERLOCUTOR: Permítame hacer otra pregunta.

El asunto que pasó ayer, usted habla de que ya no hay masacres, que ya no hay asesinatos; sin embargo, las masacres y los asesinatos siguen ocurriendo, inclusive más en estos últimos días que en los gobiernos anteriores; y sin embargo usted sigue culpando a gobiernos que hace mucho tiempo se fueron, ahora usted es el responsable de esta situación.

En este asunto específico, ¿reconoce usted que hasta ahora su estrategia ha fracasado?

Usted criticaba mucho a anteriores gobiernos que no tenían una estrategia, que picaron el avispero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De qué periódico es usted?

INTERLOCUTOR: Del periódico Reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, claro, lo entiendo, pero digo tienes todo el derecho a preguntar, pero sí me llama mucho la atención, porque ese es el punto de vista de nuestros adversarios y de la prensa opositora, como es el Reforma.

Lo de ayer fue un hecho lamentable que se presentó, pero de ninguna manera, se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Eso es lo que quisieran los conservadores, se frotan las manos, andan como desquiciados buscando que fracasemos, pero no.

Fíjense que como se nos atribuye, y lo asumo, tengo otros datos.

9:00 AM. Culiacán, Sinaloa. Comienza la conferencia de prensa del gabinete de seguridad. Participan los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina. También el comandante de la Guardia Nacional y el director del Centro Nacional de Inteligencia. [Citas tomadas de Animal Políticoy Milenio]

LUIS CRESENCIO SANDOVAL, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL:

El grupo responsable de esta acción policiaca, en su afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus superiores, es decir, del Gabinete de Seguridad.

Los efectos negativos de esta acción precipitada y mal planeada tuvieron consecuencias en la población civil.

[…]

Fue un operativo precipitado en el que no se consideró la reacción de los delincuentes (…) iban entre 30 y 35 elementos de la Policía Federal Ministerial, División Antidrogas y personal militar.

Tenemos la indicación del Presidente de ahora garantizar la protección de las vidas humanas, todas y cada una de ellas, por las que nuestro país debe recuperar la paz.

ALFONSO DURAZO, SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA:

Esto tampoco nos lleva a hablar de un sistema fallido, pero sí a hablar de que todo el aparato de administración, procuración de justicia, ha sido históricamente deficiente y corrupto. Y no podemos negarlo, y frente a esa realidad nos estamos enfrentando.

No buscamos enlutar hogares, sino resarcir el desgarrado tejido social, no vamos a regresar al tiempo de las masacres generalizadas… Vamos a acatar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor al que ha sido.

11:00 AM. Se anuncia que la familia Guzmán agradecerá en público al presidente por la liberación de Ovidio.

Esto ya es kafkiano. Hoy a las 2 de la tarde la familia de Ovidio Guzmán va a dar una conferencia de prensa para agradecerle al presidente por la liberación del muchacho 🤦🏽‍♂️ https://t.co/LojjLMMlUN pic.twitter.com/FZiaVpLvgT — Leonardo Núñez González (@leonugo) October 18, 2019