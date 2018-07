Todo muy familiar,

el aire de otoño, claro y sobrio,

la casita, la puerta a medio abrir,

el salado sabor de nuestras manzanas,

pero un extraño rastrilla el jardín.

Dice que es ya el propietario legítimo,

y me dice que entre. El piso de ladrillos, la mancha

blanca donde estaba el reloj, ese rayo de luz,

mis pasos apretados, inciertos,

mis ojos que vieron, y nada vieron,

las tiernas voces de ustedes. Pero la esposa del jardinero

está ahí parada, a la espera.

“Qué nublado está aquí. Yo viví aquí también,

una vez, hace cien años.

Está igual, ese mismo olor

a ahumado en el jardín,

la pelambre del perro húmeda aún entre mis dedos…”

“No me digas”, responde el jardinero,

inclinando la cabeza, acercándose.

Luego sonríe y pregunta:

“¿Qué no eres tú la de esa pintura

en el desván? ¿Ésa, la de los rizos

tan largos y anticuados?

Pero tus ojos han cambiado

desde aquellos viejos días terribles

hace cien años,

cuando moriste, a solas aquí en la casa,

en la pobreza, sin trabajo o amigos”.

Fuente: Olga Carlisle, Poets on Street Corners. Portraits of Fifteen Russian Poets. Vintage Books, New York, 1970.