Sobre la invalidez total de la Ley de Remuneraciones, el Pleno votó en mayoría por la afirmativa (7 votos), pero no fueron suficientes para obtener la mayoría calificada (los artículos 6 y 7 de la legislación fueron invalidados por una mayoría de 8 votos del Pleno de la SCJN. Se emplazó al Congreso para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se establezca el parámetro para determinar el salario del presidente).

Al no establecer parámetros y lineamientos para la fijación de los salarios del presidente de la República y de los otros servidores públicos federales, se incurrió en diversas omisiones legislativas y afectación de los derechos laborales constitucionales de los funcionarios públicos.

Al aprobarse la Ley Federal de Remuneraciones se estableció de manera discrecional el salario del presidente de la República, lo cual incidió en los tabuladores presupuestales del resto del gobierno federal, de los órganos autónomos y de los otros poderes de la Unión. Igualmente, se definieron delitos que establecían penas por hacer pagos de sueldos y prestaciones en excesos, con una interpretación en la que elementos que no deberían considerarse como integrantes del salario se incluían, como los créditos y préstamos.

La CNDH señaló que tampoco es congruente con los artículos 2o y 4o constitucionales, así como los estándares internacionales en materia de consulta previa, libre e informada de conformidad con el Convenio 169 (OIT), y en línea jurisprudencial con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones de diversos mecanismos de la ONU a México. Se viola el artículo 134 constitucional al no respetarse los principios que deben regir el gasto público.

Hay una violación al artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ya que no hubo un proceso previo de elaboración y análisis de estudios ni planes para determinar su viabilidad conforme a la ley. A pesar de ello, el proyecto contó con presupuesto aprobado en el PEF y su construcción se anunció como un hecho incontrovertible.

Después de una ceremonia para “pedir permiso a la Madre Tierra” para el Tren Maya, el presidente declaró el inicio de su construcción a pesar de no existir un proyecto ejecutivo, un estudio de impacto previo ni los demás requisitos de ley. A pesar de ello, la obra ya se encontraba contemplada en el PEF.

En principio, una práctica de este tipo no necesariamente es ilegal ni incompatible con el Estado de Derecho, sobre todo desde una perspectiva de justicia transicional. Sin embargo, y más allá de las características de cada caso, resulta preocupante que los procesos de liberación (a partir del desistimiento del Ministerio Público) atiendan a una lista seleccionada por el titular del Poder Ejecutivo y no por parte de una política de la Fiscalía General de la República. Esto puede llevar a una serie de abusos que pudieran atentar en contra del derecho a la reparación integral de las posibles víctimas. En este sentido, lo importante es generar mecanismos institucionalizados para el análisis de las investigaciones penales en contra de supuestos presos políticos, y no que se atienda (únicamente) a la voluntad del gobierno, en detrimento de la autonomía de la FGR. Proceder de esta manera viola el artículo 102 de la CPEUM, así como el derecho a la verdad (de la víctima) previsto en los artículos 1, 8 y 13 de la Convención Americana sobre derechos humanos.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que “con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalará en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas”. En este sentido, no resulta consistente la justificación del artículo transitorio del PEF, ya que materialmente programas exceptuados pudieran considerarse como desarrollo social, por lo que, no sería consistente con la excepción a las reglas de operación, a la par que el espíritu del artículo 134 constitucional señala la obligación de administrar los recursos con eficiencia, lo que se vulnera con simples lineamientos.

Este año fueron asignados 119 mil 500 millones de pesos a subsidios de 11 programas considerados prioritarios que fueron clasificados como programas de tipo U, es decir, funcionarán sin Reglas de Operación, “sin establecer metodología, manuales o criterios de selección de beneficiarios”. “Estas 11 acciones emblema, que están en el Anexo 26 “principalesprogramas” PEF 2019, concentran el 33% del presupuesto etiquetado como “otros subsidios”, que son los que no cuentan con Reglas de Operación y que en total suman 358 mil 689 millones de pesos”.

La Guardia Nacional fue aprobada por los Congresos locales el 14 de marzo. El Ejecutivo anunció el inicio del proceso de reclutamiento el 1º de enero, con base en requisitos que no existen en ninguna ley y prestaciones que tampoco están contempladas.

Violación al artículo 134 constitucional al tomar una decisión que no garantiza que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Igualmente, se vulneran los artículo 2o y 4o constitucional al violarse principios sobre la consulta indígena y el medio ambiente al no haberse considerado a la totalidad de las comunidades afectadas por el proyecto del aeropuerto. Se vulneran las normas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y su reglamento, que indican que antes de iniciar un proyecto debe llevarse a cabo un procedimiento de “Evaluación de Impacto Ambiental”.

Desde diciembre de 2018 se han reportado despidos masivos de funcionarios públicos en diversas dependencias, en particular personal contratado por honorarios y miembros del Servicio Profesional de Carrera, sin que se les indemnice conforme a ley.

La Ley de Adquisiciones exige que las adjudicaciones directas sean fundamentadas. La figura de “adjudicación competitiva” no existe en la Ley de Adquisiciones, Arrendmientos y Servicios del Sector Público, contrario al artículo 16 constitucional que mandata fundar y motivar todo acto público.

Las especificaciones técnicas de las 671 pipas adquiridas por el gobierno federal para el transporte de combustibles no coinciden con el contenido de la NOM-012, la cual prohíbe que unidades de ese tipo distribuyan materiales peligrosos, como combustibles.

La CNDH emitió un comunicado en el que señala que “el que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas”.

Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, diversos integrantes de la CNTE ocuparon y bloquearon diversas vías férreas del estado de Michoacán, impidiendo el tránsito de mercancías en la entidad. El Gobierno Federal no intervino e instruyó a la Consejería Jurídica para presentar una queja ante la CNDH y que ésta recomendase acciones. Al no actuar ante el bloqueo de las vías férreas, el gobierno mexicano fue omiso ante la violación de derechos fundamentales de las personas que utilizan dichas vías.

Viola la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (28 de noviembre de 2018).

El director de la CFE, por instrucciones de AMLO, dio a conocer lista de ex funcionarios acusados de la “destrucción” de la CFE.

No es congruente con los estándares internacionales en materia de consulta previa, libre e informada (Convenio 196-OIT, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones ONU).

Los requisitos para llevar a cabo una consulta popular encuentran sustento legal en el artículo 35 fr. VII de la CPEUM y la Ley Federal de Consultas Populares. El “ejercicio participativo” no encuentra sustento legal en las referidas normas.

También se viola el artículo 134 constitucional, al tomar una decisión que no garantiza que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Por mandato judicial más de 150 estancias infantiles en Chihuahua que interpusieron amparo lograron la suspensión definitiva y 60 de ellas ya reciben los recursos.

No se advierte fundamento legal para que ex promotores del voto, realicen un “Censo del Bienestar”. Asimismo, de conformidad con los artículos 41 y 134 de la CPEUM, se considera ilegal hacer proselitismo con recursos públicos, así como la promoción de la imagen de algún servidor público.

Se violan los artículos 16 y 28 de la Constitución, ya que no se advierten facultades para que el presidente de la República, sin que medie juicio previo, pueda vetar públicamente a algún particular en la participación de contrataciones públicas.

El presidente vetó por oficio a las empresas Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, a las que calificó como consentidas del Gobierno de Enrique Peña Nieto por las ventas de medicamentos que hicieron para el sector salud. Instruyó a la Secretaría de Hacienda a actuar “de conformidad con la legalidad en la materia”. No obstante, un juez federal suspendió en días pasados el “veto” a la empresa Grupo Fármacos Especializados y le permitió seguir compitiendo por contratos de Gobierno, siempre y cuando no sea inhabilitada por la SFP.

Es nulo de pleno derecho. Viola el artículo 49 de la CPEUM que dice “no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”. No se sostiene en ninguna facultad del Ejecutivo, lo cual viola el artículo 16 de la Constitución. Adicionalmente se vulnera el artículo 133 constitucional que establece la jerarquía de las normas y que impide derogar la aplicación de una reforma constitucional por decreto.

El contrato fue asignado de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y fue otorgado a la empresa que garantizaba las mejores condiciones. El hecho de que el dueño sea compadre del presidente fue producto de escándalo, pero no es una causa legal para la anulación de la contratación, toda vez que se adjudicó de acuerdo con la ley en un proceso competido. La petición del presidente de manera directa a su compadre para declinar la asignación del contrato da muestra del uso de una vía supra legal. A su vez, la decisión unilateral del presidente de solicitar su cancelación podría violar la ley y, además, tiene implicaciones negativas ya que se comprometió la entrega en tiempo de libros de texto gratuitos debido a la necesidad de reponer el procedimiento de adjudicación.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, impiden que el gobierno celebre contratos con personas impedidas por la ley para celebrar actos jurídicos. Las empresas publicadas por el SAT en el DOF por la aplicación del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no pueden emitir facturas válidas, por lo que, en teoría, no deberían poder participar en contratos públicos ni privados.

Construcción de la refinería de Dos Bocas

a) El presidente anunció una invitación restringida para la construcción de la refinería de Dos Bocas en la que participarían las empresas con mayor experiencia internacional para construir refinerías. b) El presidente declaró desierta la invitación restringida porque ninguna de las empresas presentó un proyecto con los costos y tiempos estimados por el gobierno y, en lugar de abrir un nuevo proceso, encargó su construción a PEMEX y SENER. Esto a pesar de que todas las estimaciones del sector privado y think tanks sugieren que la obra costará hasta el doble y que tiene pocas probabilidades de éxito económico. c) La Secretaria de Energía declaró que ya contaban con los permisos necesarios para construir la refinería, pero la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental declaró haber emitido una exención sólo para hacer los estudios correspondientes y no el permiso ambiental requerido para iniciar la construcción.