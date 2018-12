La corrupción y el mal desempeño del gobierno son dos de los problemas que más preocupan a los mexicanos, apenas superados por la inseguridad y la violencia. La sociedad está cada vez más preocupada por el impacto negativo que puede tener la corrupción en la calidad de los servicios públicos que recibe el ciudadano, en su economía familiar e incluso en las vidas que se pueden perder. Aunado a ello, observamos una creciente cobertura mediática y discursiva sobre los escándalos de corrupción que, aparentemente sin remedio, nos orillan a buscar amparo en soluciones aparentemente inmediatas, casi mágicas, como hacer de la corrupción un delito que amerite cárcel o eliminar el fuero.

Como era de esperarse, las menciones sobre la corrupción de los adversarios políticos estuvieron en el centro de las campañas electorales 2018: en la del hoy presidente constitucional, en las de las mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en las campañas de las gubernaturas.

La vinculación de la corrupción al poder político no es una ilusión ni una característica local mexicana. Sólo durante 2018, en cuatro países renunciaron titulares del poder ejecutivo por escándalos de corrupción (Sudáfrica, Eslovaquia, Perú y España); en otros 13 países fueron iniciados procesos contra exmandatarios o altos políticos por la misma causa. Así como en México, Brasil también acudió a las urnas para renovar a su presidente y el resultado terminó por llevar a una nueva fuerza política al poder, en un contexto de fuertes acusaciones de corrupción contra la administración que terminaba y con el expresidente Lula en la cárcel. De ese tamaño es el castigo de un electorado enojado, ansioso de cambio, dispuesto a arriesgar libertades con tal de ganar honestidad.

No es novedad que los escándalos de corrupción marcaron la gestión de Enrique Peña Nieto a lo largo de seis años y 2018 no fue la excepción. No sólo a nivel federal, sino también entre los gobiernos y congresos locales; en el poder judicial, en el sector privado.

A casi tres años de nuestro nacimiento, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presenta un recuento de los eventos más relevantes de 2018 por mes, no sin antes alentar al lector a revisar los hechos con un ojo crítico que le permita, en lo sucesivo, reconocer corrupción donde la vea.

Enero

Detención de Alejandro Gutiérrez, exfuncionario del PRI

A principios de enero, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, denunció que el gobierno federal retuvo 780 millones de pesos (mdp) del gobierno del estado desde diciembre de 2017, en represalia por el proceso iniciado en Chihuahua contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Gutiérrez fue detenido a finales de 2017 por su presunta participación en el desvío de 250 mdp de recursos estatales al PRI nacional para las campañas electorales de 2016, durante la gestión del exgobernador César Duarte. Gutiérrez también estuvo involucrado en el presunto desvió de 2 mdp de programas de SAGARPA en 2013.

Tras marchar en protesta desde Chihuahua hasta la CDMX, Corral acordó con autoridades federales que se agilizaría la extradición del exgobernador César Duarte desde Estados Unidos, que Chihuahua recibiría 900 mdp y que se trasladaría a Gutiérrez a un Centro Federal de Readaptación Social, lo cual nunca sucedió.

Durante todo el año hubo tensiones entre el gobierno de Chihuahua y el federal por la custodia de Gutiérrez, quien alegó ser víctima de tortura psicológica. Eventualmente, un juez concedió la petición de la PGR de suspender el proceso judicial en contra de Gutiérrez en septiembre, porque la fiscalía de Chihuahua no pudo aportar pruebas suficientes. Finalmente, Gutiérrez fue puesto en libertad bajo fianza pagando un millón de pesos, le fue colocado un brazalete electrónico y no puede abandonar la ciudad de Chihuahua.

En información relacionada, la fiscalía general del estado decomisó en febrero 2018 diversos predios y ganado del exgobernador Cesar Duarte, valuados en más de 100 mdp. Duarte permanece prófugo de la justicia y opera desde Estados Unidos. Pesan sobre él 11 órdenes de aprehensión.

Con información de Buzzfeed y Excélsior.

Proceso contra Roberto Borge

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue extraditado de Panamá a México el 4 de enero y desde entonces lleva su proceso en prisión. Acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, se estima que el daño patrimonial ascendía a 901 mdp por la venta de predios del estado por debajo de su precio en el mercado.

A finales de enero, fue detenido también su secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti, acusado de desfalco por 594 mdp. Para el 13 de abril, un juez de control de Quintana Roo ordenó al Registro Público de la Propiedad del Estado el embargo de 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador priista.

El 30 de octubre, un juez federal otorgó un amparo a Borge que dejó sin efecto la vinculación a proceso que le fue dictada en enero, por lo que se debe repetir el proceso de la primera instancia. Borge no ha sido puesto en libertad.

Hacia finales de año, en el marco del juicio en contra de Joaquín Guzmán en Estados Unidos, Jesús Zambada declaró que el Cártel de Sinaloa sobornaba a autoridades de Quintana Roo, incluidos exgobernadores.

Proceso contra Roberto Sandoval

El 10 de enero, el congreso de Nayarit inició el procedimiento de juicio político en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda y tres de sus colaboradores, acusados del presunto desvío de 2,700 mdp. El 5 de marzo, la Fiscalía General de Nayarit aseguró cinco propiedades del exgobernador como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito. El 13 de septiembre, el congreso del estado aprobó enjuiciar a Sandoval por “violaciones graves” a la constitución local, así como inhabilitarlo por 12 años y 10 meses.

Tarjetas de BANSEFI

Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre 2017. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) habría emitido múltiples tarjetas a un mismo nombre para dispersar 69 mdp de apoyo para damnificados. Entre ellos, había quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.

Con información Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Corrupción en el mundo

La policía de Guatemala detuvo al diputado Arístides Crespo, expresidente del Congreso, acusado de vender plazas fantasma, el 29 de enero.

Febrero

Enriquecimiento de Ricardo Anaya

El 2 de febrero se publicó un reportaje en el que se implicaba al candidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, en una operación de triangulación de recursos para comprar un predio y vender una nave industrial. A finales del mes, Anaya acudió a las oficinas de la PGR para indagar si había en curso alguna investigación en su contra. La PGR publicó en sus redes sociales y compartió con periodistas un video de 11 minutos donde se aprecia a Anaya Cortés con su abogado, Diego Fernández de Cevallos.

A partir de marzo y por el resto de la campaña, el candidato del PAN dedicaría buena parte de su tiempo a defender su inocencia y acusar a la PGR y al presidente Peña Nieto por utilizar las instituciones en su contra. El 25 de abril se dio a conocer que autoridades europeas investigan la presunta comisión del delito de lavado de dinero en una estructura que podría involucrar a Anaya Cortés.

Con información de Proceso y El Español.

SNA

9 de febrero, Mariclaire Acosta asume la presidencia del Comité de Participación Ciudadano (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Jaqueline Peschard sale de su encargo en este Comité y es designada Irene Levy como nueva integrante. El 17 de febrero, el CPC logró obtener el interés legítimo de presentar amparos para ordenar a los congresos de las entidades federativas para concluir la armonización del SNA, luego de que un juez federal ordenara al Congreso de Tlaxcala a expedir la legislación en materia de combate a la corrupción a más tardar el 29 de abril.

Corrupción en alternancia estatal

Se publica una revisión de los gobiernos estatales del 2000 a la fecha. De 129 mandatarios en este periodo, incluyendo interinos, 14 han sido acusados formalmente por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito o defraudación fiscal durante sus gobiernos. De ellos, 11 son del PRI, 2 del PAN y el ex Gobernador de Chiapas Pablo Salazar, que fue postulado en coalición PAN-PRD-PT-PVEM.

Con información Reforma.

Empresas fantasma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó su reporte de empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como empresas fantasma. Durante 2017 fueron detectadas 3,918 entidades, triplicando el número de identificadas en 2016. Además, el número de contribuyentes reconocidos con actividades inexistentes (un paso previo a ser clasificada como fantasma) ascendió a 6,492 entidades.

Mediciones de la corrupción

Transparencia Internacional dio a conocer el índice de Percepción de la Corrupción 2017. México obtuvo 29 puntos (uno menos que en 2016), pero descendió 12 lugares respecto al año anterior, al pasar de la posición 123 en 2016 a 135 en 2017.

Corrupción en el mundo

El 14 de febrero fue detenido el expresidente Álvaro Colom (Guatemala) y 10 exministros acusados de sustraer 35 mdd de un proyecto de transporte público conocido como “Transurbano”.

Al siguiente día, el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, renuncia luego de nueve años en el poder a solicitud del Legislativo por diferentes escándalos de corrupción. De acuerdo con los medios, Zuma empleó dinero público para financiar mejoras en su residencia personal.

Con información de Proceso, El Español y Reforma.

Agenda electoral

El 11 de febrero terminaron las precampañas electorales 2018.

Marzo

NAICM y Veracruz en la Cuenta Pública

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y gastos sin aclarar en la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.

El informe de la cuenta pública de la ASF da cuenta del desvío de 3,200 mdp adicionales de programas federales en Veracruz durante 2016.

Nombramiento ASF

David Colmenares toma protesta como el nuevo titular de la ASF el 16 de marzo, luego de un proceso legislativo que había sido detenido desde diciembre 2017.

Mala reputación en el combate a la corrupción

El 13 de marzo, el comité de la ONU para Derechos Económicos Sociales y Culturales cuestionó al gobierno de México sobre su combate a la corrupción.

Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas

Una corte federal de Texas reclamó el 17 de marzo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, por asociación delictuosa, fraude bancario y operar un negocio de envío de dinero sin licencia. Actualmente enfrenta un proceso de extradición.

Hernández, detenido en octubre de 2017 por el delito de peculado y lavado de dinero en México, se encuentra preso desde entonces. En octubre 2018 fue acusado por la fiscalía anticorrupción de Tamaulipas por su presunto enriquecimiento ilícito por más de 40 mdp y en noviembre fue trasladado de un penal estatal a uno federal por motivos de seguridad.

Mediciones de la corrupción

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó 700 mil contratos registrados en Compranet entre 2012 y 2017 y encontró que la mitad de ellos se ganó sin competencia entre proveedores, con falta de transparencia en los procesos y otras anomalías.

El INEGI publicó la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la cual arrojó que 53.63% de los mexicanos consideran que los casos de corrupción en su entidad son muy frecuentes, lo cual representa un incremento de 5% respecto al año anterior.

Corrupción en el mundo

La exesposa del presidente de Honduras, Rosa Elena Bonilla, fue aprehendida por presuntos actos de corrupción, acusada de traspasar dinero público a una cuenta privada en 2017.

El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy fue detenido el 21 de marzo brevemente para declarar sobre posible financiamiento ilegal en su campaña presidencial.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski renunció el 21 de marzo luego de estar 20 meses en el poder y posicionar una ambiciosa agenda anticorrupción en medios. Un día antes, la líder opositora Keiko Fujimori difundió tres videos y un audio en los que se ven a aliados del entonces presidente negociando con un congresista para votar en contra de la posible destitución de Kuczynski.

Agenda electoral

El 30 de marzo iniciaron las campañas electorales a la presidencia de la república.

Abril

Registro de El Bronco

El 9 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia de Nuevo León, el registro como candidato independiente a la presidencia de la República a pesar de que el INE invalidó el 58% de las firmas presentadas por Rodríguez Calderón, por lo que no lograba el mínimo de firmas requeridas por ley y por el uso irregular de 17 mdp.

Posteriormente, el 20 de junio, el TEPJF determinaría que el candidato incurrió en operaciones ilícitas durante el acopio de firmas para obtener su postulación y confirmaría una sanción por 739 mil pesos.

Odebrecht queda inhabilitada

El 18 de abril, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que a la empresa Odebrecht se le sumaban 4 inhabilitaciones, por lo que durante 8 años no podría participar en concursos de contrataciones públicas.

La SFP rechazó la solicitud de cooperación de la empresa el 24 de abril para obtener el nombre de los funcionarios públicos involucrados y para noviembre 2018, Odebrecht acumulaba inhabilitaciones por 10 años.

Con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Eliminación del fuero

El 19 de abril la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma a la Constitución Política para eliminar la inmunidad procesal de la que gozan algunos funcionarios (presidente, legisladores, jueces, altos funcionarios de organismos autónomos), conocida como fuero. Hacia finales de año, ya en la LXIV Legislatura, los diputados votaron un nuevo dictamen presentado por Morena, sin alcanzar la mayoría necesaria para ser aprobado. A principios de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un dictamen para eliminar la inmunidad del presidente ante el Senado de la República.

Mediciones de la corrupción

Sólo 13% de los 6,500 programas sociales federales, estatales y municipales tienen presupuestos claros y reglas de operación, de acuerdo con el investigador Guillermo Cejudo, CIDE.

Con información de Animal Político.

La corrupción en el mundo

Luiz Inácio da Silva, expresidente de Brasil y candidato del Partido del Trabajo al mismo cargo, se entregó a las autoridades para cumplir una condena de 12 años por lavado de dinero y corrupción pasiva. Lula quedó eventualmente fuera de la contienda electoral.

La mandataria de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue condenada a 24 años de prisión por abuso de poder y corrupción. Además, su antecesor, Lee Myung-bak, fue acusado de aceptar sobornos y fue arrestado en marzo.

Agenda electoral

El 22 de abril los candidatos presidenciales sostienen el primero de tres debates.

Mayo

Pemex, Lozoya y Odebrecht

El 18 de mayo se dio a conocer la transferencia de cinco presuntos sobornos en 2013 y 2014 coinciden con la asignación de un contrato por 1,436 mdp en la refinería de Tula por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Ya en abril, Pemex había reservado hasta el año 2023 la agenda de visitas y reuniones de su exdirector Emilio Lozoya bajo el argumento de que forma parte de la investigación de la PGR por el caso.

El 31 de mayo 2018, fue dado a conocer que Pemex estará obligado a importar gas etanol debido a un contrato firmado con Braskem (filial de Odebrecht) y la empresa mexicana IDESA para venderlo a un precio por debajo de su costo. Durante el segundo debate presidencial, José Antonio Meade, entonces candidato por el PRI, dijo que la familia del hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú estaba involucrada con IDESA.

Posteriormente, en octubre 2018, una publicó que la policía de Andorra descubrió indicios de soborno en la construcción de una presa en Michoacán, asignada a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y cuyo costo se duplicó en la gestión de su sucesor, Leonel Godoy Rangel.

Con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Mediciones de la corrupción

Existen 374 fideicomisos a nivel federal que, sin controles, manejan en conjunto más de 835 mil mdp en los tres poderes y órganos autónomos. La cifra equivale al 15.8% de todo el PEF 2018, según revela el estudio "Fideicomisos en México. El Arte de Desaparecer Dinero Público", elaborado por Fundar.

Hasta 25% de las personas en México pagaron algún soborno en el último año, pero sólo 12.5% lo admiten abiertamente. De quienes lo admitieron, 67% ofrecen dar dinero y sólo a 33% se lo pide la autoridad, según una encuesta de MCCI y Reforma.

Agenda electoral

Margarita Zavala renuncia a su candidatura independiente a la presidencia de la República el 17 de mayo.

El 20 de mayo se realiza el segundo de tres debates nacionales entre los candidatos a la presidencia de la República.

Junio

Despido en la ASF

Entre otros funcionarios, la ASF despidió a la directora general de Auditoría Forense, Muna Dora Buchain, quien habría estado a cargo de integrar expedientes relevantes durante su encargo sobre empresas fantasma y desvío de recursos públicos a través de universidades, lo cual permitió la investigación de periodistas sobre el esquema. Organizaciones sociales pidieron que fueran informadas las causas de este despido, a lo que la ASF respondió que Buchahin podría tener un importante conflicto de intereses entre su labor profesional dentro y fuera de la ASF. Posteriormente, el 9 de junio, el auditor Colmenares denunció la existencia de redes de corrupción al interior de la ASF.

Falsificación de firmas para desviar apoyo social

El 27 de junio es revelado que nueve partidos políticos en el congreso local de San Luis Potosí utilizaron una red de empresas fantasma para pagar servicios que serían utilizados en apoyos sociales por 43 millones de pesos. La investigación encontró que el congreso presentó como prueba una solicitud y una carta de agradecimiento de una persona que había fallecido antes de iniciar el supuesto programa de apoyo social.

Mansión de Romero Dechamps

El 17 de junio es dado a conocer que el líder del Sindicato de trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, adquirió a precio de ganga una mansión de mil metros cuadrados en Acapulco, Guerrero. El líder sindical desde hace 25 años ha mantenido su salario como trabajador oculto a pesar de varias solicitudes de transparentarlo.

Con información de Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Mediciones de la corrupción

Sólo 99 de 564 aspirantes al senado y 110 de los 1,923 aspirantes a la cámara de diputados han hecho públicas sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de conflicto de intereses. Los de mayor avance son los candidatos a gobernador (70%), según un informe de Transparencia Mexicana.

Corrupción en el mundo

El congreso en España aprobó una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy por diversos escándalos de corrupción. Fue sustituido por Pedro Sánchez, del PSOE.

Un juzgado en El Salvador instaló una audiencia en contra del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y 31 allegados por supuestamente malversar más de 351 mdd de fondos del estado. La policía salvadoreña capturó el 13 de junio a su esposa, Vanda Pignato, por la supuesta participación en una red de corrupción vinculada al expresidente Funes.

Agenda electoral

El 12 de junio se realizó el tercero y último debate entre los candidatos a la presidencia de la república.

Julio

Elecciones

El 1 julio se celebró una jornada electoral en la que se eligió al presidente, al congreso federal y a ocho gobernadores, además de cientos de alcaldías y congresos locales. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la presidencia de la República con 30 millones de votos, equivalente a 53% de la votación emitida.

Pegasus en la PGR

Un juez ordenó a la PGR investigar a tres empresas vinculadas a la venta del software Pegasus, presuntamente utilizado por el gobierno mexicano para intervenir comunicaciones de periodistas y activistas en 2017. Al menos una de las tres empresas, Delta Servicios del Sureste, había sido señalada como posible empresa fantasma por el SAT. La segunda empresa, Citelae, fue creada por personas vinculadas a la primera, y fue por conducto de ésta que fue registrada una tercera empresa, Balam, ante el IMPI.

Pegasus fue vendido a la PGR en 2014 por 32 mpd por una filial de Balam, llamada Grupo Tech Bull.

Con información de Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Fideicomiso Morena

El 24 de julio el partido Morena fue multado por el INE con 197 mdp tras determinar que el fideicomiso “Por los demás” fungió como un mecanismo paralelo de financiamiento, en violación a la normatividad electoral. El fideicomiso fue anunciado por AMLO tras el sismo del 19 de septiembre 2017 para ayudar a los damnificados. Entre septiembre 2017 y mayo 2018 el fideicomiso recibió 78.8 mdp, de los cuales 56% (44.4 mdp) se depositaron en efectivo, lo cual está prohibido.

Según consta en las grabaciones de los bancos, varios de estos depósitos fueron realizados por las mismas personas que repetían la operación varias veces en la misma sucursal. Una vez que los recursos se concentraron en la cuenta del fideicomiso, 64.5 mdp salieron mediante la emisión de cheques de caja, de los cuales 80% se emitieron a nombre de militantes, candidatos y funcionarios de Morena. A diferencia de una transferencia bancaria, un cheque de caja permite sacar el dinero y transformarlo en efectivo sin dejar rastro de en qué se utilizó.

Finalmente, el 1 de septiembre, el TEPJF concluyó que no hubo uso del financiamiento público de Morena ni de recursos partidistas para apoyar a los afectados del sismo, por lo que revocó la multa impuesta a Morena por el INE.

Con información del INE, TEPJF, Forbes y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Fiscalía General “autónoma en los hechos”… y otras 49 propuestas anticorrupción

El 5 de julio, AMLO presentó una lista con 50 medidas de austeridad y contra la corrupción, muchas de las cuales implican recortar prestaciones y salarios de funcionarios y concentrar la gestión de recursos financieros y humanos en las cabezas de sector. También contemplan eliminar el fuero, el espionaje con fines políticos y los instrumentos financieros como los fideicomisos para promover la transparencia en el manejo de recursos.

Sin embargo, destacó que una de las medidas fuera una Fiscalía General de la República autónoma “en los hechos”, pero manteniendo el marco constitucional vigente y sin garantizar la autonomía del fiscal autónomo. En este contexto, AMLO pidió “oportunidad de que iniciemos… porque en México se va a acabar la corrupción".

Con información de las 50 medidas de austeridad y contra la corrupción de AMLO y de Reforma.

Corrupción en el mundo

El 9 de julio un tribunal en Pakistán condenó a 10 años de prisión y a pagar una multa 10.6 mdd al exprimer ministro, Nawaz Sharif (2013-2017), por la compra de apartamentos de lujo en Londres.

El 20 de julio dimitió el presidente del poder judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, a petición de un grupo de jueces tras darse a conocer escándalos de corrupción en el sistema judicial.

Agosto

Nuevo León y la impunidad

Bajo el argumento de que las pruebas que presentó la fiscalía anticorrupción de Nuevo León en contra del exgobernador Rodrigo Medina no acreditaban los delitos de daño patrimonial y peculado por los incentivos millonarios otorgados a la empresa Kia durante su gestión, un juez determinó improcedente las acusaciones contra Medina.

Con información de Reforma.

Mala reputación del coordinador de la bancada en San Lázaro

Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal, fue nombrado coordinador de la bancada del PRD a pesar de tener antecedentes penales por el presunto desvío de 209.9 mdp durante su gestión como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, entre 2012 y 2014. En 2015 fue detenido, absuelto y puesto nuevamente en libertad. Durante la investigación, la PGR documentó la triangulación de 119 mdp de recursos municipales a empresas propiedad del propio Ricardo Gallardo Cardona.

Con información de Proceso.

Red de corrupción en la importación de autos usados

La PGR inicia investigación por el ingreso a México de casi 80 mil “autos chocolate”, vehículos usados que no cumplen con requerimientos legales para su importación, entre 2010 y 2013. La red de corrupción que operaba en las aduanas de Mexicali y Ciudad Juárez incluía a funcionarios del SAT, agentes aduanales, 16 empresas importadoras y a un juez federal, quien fue sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal.

Con información de Reforma y El Universal.

Mediciones de la corrupción

51% de los jueces en México tiene al menos un familiar trabajando en el Poder Judicial, según un estudio de Julio Ríos para MCCI. Además, 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de jueces y magistrados no requieren acreditar mérito y sólo 5% tienen niveles altos de exigencia meritocrática.

Agenda electoral

El 7 agosto AMLO recibe la constancia de mayoría por parte del TEPJF y adquiere el carácter de presidente electo.

Septiembre

Opacidad en la reconstrucción

A un año de los sismos de septiembre 2017, organizaciones sociales y civiles denunciaron ineficacia y opacidad en el ejercicio de 8,762 mdp presupuestados para reconstrucción en la CDMX durante 2018, debido a la deficiente supervisión de los procesos de reconstrucción y la asignación de recursos.

Entre escándalos por el manejo discrecional de los fondos, integrantes de la comisión para la reconstrucción y activistas acusaron a los legisladores locales Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez del PRD, y a Jorge Romero Herrera del PAN, de tener el control sobre los recursos para la reconstrucción y utilizarlos con fines electorales. La iniciativa Nosotrxs documentó la asignación de 5.3 mil mdp, destinados originalmente a la reconstrucción, en gasto de las delegaciones para rubros como pintura y mantenimiento, regalos para el día de las madres, tabletas electrónicas y otras ayudas sociales.

Con información de Sin Embargo.

¿Por qué se cayó mi edificio?

Se publicó que los daños en al menos 28 inmuebles se deben a la negligencia de autoridades, Directores Responsables de Obra (DRO), ingenieros y constructores. En los registros arquitectónicos consultados, no fue posible determinar el origen de los daños debido a fallas en los procesos de autorización y construcción por lo que iba a ser casi imposible deslindar responsabilidades por la muerte de las 228 víctimas en la CDMX y por la pérdida patrimonial de miles de ciudadanos.

Con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Estafa Maestra

Fuentes periodísticas revelaron que empresas fachada que facturaban servicios a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), también lo hacían para el gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte.

La SHCP recuperó 100 mdp de recursos públicos desviados por conducto de empresas fantasma desde Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, de un total de 3.4 mdp asignados a 128 empresas fantasma.

La bancada de Morena en el Senado propuso reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, para que los titulares de las dependencias deban firmar personalmente los contratos con otras entidades públicas, incluyendo universidades.

Por su parte, MCCI presentó denuncias penales en contra de funcionarios, empresas fantasma y la Universidad Autónoma del Estado de México por el desvío millonario registrado en Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. La denuncia se sustenta en observaciones documentadas por la ASF para los ejercicios 2013 y 2014.

Con información de Reforma

Impunidad para Padrés

Un tribunal federal determinó que la fiscalía anticorrupción de Sonora es inconstitucional por lo que las cinco investigaciones realizadas en contra del exgobernador Guillermo Padrés quedan sin efecto. La sentencia indica que Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJES) deberá iniciar nuevas investigaciones si busca fincar responsabilidades en contra la exgobernador.

Mediciones de la corrupción

México no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando la Convención Anticohecho de la OCDE. Otros países que incumplen con la convención son Corea del Sur, Singapur, India, Rusia, Eslovenia, Estonia, Colombia, España, Luxemburgo y Turquía, según el informe Exporting Corruption de Transparencia Internacional.

Estiman en 220 mil mdd el costo de la ineficiencia en el gasto público de América Latina y el Caribe, equivalente al 4.4% del PIB regional. Con ese monto se podría abatir la pobreza extrema en la región, informa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Corrupción en el mundo

El 1 de septiembre el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) luego de ser señalado por actos de corrupción y con un proceso de desafuero en curso.

El 13 de septiembre la fiscalía general de Ecuador anunció que empezó a investigar al expresidente Rafael Correa (2007-2017), por el caso Odebrecht.

El 18 de septiembre un juez solicitó prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández, acusada de recaudar sobornos millonarios de empresarios para asignar obras públicas.

Octubre

Venta de plazas en el cuerpo de bomberos

Revelan video de Ismael Figueroa, líder del Sindicato de Bomberos de la CDMX, en el que acepta que vende plazas del cuerpo de bomberos. Denuncias de bomberos indican que el costo por plaza va de 100 a 200 mil pesos en efectivo antes de la contratación. Además, Ismael Figueroa había sido señalado por el bombero asesinado, Javier Salinas García, como responsable de su integridad.

Ismael Figueroa fue candidato a diputado de la CDMX en 2018 por la coalición PAN-PRD-MC y se le acusa no sólo de venta de plazas sino de opacidad en el manejo de recursos, uso político de su posición y agresiones a periodistas. Entre enero y junio 2018 contrató a 350 personas en el cuerpo de bomberos y el 23 de noviembre fue agredido a balazos a plena luz del día por una persona que le pagó la cuota requerida pero no fue contratado como bombero. Fue dado de alta cinco días después.

Con información de El Sol de México.

Desvíos en sector Salud

En comparecencia ante la Cámara de Diputados, José Narro Robles, Secretario de Salud federal, informó que la dependencia su cargo interpuso 70 demandas ante la PGR por el desvío 1.2 mil mdp. Sin detallar el monto, mencionó que la mayor cantidad de desvíos fueron hechos desde el estado de Veracruz para el sector salud.

Con información de El Sol de México.

Mediciones de la corrupción

Debido a la ausencia de un registro universal de vacunación electrónico, en México se sobreestima la cobertura de vacunación de manera importante. En el caso de los niños menores de un año, la cobertura oficial es de 90%. Esta cobertura no sólo es exagerada, sino que no contempla la importancia de vacunar a los niños a tiempo, es decir, con oportunidad. En contraste, la cobertura oportuna que publica la fundación Carlos Slim en consorcio con la propia SSa es de apenas 47% de los niños, según el estudio Salud Deteriorada que presentó MCCI.

Otro hallazgo es la falta de rectoría en la gestión hospitalaria, sobre todo en los de alta especialidad, dirigida a la población no derechohabiente. Sin importar el esquema de gestión de riesgos con el que se financien estos hospitales, ya sea como infraestructura pública o como asociación público-privada, éstos operan en promedio al 50% de su capacidad en camas, consultas y servicios, y no 85% que es el estándar de eficiencia a nivel internacional.

Noviembre

Desvíos al PRI nacional desde 6 estados

Una investigación de MCCI documentó que se desviaron en total 650 mdp de fondos públicos de 6 estados y una demarcación en la CDMX para financiar campañas desde PRI nacional. Previamente se habían documentado desvíos por 400 mdp en Chihuahua. Esta nueva investigación denota que el modo de desvío de recursos públicos también operaba en Sonora, Colima, Durango, Edomex, Morelos y de la delegación Milpa Alta en la CDMX, para lo cual se usaron 12 empresas fantasma presuntamente con el aval del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Nadie puede ganar más que el presidente

El 5 de noviembre se publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta ley establece que ningún servidor público puede ganar más que el PEUM y regula las percepciones adicionales al sueldo de los funcionarios y empleados de entidades públicas, incluyendo universidades y centros de estudio públicos. Posteriormente, el 7 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su suspensión hasta que la Cámara de Diputados elabore el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

32 superdelegados

El 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objetivo de instaurar la figura de los 32 delegados federales, crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y adelgazar el aparato burocrático.

Diciembre

El discurso sobre corrupción continua

Andrés Manuel López Obrador rinde protesta como presidente de la República el 1 de diciembre. En su discurso, AMLO menciona la palabra corrupción 18 veces, casi cinco veces más que las menciones a la corrupción que hace Vicente Fox en el 2000, y seis veces más que Zedillo en 1994 y Miguel de la Madrid en 1982.

Con información de MCCI.

Despido de personal vinculado a exfuncionarios

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dio de baja a 50 personas que fueron contratadas en la anterior Administración y que están vinculadas personalmente a dos subsecretarios del gobierno anterior.

Retomando el fuero

El 4 de diciembre, AMLO envía al Senado una iniciativa que propone modificar el art. 108 constitucional para establecer que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves. También propone reformar el artículo 111 para establecer que se puede proceder penalmente contra el presidente de la República acusándolo ante la Cámara de Senadores, que resolverá si procede o no la acusación. Con mayoría en el Senado, AMLO difícilmente será procesado penalmente durante los seis años de su gobierno.

Reforma constitucional para que la corrupción amerite prisión preventiva

El 7 de diciembre, el Senado aprobó una reforma constitucional para ampliar la lista de delitos a los que puede concederse prisión preventiva oficiosa. Organizaciones civiles, comisiones de derechos humanos y organismos internacionales expresaron su rechazo por considerarla regresiva y violatoria de la presunción de inocencia.

Mediciones de la corrupción

En México, 40% de las empresas más grandes no cuentan con un programa anticorrupción público en línea, lo cual es un avance respecto al 56% que no lo tenía en 2017, pero sigue siendo un problema en tanto estas empresas son cabezas de sector y motores de la economía nacional.

El estudio Integridad Corporativa 500, que presentaron MCCI y Transparencia Mexicana, también menciona que sólo 29% de las empresas más grandes publicó su política de prevención de fraudes, lo cual contrasta ampliamente con que 85% de los empresarios dicen haber sido víctimas de fraude en el último año (Kroll 2017-2018).

Qué nos espera en 2019

Durante 2018 año, México se deslizó por la misma pendiente de años anteriores. Los escándalos, reportados por investigaciones periodísticas, siguen impunes; los procesos contra los exgobernadores, iniciados el año pasado, avanzaron lentamente; la PGR pasó todo el año sin titular; al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún le falta el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción, la ratificación de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una política nacional anticorrupción y echar a andar la plataforma nacional digital.

Repasar lo acontecido durante el año permite entender que los mecanismos utilizados para desviar dinero público son cada vez más complejos e involucran a un sinnúmero de actores de todos los órdenes y niveles de gobierno, pero también al sector privado y a los ciudadanos.

No hay cuestionamiento en torno a la importancia del liderazgo de un presidente honesto en la batalla por reducir la corrupción, pero esta condición si bien es necesaria no es suficiente. Para acabar por completo con la corrupción no bastará con la honestidad de quién está hasta arriba en la estructura de la burocracia. Será necesario alcanzar el frágil equilibrio de cerrar las ventanas de oportunidad sin afectar la confianza que exige el crecimiento económico. Será necesario restringir los espacios discrecionales para decidir sobre el gasto sin promover una riesgosa centralización del ejercicio de los recursos que pudiera resultar en un botín anhelado. Definitivamente será necesario apostar por la transparencia, la eficacia, la austeridad y la rendición de cuentas, respetando los canales institucionales, la separación de poderes y el orden constitucional.

Durante 2019, el gobierno que inicia presentará y comenzará a ejecutar su plan nacional de desarrollo y su política de combate a la corrupción. Desde luego que no podemos esperar resultados inmediatos para problemas tan complejos, pero al menos podemos esperar que las medidas que tome se alineen con una estrategia anticorrupción que incorpore las lecciones aprendidas en años recientes y no se limiten al discurso.

Ricardo Alvarado • Sofía Ramírez • Leonor Ortíz Monasterio • Carlos Ortega

Integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en la Unidad de Investigación Aplicada.