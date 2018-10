En fechas recientes, el gobierno electo ha anunciado que entre sus prioridades en materia de educación está la desaparición del INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Con independencia de las posturas ideológicas que uno pueda tener sobre la educación en México y la reforma educativa de este sexenio, eliminar el INEE sería un craso error. Se trata de un organismo autónomo cuya función, entre muchas otras, es obtener y recopilar información sobre la educación en México. Es, como dice la académica Alma Maldonado, el INEGI de la educación.

Por lo tanto, nexos considera oportuno compartir esta carta firmada por más de 250 especialistas en el ramo, en la cual se rechaza de manera tajante la propuesta de desaparecer un órgano vital para entender los problemas en la educación mexicana.

A las maestras y maestros de México,

A todos los ciudadanos interesados en la educación, A las legisladoras y legisladores de la República,

A Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México,

A Esteban Moctezuma Barragán, futuro secretario de Educación Pública,

Ante las iniciativas presentadas por legisladores de Morena y las declaraciones del presidente electo el pasado martes 16 de octubre respecto de la intención de desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un grupo de ciudadanos —académicos, maestros, directivos de escuelas, estudiantes y miembros de la sociedad civil— queremos expresar nuestro rechazo a la propuesta de eliminación de ese organismo y manifestamos lo siguiente:

1. El INEE fue creado en 2002 con el propósito de brindar —con independencia de las autoridades federal y estatales— información válida sobre distintos componentes del sistema educativo nacional. La desaparición del Instituto implicaría cancelar la oportunidad de contar con datos, evidencias y conocimiento que enriquecen el debate público y permiten conducir la política educativa con base en información de calidad, lo cual resulta especialmente importante ante el complejo contexto de cambio que nos espera.

2. El INEE, como organismo público autónomo, es coincidente con las aspiraciones democráticas del gobierno electo, en tanto que la información que produce permite evaluar con solidez técnica el desempeño de las autoridades e instituciones responsables del quehacer educativo, así como coadyuvar a la transparencia y la rendición de cuentas.

3. En relación con la evaluación docente, al INEE le corresponde establecer los criterios técnicos para el diseño y calificación de los instrumentos que la autoridad educativa aplica. Puesto que todos estos criterios son perfectibles, estamos a favor de que el INEE haga un ejercicio de reflexión profunda, escuche voces diversas, replantee sus funciones, atienda un diseño de gobierno más abierto, proponga un plan de austeridad en términos de los salarios de los altos mandos y se aboque a lograr una mejor comunicación y difusión de los resultados de sus evaluaciones, a los maestros y las escuelas.

4. En opinión de diversos grupos, la reforma afectó los derechos laborales de los profesores y es entendible el malestar que ha generado; en este sentido, estamos convencidos de que en el gobierno y —en específico— en el diseño e implementación de la política educativa, deben prevalecer la escucha, el diálogo razonado y el contraste de ideas informadas. Hacemos un llamado a todos los interesados en mejorar la educación del país a aprovechar esos elementos a fin de analizar la relevancia de la permanencia del INEE (por la cual estamos abogando).

5. Con la información generada por el INEE (bases de datos, indicadores, publicaciones periódicas entre otros) acerca del funcionamiento del sistema educativo nacional, la sociedad mexicana tiene herramientas para cuestionar, con razón y fundamento, las políticas educativas e imaginar posibles soluciones. El INEE nos ayuda a conocer el estado de la educación y los avances en relación con el cumplimiento del Artículo 3º Constitucional, así como de los acuerdos internacionales que México ha suscrito en relación con el derecho a la educación.

Finalmente, la educación pública debe ser una de las vías hacia la construcción de un país más justo e igualitario y es un legado que todas y todos debemos cuidar con la razón y el entendimiento en la pluralidad.

Atentamente,

ACADÉMICOS: Acevedo Rodrigo Ariadna, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Acuña Gamboa Luis Alan, Universidad Autónoma de Chiapas; Alarcón Neve Luisa Josefina, Facultad de Lenguas y Letras-Universidad Autónoma de Querétaro; Álvarez Aguilar Nivia, Universidad Autónoma de Nuevo León; Álvarez Mendiola Germán, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Amador Bautista Rocío, Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM; Angulo Armenta Joel, Departamento de Educación- Instituto Tecnológico de Sonora; Angulo Cázares Reynaldo, Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Autónoma de Baja California; Aranda Fernández Alfredo, Universidad de Colima; Arellano Gault David, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Arias Ortega Miguel Ángel, Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Arriaga Reynaga Francisco Javier, Universidad Autónoma de Baja California, Belausteguigoitia Ruis María Isabel, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM; Blancas Hernández José Luis, Académico independiente; Blanco Bosco Emilio, Centro de Estudios Sociológicos-COLMEX; Bolaños Guerra Bernardo, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Cuajimalpa; Bouzas Riaño Arturo, Facultad de Psicología-UNAM; Buenfil Rosa Nidia, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Caballero Álvarez Rebeca, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM; Campillo Labrandero Magda, Facultad de Psicología-UNAM; Canales Sánchez Alejandro, Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM; Cárdenas Denham Sergio, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL); Carrasco Altamirano Alma, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Carvajal Juárez Alicia, Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Unidad Ajusco; Caso Niebla Joaquín, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativos (IIDE)-UABC; Castañeda Alonso Apolo, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Chávez González Guadalupe, Universidad Autónoma de Nuevo León; Chío Urbina Gloria Esther, Universidad Autónoma de Tamaulipas; Civera Cerecedo Alicia, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Cordero Arroyo Graciela, Universidad Autónoma de Baja California; Croda Borges Gabriela, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); Cuevas de la Garza José Fernando, Académico independiente; de Ibarrola Nicolín María, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; de la Torre Gamboa Miguel, Universidad Autónoma de Nuevo León; de Luna de la Vega Ángel Eduardo, Académico independiente; Delgado Santoveña Alejandra, Centro de Estudios Educativos (CEE); Díaz Argüero Celia, Instituto de Investigaciones Filológicas (IIF)-UNAM; Dietz Gunther, Instituto de Investigaciones en Educación-Universidad Veracruzana; Erazo Leydy Aleen, Facultad de Psicología-UNAM; Estrada Ramírez Ricardo Manuel Antonio, Facultad de Química-UNAM; Fagoaga Hernández Ricardo A., Colegio de Etnólogos y Antropólogos; Fernández Martínez Marco Antonio, Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey; Fierro Evans Cecilia, Universidad Iberoamericana León; Flores Centeno Ana Marta, Centro de Estudios Educativos (CEE); Flores Ramírez Erick Tomás, Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC)-UNAM; Flores Treviño María Eugenia, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Autónoma de Nuevo León; Flores Crespo Pedro, Universidad Autónoma de Querétaro; Flores Macías Rosa, Facultad de Psicología-UNAM; Flores Medrano Eric, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Fraustro Martín del Campo Adrián, Centro de Estudios Educativos (CEE); Fuenlabrada Velázquez Irma, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Fuentes Navarro Fabio, Universidad Pedagógica Veracruzana; Gallardo Gutiérrez Ana, Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM; García Cabrero Benilde, Facultad de Psicología-UNAM; García García César, Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación (CIIDET); Garduño Whitson Ana Eugenia, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL); George Reyes Carlos Enrique, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Gómez López Luis Felipe, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); Gómez Morín Fuentes Lorenzo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-México; Gómez Ortiz Rosa Amalia, Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA)-Santo Tomas-IPN; González Gaudiano Édgar, Universidad Veracruzana; González Martínez Emmanuel Arturo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Gordon Sara, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)-UNAM; Grediaga Kuri Ma. Rocío, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Azcapotzalco; Guzmán Acuña Josefina, Universidad Autónoma de Tamaulipas; Guzmán Gómez Carlota, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)-UNAM; Guzmán Tinajero Alfredo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Hamui Sutton Mery, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Azcapotzalco; Hernández Fabián Abraham D., Facultad de Filosofía y Letras-UNAM; Hernández Fernández Jimena, Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE)-CIDE; Hernández Licona Gonzalo, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); Hess Zimmermann Karina, Facultad de Psicología-Universidad Autónoma de Querétaro; Jiménez de Sandi Valle Alonso G., Facultad de Filosofía y Letras-UNAM; Juárez Núñez José Manuel, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco; Kent Serna Rollin, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Landesmann Segall Monique, Facultad de Estudios Superiores Iztacala-UNAM; Lima Muñiz Laura, Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Unidad Ajusco; Lopéz Calva Martín, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); López de la Madrid Cristina, Universidad de Guadalajara; López Ramírez Mónica, Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM; López Zárate Romualdo, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Azcapotzalco; Loyo Brambila Aurora, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)-UNAM; Loza Otero Nicolás, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-México; Lozano Medina Mónica, Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Unidad Ajusco; Luna Bazaldua Diego Armando, Facultad de Psicología-UNAM; Magaña Carbajal Zaira A., académica independiente; Maggi Yañez Rolando Emilio, Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior; Málaga Villegas Sergio Gerardo, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativos (IIDE)-UABC; Maldonado-Maldonado Alma, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Marín Alvarado Diego, Instituto Tecnológico de Iztapalapa III; Martínez Bordón Arcelia, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE)-Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Martínez Dunstan Sergio, Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Región Centro; Martínez Fernández José Felipe, Universidad de California en Los Ángeles (UCLA); Martínez Hernández Ana María, Facultad de Filosofía de Letras-UNAM; Martínez Moctezuma Lucía, Instituto de Ciencias de la Educación-Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Mateos Cortés Laura Selene, Instituto de Investigaciones en Educación-Universidad Veracruzana; Medina Gual Luis, Departamento de Educación-Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Medina Martínez Sara Rosa, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM; Méndez Cadena María Esther, Colegio de Postgraduados, Campus Puebla; Méndez Ramírez Oswaldo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad de Coahuila; Mendoza Cázarez Dulce Carolina, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL); Mendoza Molina Xochiquetzalli, Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA)-Santo Tomas-IPN; Mendoza Zuany Guadalupe, Instituto de Investigaciones en Educación-Universidad Veracruzana; Miller Flores Dinorah, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Azcapotzalco; Mingo Caballero Araceli, Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM; Miranda Caso Luengo Alfonso, División de Economía-CIDE; Murnane Richard, Harvard Graduate School of Education; Myers Robert, Hacia una Cultura Democrática, A.C. (ACUDE); Nava Vargas José Carlos, Facultad de Ciencias Políticas en Torreón-UAdeC; Navarro Arredondo Alejandro, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco; Navarro Cendejas José, Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE)-CIDE; Navarro Corona Claudia, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Navarro Marco Aurelio, Universidad Autónoma de Tamaulipas; Ojeda Espejel Silvia Alicia, académica independiente; Ornelas Navarro Carlos, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco; Orozco Fuentes Bertha, Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM; Ortiz Lovillo María del Pilar, Universidad Veracruzana; Ortiz Martínez Sandra, académica independiente; Oviedo González Eilen, Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Unidad 022 Tijuana; Palmas Pérez Santiago Alonso, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Lerma; Paradise Loring Ruth, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Parra Acosta Haydeé, Universidad Autónoma de Chihuahua; Parra Ramírez Gustavo, Facultad de Estudios Superiores Iztacala-UNAM; Patiño Domínguez Hilda, Departamento de Educación-Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Patiño Salceda Josefina, Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Unidad 096; Paz Turrubiates Susana, Universidad Autónoma de Tamaulipas; Pérez Alvarado Tomás, Facultad de Trabajo Social-UNAM; Pescador Octavio, Paulo Freire Institute-UCLA; Polanco Bueno Rodrigo, Doctorado en Educación-Universidad Anáhuac; Popoca Ochoa Cebobio, Benemérita Escuela Nacional de Maestros; Porras Hernández Laura Helena, Universidad de las Américas; Pulido Llano Gabriela, Dirección de Estudios Históricos-INAH; Ramírez García Rosalba Genoveva, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Ramírez Martinell Alberto, Universidad Veracruzana; Ramos Patiño Gabriela, académica independiente; Razo Pérez Ana Elizabeth, Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE)-CIDE; Reimers Fernando M., Harvard Graduate School of Education; Reyes López Octavio, Universidad Digital del Centro Internacional de Investigación, Formación, Capacitación y Asesoría Tecnológica (CIIFCAT); Reyes Robles Iliana, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Reyes Sandoval Gustavo, Escuela Normal Superior del Estado de Puebla; Rodríguez Gómez Roberto, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)-UNAM; Rodríguez Pineda Diana Patricia, Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Unidad Ajusco; Rojas Javier, Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE)-CIDE; Rodríguez Montes Bibiana, Universidad Tecnológica de San Juan del Río; Romero Vadillo Jorge Javier, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco; Rondero López Norma, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Azcapotzalco; Ruiz Cuéllar Guadalupe, Departamento de Educación-Universidad Autónoma de Aguascalientes; Ruiz Libreros Martha Elba, Facultad de Pedagogía, región Xalapa; Sánchez Mendiola Melchor, Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC)-UNAM; Sánchez Michel Valeria, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Sánchez Pérez Hidalia, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE)-Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Sánchez Torres Dante, Instituto Universitario de Altos Estudios Internacional (Ginebra); Sandoval Flores Mónica, Facultad de Música-UNAM; Santibáñez Lucrecia, Claremont Graduate University; Santizo Rodall Claudia A., Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Cuajimalpa; Santos del Real Annette, Centro de Estudios Educativos (CEE); Schmelkes del Valle Corina, académica independiente; Schwartz Marc S., Universidad de Texas, Arlington; Silva Laya Marisol, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE)-Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Solís Gutiérrez Patricio, Centro de Estudios Sociológicos-COLMEX; Soto Hernández Ana María, Tecnológico Nacional de México-Ciudad Madero; Soto Hernández Virginia Susana, Tecnológico Nacional de México-Celaya; Tatto María Teresa, Michigan State University; Torrico Terán Mario, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-México; Trejo Luis Jair, académico independiente; Valdés Silva María Candelaria, académica independiente; Valenti Nigrini Giovanna, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco; Valenzuela González Jaime Ricardo, Escuela de Humanidades y Educación-Tecnológico de Monterrey; Vera Noriega José Ángel, Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo; Vértiz Galván Miguel Ángel, Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Unidad Ajusco; Victorino Ramírez Liberio, Universidad Autónoma de Chapingo; Villa Lever Lorenza, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)-UNAM; Weiss Horz Eduardo, Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; Williams López y Bajo Jorge, Universidad de Xalapa; Zabalgoitia Herrera Mauricio, Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM; Zurita Rivera Úrsula, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-México. DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA: Camacho Rodríguez Fabiola Elisa, Docente en Escuela Primaria José Juan Tablada; Carbona Alejandre Iván Israel; director de Secundaria mixta 36; De la Mora Ruiz Judith, docente; García Hernández Blanca, profesora en Secundaria Diurna 145 TM SEP; Gasca Fernández Alejandra, docente del Colegio de Ciencias y Humanidades-Oriente; Gutiérrez Mercado José de Jesús, docente en CETIS # 14; González List Gabriela, docente y directivo escolar; Herrera Meza Luis Daniel, maestro jubilado (CDMX); Jiménez Torres Pedro Gabriel, docente en CDMX; Limón Aguirre Claudia Iliana, docente en CETIS # 14; López Payán Ana Elena, docente en Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)-Sur; López Ramos Rufino Enrique, docente en Secundaria 31 Telpuchalli-SEIEM; Martínez Morales Celestina, docente (Xalapa, Ver.); Montoya Zazueta Amado Alfonso, docente; Morales Campero Enrique Alonso, docente en Instituto Pedro J. Maldonado, Ciudad Juárez, Chih.; Ortiz Stern Adriana, docente en Montessori Colomba; Pliego San Román María Isabel, Docente en Colegio Catarina de San Juan (Cuautlancingo, Puebla); Ríos Rivera Artemio, Asesor Técnico Pedagógico de Telesecundaria en Secretaría de Educación de Veracruz; Rivera Sánchez Aldo, Escuela Secundaria Moisés Sánz, Técpan de Galeana, Guerrero; Rosales Rodriguez Rosa María, Jardín de Niños Isadora Duncan en Tultitlán Estado de México; Vera Escobar Vicente Assad, Jefe de enseñanza de Secundarias Generales en Secretaría de Educación del Estado de Chiapas; Vernon Carter Sofía Alejandra, directora y docente en Querétaro. ESTUDIANTES: Aguilar Castillo Carlos, estudiante de Maestría en Ciencias en la especialidad en Investigación Educativa (DIE)-CINVESTAV; Ángeles Colín Diego, estudiante de doctorado del Instituto de Educación de la University College London en el Reino Unido; Asseo Azcárraga José Daniel, Egresado del Colegio de Pedagogía, FFyL-UNAM; Bañuelos Astorga Vania, estudiante de la Maestría en Política Educativa, CREFAL; Barragán Torres Mariana, estudiante de doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA); Barrera Osorio Felipe, Harvard Graduate School of Education; Cabrera Toscano Pedro Gustavo, estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; Castiello Gutiérrez Santiago, Universidad de Arizona; Cervantes Yáñez, Kevin, Universidad Autónoma de Querétaro; Dionicio García Esmeralda; estudiante de maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV; García Miramón Fiorentina, estudiante de posgrado en la Hertie School of Governance; Guevara Cota Sebastián, Stanford University; Hermida Montoya Georgina, Colegio de Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM; Jiménez Rodríguez Erika Betsaida, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM; López Malvaez Astrid, estudiante de Pedagogía. Universidad Panamericana; Martínez Santos Nicolás, estudiante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Mejía Bricaire Jorge, estudiante de doctorado en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas DIE-CINVESTAV; Moch Islas Paul, estudiante de Maestría en Política Educativa Internacional en Harvard Graduate School of Education; Ogarrio Rojas Pascual, estudiante de Doctorado en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Peralta Torres Yadira Elizabeth, doctorante en Métodos Cuantitativos en Educación, Universidad de Minnesota; Ramírez Flores María de Lourdes, estudiante en Cornell University; Reyes de la Cruz, Universidad Autónoma del Estado de México; Rincón Mercado Cristian Yair, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras-UNAM; Rocha Sánchez Laura Stephany, estudiante en la UNAM; Rosas Escamilla Rocío, estudiante de doctorado en el CINVESTAV; Silverio Murillo Adán, estudiante de Post-doc de la Escuela de Políticas Públicas en American University; Terrones Benítez Sergio, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM; Uribe Ramírez Emilio, estudiante del Tecnológico de Monterrey; Valencia López Enrique Eduardo, estudiante del Doctorado en Educación, Universidad de California Berkeley. ExDIRECTORES / ExPRESIDENTES DEL INEE: Backhoff Escudero Eduardo, Métrica Educativa, A.C.; Martínez Rizo Felipe, Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA); Rueda Beltrán Mario, Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM; Zorrilla Fierro Margarita, Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN: Alí Fojaco Carolina, asesora pedagógica CDMX; Arroyo Pérez Adrián, UA Global-Universidad de Arizona; Arvizu Fernández Alejandra, Directora de Servicios Estudiantiles del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora; Carvajal Cantillo María Enna, Laboratorio LITE de Innovación en Tecnología Educativa, S.C.; Cortés Velasco Christian Iván, profesional de la educación; Cuéllar Álvarez Miriam, profesional de la educación; del Toro Mijares Ana Teresa, consultora independiente; del Valle Lavín Sonia, periodista; del Valle Medina Mercedes, Directora de investigación y desarrollo en Proeducación, IAP; Eslava Camacho Miguel, profesional de la educación; Fernández del Castillo Laura, consultora independiente; Flores Moreno Claudia, profesional de la educación; Fuentes Navarro Fabio, rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana; Guerrero Arellano César, servidor público de carrera en la SEP por 13 años; Hernández Zempoalteca Hortensia, Secretaría de Educación de Tlaxcala; Lázaro Pérez Sandra, profesional de la educación; López Padilla Adriana, Agencia Latinoamericana de Evaluación y Política Pública (Aleph); López-Portillo Chávez Esther Edith, consultora independiente; Márquez Milán Martha, profesional de la educación; Martínez Becerra Juan Martín, profesional de la educación; Martínez Jardón Juan Carlos, profesional de la educación; Martínez Sainz Gabriela, Centro de Estudios en Derechos Humanos; Monroy Cazorla Lucía, Grupo de Asesores en Evaluación para el Desarrollo, A.C.; Navarro Castro Martha, consultora independiente; Noriega Ramírez Ma. del Carmen, consultora independiente; Ortega Aguirre Alma Mariana, pedagoga en Secretaría de Educación de Jalisco; Pérez Bravo Oxana, consultora independiente; Reyes Luscher Sandra Patricia, Grupo de Asesores en Evaluación para el Desarrollo, S.C.; Salgado Vania, consultora independiente; Sánchez Delgado Uriel, profesional de la educación; Segovia Gamboa Sandra, Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo medio superior (Copeems); Serna Leslie, consultora independiente; Trujillo Encinas Claudia, profesional de la educación; Vargas Rodríguez Sayonara, profesional de la educación; Vega López Carolina, profesional de la educación; Zavala García Melina Patricia, profesional de la educación; Zúñiga M. Leonel, profesional de la educación. MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL: Álvarez Loera María Elena, madre de familia (Aguascalientes); Arroyo Paniagua María José, ciudadana; Barquera Luis Alberto, Presidente del Consejo Directivo de ODISEA, A. C. (Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos); Bravo Valladolid Manuel, Cien Lenguajes del Niño, A.C.; Brocca Andrade Humberto, ciudadano; Calderón Martín del Campo David E., Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero; Calzada Garza Georgina, ciudadana; Castellanos, Roberto, ciudadano. Contreras Vásquez José Luis Gerardo, ciudadano; Copado Rodrigo José Manuel, ciudadano; Cundapi Ramos Domingo, ciudadano; Díaz de la Cruz Rocío, madre de familia (Morelia, Michoacán); Dorantes Salgado Daniela, ciudadana CDMX; Escobedo Pérez Horacio de Jesús, Abogado, Notario y Actuario (Puebla); García Castillo Enrique; padre de familia (Puebla); García Moreno Solana Georgina, ciudadana; Gómez Vega María del Pilar, Coordinadora del Diplomado Internacional para Líderes Educativos. Mexicanos Primero; González-Montesinos Monasterio Alejandro, ciudadano; González Seemann Carlos, Investigador en Mexicanos Primero; Gurría Hernández Enrique, ciudadano; Ibarra Villavicencio Eliel, ciudadano; Jocobi Acuña Néstor Alberto, ciudadano (Sonora); Leal Treviño Efraín, Médico Zootecnista; López Pereyra Manuel, Cien Lenguajes del Niño, A.C.; Martínez Sainz Gabriela, Centro de Estudios en Derechos Humanos; O’Donoghue Jennifer, Mexicanos Primero; Pacheco Cámara Lourdes; Cien Lenguajes del Niño, A.C.; Paqui Peralta Raúl, padre de familia (Aguascalientes); Proskawer Espinosa Marlene, madre de familia (Puebla); Rodríguez Martínez Celeste Marlems, ciudadana (Tamaulipas); Robles Oyarzun Alejandro, ciudadano; Ruiz Moreno Yamil, ciudadano CDMX; Tova Izquierdo María Eugenia, ciudadana; Valdez Muñoz Gricelda Ivonne, madre de familia (Guanajuato); Vázquez Cangas María Verónica, LISTO Educando-Worldfund; Vite Bernal Víctor Francisco, ciudadano. LEGISLADORES: Hendricks Rubio Leslie A., diputada Local por Quintana Roo, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; Roldán Díaz Violeta, asesora parlamentaria en Senado de la República; Romero Hicks Juan Carlos, diputado federal.

Si usted quiere adherirse a esta carta, de clic aquí.