Por todas

las que me gustaron o me gustan,

guardadas como iconos en la gruta del alma,

copa de vino en un brindis,

alzaré mi cráneo colmado de versos.

Pienso más y más

si no sería mejor poner

punto con bala a mi fin.

Hoy,

por si acaso,

doy un concierto de despedida.

¡Memoria!

Junta en la sala de la frente

los turnos incontables, mis amores.

De ojo a ojo la risa derrama,

la noche y sus sartas de pasadas bodas.

De cuerpo a cuerpo se derrame el gusto.

Nadie olvide esta noche:

hoy tocaré la flauta

en mi propio espinazo.

1

Estrujo apresurado verstas de calles.

¿Adónde ir, consumiendo este infierno?

¿Qué celeste Hoffmann

te inventó, maldita?

A la borrasca del gozo las calles son estrechas.

Del día festivo salen y salen, acicalados todos.

Yo pienso.

Pensamientos, coágulos,

malsanos, espesos, me escurren del cráneo.

Yo,

prodigioso de todo lo festivo,

yo no tengo con quien ir a celebrar.

Ahora mismo me caeré de espaldas,

me saltarán los sesos en las piedras del Nevski.

He blasfemado, sí,

voceado que no hay Dios:

pero Dios, de las honduras infernales sacó una,

ante quien la montaña se echa a temblar, vacila;

ordenó:

¡Quiérela!

Dios está contento.

Bajo el cielo, en un candil,

un hombre agotado se hizo fiera, se apaga.

Dios se frota las manitas.

Piensa Dios:

—¡Espera, Vladímir!

A él, sí, a él,

para que no adivinase quién eras,

se le ocurrió darte marido de verdad

y en el piano poner humanas notas.

Si alguien se desliza de pronto a la puerta de la alcoba,

si hiciera el signo de la cruz sobre la colcha y tú y él,

lo sé:

olería a lana quemada,

como azufre humearía la carne del diablo.

Pero en vez de eso, hasta que fue mañana,

de horror, que te llevaban a quererte,

anduve errante,

y gritos en líneas tallaba,

joyero loco a medias ya.

¡Jugar a los naipes!

¡Con vino

enjuagarle el gaznate al corazón devuelto en un suspiro!

¡No me haces falta!

¡No quiero!

Da igual;

sé

que pronto me iré al carajo.

Si es verdad que existes tú,

Dios,

Dios mío;

si la alfombra de estrellas por ti fue tejida;

si este dolor

multiplicado cada día

es la tortura que mandas, Señor,

cuélgate la cadena de juez-

Espera mi visita.

Soy puntual,

no tardo nada.

¡Escucha,

supremo inquisidor!

Me sellaré la boca;

ni un grito

escapará de mis labios deshechos con los dientes.

Átame a cometas como a colas caballunas,

y que me arrastren

desgarrándome en dientes de estrellas.

O si no, esto:

cuando mi alma se vaya

y llegue al juicio tuyo,

frunciendo el entrecejo,

tú

alza la Vía Láctea como una horca,

préndeme y cuélgame: delincuente.

Haz lo que quieras.

Si quieres, descuartízame.

Yo mismo a ti, justiciero, las manos te lavaré.

Pero

—¿me oyes?—

¡llévate a la maldita esa

que has hecho mi amada!

Estrujo apresurado verstas de calles.

¿Adónde ir, consumiendo este infierno?

¿Qué celeste Hoffmann

te inventó, maldita?

2

El cielo, olvidando su azul entre los humos,

las nubes, prófugas en jirones,

amanecen en mi último amor,

animado como el carmín de un tísico.

Gustoso cubriré el rugido

de la multitud,

olvidados hogar y bienestar.

¡Escuchad!

¡Salid de las trincheras!

ya seguiréis luchando.

Aun si

revolcándose en sangre, como un Baco,

cunde la batalla ebria,

aun entonces no están gastadas las palabras del amor.

¡Queridos alemanes!

Yo sé

que está en vuestros labios

la Gretchen de Goethe.

El francés

sonriendo muere en la bayoneta,

el aviador también sonríe y se desploma

si recuerdan

en el beso la boca

tuya, Traviata.

Mas no estoy para esa pulpa de rosas

que siglos han mascado.

¡Hoy, caer a nuevos pies!

A ti te canto,

pintada,

pelirroja.

Tal vez de estos días,

dolorosos, filo de bayoneta,

cuando a los siglos les blanqueen las barbas,

sólo quedaremos

tú

y yo,

lanzado tras de ti de ciudad en ciudad.

Entregada más allá del mar,

oculta en la madriguera de la noche,

entre las nieblas de Londres

te buscaré con labios lucientes de faroles.

En el ardor del desierto,

Donde acechan leones extenderás caravanas

y tú,

bajo el polvo que levanta el viento

sentirás mi quemante mejilla de Sahara.

Sonriendo

mirarás:

—¡Qué gran torero!

Y yo de pronto

alzaré mis celos hasta el palco

desde el ojo moribundo del toro.

Si te lleva al puente tu paso perdido

y piensas

que el río es hermoso,

yo,

Sena colmado debajo del puente,

llamaré

con una mueca de dientes cariados.

Yendo con otro encienden los caballos

la Stelka, el Sokol’niki:

yo, desde arriba,

como la luna impero, esperando y desnudo.

Soy fuerte;

me necesitan

para mandarme:

—¿Muere en la guerra!

Lo último será

tu nombre

cuajado en el labio deshecho por la bala.

¿Acabaré en un trono?

¿Santa Elena?

Montando las oleadas de la vida en tormenta

voy, igual aspirante

al dominio del mundo

y

al grillete.

Me tocará ser zar:

tu perfil

en el oro solar de las monedas

ordenaré a mi pueblo:

—¡Estampadlo!

Pero allá,

donde el mundo se disuelve en tundra,

donde con el viento norte trafica el río,

en la cadena rasguñaré un nombre: ¡Lilia!

para besarlo en la tiniebla del forzado.

¡Escuchen pues, los que olvidan que el cielo es azul,

erizados

como fieras!

Éste, acaso,

es el amor último del mundo,

amaneciendo como el carmín de un tísico.

3

Olvidaré año, día, fecha.

Me encerraré a solas con este papel.

¡Nace con sufrimiento de palabras lúcidas,

magia más que humana!

Hoy llegué de visita;

sentí

algo mal en la casa.

Y qué ocultabas en tu vestido de seda.

Olor a incienso en el aire.

—¿Contenta?

Tú, fría:

—Mucho.

El muro de la razón turbada se derrumba,

y yo, ardiendo en fiebre, acumulando angustia.

Escucha

da igual:

no ocultarás un cadáver

—¡atroz palabra, lava en la cabeza!—

Da igual:

cada músculo tuyo

como por una bocina

lo clama:

¡muerta, muerta, muerta!

No;

contesta.

¡No mientas!

(¿Cómo irme así?)

los agujeros de dos tumbas

abren los ojos en tu rostro.

Las tumbas se ahondan.

No llega allí la luz.

Sin duda

caeré desde el andamio de los días.

He tenido mi alma como una soga sobre el precipicio,

con malabarismos de palabras me he columpiado en ella.

Lo sé,

A él lo ha gastado ya el amor.

Adivino tedio en tantos indicios.

Vuelve a ser joven en mi alma,

Presenta el corazón a la fiesta del cuerpo.

Lo sé,

Cada quien paga por mujer.

Qué importa

si mientras tanto,

en vez de elegancia parisiense,

te vistiera con humo de tabaco.

El amor mío,

como un apóstol de aquellos tiempos,

lo llevaré por miles y miles de caminos.

Los siglos te conceden la corona

y en la corona mis palabras,

arcoíris de espasmos.

Como los elefantes con juegos de quintales

remataron el triunfo de Pirro,

yo a paso de genio devasté tu cerebro.

Para nada.

A ti no te arranqué.

¡Alégrate,

alégrate!

¡Acabaste conmigo!

Ahora

tal tristeza.

Correría al canal

a meter en el agua la cabeza y su mueca.

Me diste los labios:

qué cruel con ellos.

Al tocarlos sentí frío

como si pusiera mi beso penitente

en un monasterio labrado en roca helada.

Sonaron

puertas.

Entró él,

calado de regocijo callejero.

Yo,

partido en dos por mi queja,

le grité:

—¡Está bien!

¡Me voy!

¡Está bien!

Tuya quedará.

Compónla con trapos,

Tímidas alas entre sedas: que engorden.

Cuida, no se te vaya.

Piedra al cuello,

Cuélgale a tu esposa un collar de perlas.

¡Oh, aquella

noche!

Apreté la desesperación, más y más.

Con los lamentos míos. Con mi risa,

el hocico del cuarto en horror arrasado.

Y la visión surgía, imagen de ti arrebatada,

con los ojos encendías en la alfombra,

cual si soñara, algún nuevo Byalik

la radiante reina hebrea de Sión.

Torturado,

ante aquella a la que me rendí

caí de rodillas.

El rey Alberto,

todas sus ciudades

perdidas, junto a mí está cargado de dones de cumpleaños.

¡Dórense al sol flores y hierbas!

¡Primavera en las vidas de tantos elementos!

Yo quiero un veneno

beber y beber versos.

Ladrona del corazón,

todo te lo llevaste,

atormentaste mi alma en delirio;

recibe este regalo, amiga,

tal vez nunca imaginaré más nada.

Pintad de fiesta la fecha de hoy.

Crea,

magia o crucifixión

Miradme:

con clavos de palabras

clavado al papel estoy.

Traducción de Gerardo Deniz.

Fuente: El surco y la brasa. Traductores mexicanos. Selección y prólogo de Marco Antonio Montes de Oca. Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas, México, 1974.