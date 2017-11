Sigue una lista de acciones “cometidas” por mujeres citadas a Corte por ejercer “crueldad mental” contra sus esposos en casos de divorcio en la India desde el 2014. Desde 1955, bajo el Acta de Matrimonio Hindú, la crueldad mental es causal de divorcio.

~Abofeteó al marido. ~Le apretó el pene al marido. ~Acusó al marido de estarla engañando. ~Se refirió al marido como “un borracho”. ~Le llamó al marido “elefante gordo”. ~Hizo comentarios sarcásticos sobre Londres. ~Le envió al marido emails despreciativos. ~No preparó té para las visitas. ~Se negó a hacer trabajo de limpieza doméstica. ~No contestó a las cartas del marido. ~No invitó al marido a la ceremonia del bautizo de su hijo. ~No consumó el matrimonio. ~Se negó a tener sexo alegando un problema médico. ~Insistió en que el marido se cambiara de la casa de su familia y viviera con ella. ~Abandonó el hogar siguiendo sus ambiciones políticas. ~Visitó la casa del jefe del marido y lloró. ~Amenazó al marido con suicidarse. ~Se dio de golpes en la cabeza contra las paredes de la recámara. ~Se roció de keroseno y prendió un cerillo. ~Tuvo una “actitud revanchista”. ~Afirmó que el marido mostraba insensibilidad de género y chovinismo machista.

Fuente: Harper’s, mayo 2017.