Manifestamos nuestra preocupación por las amenazas de muerte emitidas contra el escritor Héctor de Mauleón, subdirector de esta revista.

Hace dos años que las amenazas empezaron a circular en las redes sociales coincidiendo con columnas particularmente bien informadas de De Mauléon sobre nudos y redes criminales de la Ciudad de México, publicadas en el diario El Universal. Los mismos dos años llevan las autoridades investigando el origen de estas amenazas, sin resultado alguno.

De Mauleón ha recibido protección de parte de las autoridades, bajo la forma de agentes que lo han cuidado, por temporadas, día y noche, con celo que se acaba pareciendo a la vigilancia y restricciones que son vecinas de la pérdida de la libertad.

Ofrecer protección no es ofrecer seguridad. De hecho, es un pobre sustituto de la investigación y el castigo.

Hay tres investigaciones en curso de las amenazas a de Mauleón. Una de la procuraduría de la Ciudad de México, otra de la Procuraduría General de la República y una más de la Comisión Nacional de Seguridad.

Vemos crecer la intensidad y la frecuencia de las amenazas contra de Mauleón, sin que mejoren los resultados de esas investigaciones. Las amenazas deben ser tomadas seriamente por la autoridad, investigadas y castigadas.

No basta para proteger al escritor la bienvenida ola de solidaridad que recibe de colegas y lectores. Es indispensable garantizar su seguridad castigando a los culpables.

El caso de De Mauleón no es el único de periodistas amenazados que las autoridades conocen y a los que brindan protección bajo la forma de custodia y atención prioritaria de sus casos. Pero, como decimos, la protección no es seguridad y la atención prioritaria no encuentra ni castiga a los culpables.

Declaramos nuestra solidaridad fraterna con Héctor de Mauleón y nuestra exigencia a las autoridades de que encuentren y castiguen a los responsables de las amenazas.

Héctor Aguilar Camín

José Antonio Aguilar Rivera

María Amparo Casar

Jorge G. Castañeda

Soledad Loaeza

Luis Rubio

Xavier Velasco

José Woldenberg

Leo Zuckermann

Luis Miguel Aguilar

Rafael Pérez Gay

Kathya Millares

Esteban Illades

Juan Pablo García Moreno

Álvaro Ruiz Rodilla

Jorge Landa

Alejandro García Abreu

Saúl López Noriega

Teresa Zerón-Medina Laris

Mateo Aguilar Mastretta