Desde la primera vez que Donald Trump denunció por adelantado que los demócratas tramaban un gran fraude electoral en su contra, supimos que él preparaba la ofensiva contra una derrota que veía venir. La huida hacia delante en ese tema no podía llevarlo muy lejos. Históricamente, los estadunidenses han sido los primeros promotores y defensores del voto, así que las denuncias de Trump ponían en entredicho no sólo los resultados del pasado 4 de noviembre, sino toda una historia, una cultura, una seña de identidad y un prestigio.

Ilustración: David Peón

La asociación de Estados Unidos con elecciones libres y limpias es tan estrecha que se necesitaría una verdadera hecatombe para disolverla, y no faltó quien pensara que Trump y los suyos eran esa hecatombe. En términos electorales su país ha sentado estándares, ha sido testigo de calidad de elecciones definitorias en otros países; de manera que se necesitaban muchas pruebas y argumentos inteligentes y bien articulados para poner en entredicho esa trayectoria. Sin ese apoyo era la suya una estrategia perdedora.

No obstante lo cual, corrientes hay por todo el mundo que ponen en duda el voto, por principio, porque desprecian la democracia electoral, en la que sólo ven manipulación de las masas. Y, sin embargo, las organizan y participan en ellas porque han tenido que rendirse a la evidencia de que el voto es la prueba de oro de la legitimidad democrática, que no la sustituyen las consultas populares ni los actos masivos en los que “el pueblo” acepta por aclamación las propuestas de su líder.

Trump tenía que haber sabido que, al menos internacionalmente, sus reclamos carecían de credibilidad. Parecería que entre sus seguidores en Estados Unidos muchos hay que a una semana de la elección sostenían que su líder fue víctima de un robo; el problema que tienen es que no pueden probar sus acusaciones, por no mencionar el hecho de que todas las autoridades electorales, inclusive aquéllas identificadas con el Partido Republicano, han declarado que no hay ni sombra del mencionado fraude.

El ahora saliente presidente estadunidense tampoco parece haber tomado en cuenta que desde hace muchos años la trayectoria del voto en su país ha acreditado la limpieza de los procedimientos y, por ende, de los resultados. Esto no significa que siempre hayan sido angelicales; de hecho, en ciudades como Chicago y Nueva York la historia del voto es accidentada y hay mucho que contar del control que los sindicatos mantenían sobre la participación electoral de los trabajadores. Peor todavía, largo muy largo es el récord de exclusión de la participación electoral de los afroamericanos, y burdas y brutales las jugarretas de los blancos para bloquear su acceso a las urnas.

Dos elecciones hubo en el siglo XX cuyos resultados son hoy tema en la materia Ciencia Política que se imparte en universidades estadunidenses: John F. Kennedy vs. Richard M. Nixon en 1960, y George W. Bush vs. Al Gore en 2000. En la primera los resultados fueron tan apretados —una diferencia de 113 000 votos—que la versión de que había habido fraude tuvo cierta credibilidad. En la elección de hace veinte años la sombra del fraude apareció sólo en Florida, donde un aparato electoral viejo y disfuncional provocó graves confusiones entre los votantes.

El problema principal de denuncias de fraude estriba en que, aun cuando fracasen, envenenan los resultados. Las victorias no se celebran con el mismo entusiasmo ni la frescura que ameritan competencias libres, y a los ganadores nada les quita el sabor amargo de saberse cuestionados así no sea más que por una minoría irrelevante.

Nuestra historia electoral está en las antípodas de la experiencia de Estados Unidos, mucho más rica en fraudes que en victorias creíbles y, sin embargo, podemos estar orgullosos del esfuerzo que hemos hecho los últimos treinta años por salir airosos del proceso civilizatorio que son las elecciones, de la creatividad institucional que representa el INE, de los avances que hicimos en materia de tolerancia frente a las oposiciones, de reconocimiento de la pluralidad social.

Todo eso que hoy está amenazado por la construcción de una historia oficial del voto cuyo propósito es imponer una leyenda, crear el mito de un martirio sobre el cual se pretende levantar la grandeza de una figura que tiene los pies de barro. Cuando en 2006 uno de los candidatos presidenciales denunció la supuesta desaparición de más de un millón de votos, muchos supimos que mentía, pero la mala reputación de nuestros sistemas electorales prestaba credibilidad al infundio. Más de doce años hemos escuchado la reiterada acusación de un fraude que nunca ha sido probado, pero que tendría que ser demostrado porque muchos hay que para ganarse las gracias del líder, se sirven de la leyenda para dar prueba de lealtad. El así llamado “fraude del 2006” es un veneno que a punto está de liquidar cualquier esperanza de credibilidad electoral. Tan es así que en México hay quien duda del triunfo de Joe Biden, sin más prueba que el veneno que inyectó Donald Trump.

Soledad Loaeza

Profesora-investigadora emérita de El Colegio de México. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Su más reciente libro es La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana.