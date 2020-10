En estos días comienza a circular Bitácora de mi pandemia (Debate), sobre este libro Francisco González Crussí dice: “He aquí un libro que merece toda nuestra atención. Entre el alud de voces disonantes, declaraciones vanidosas y expresiones frívolas, suena de repente la palabra justa, serena, y acertada de un médico que nos invita y nos conmina a la reflexión. En medio de los estragos de una pandemia, nada más oportuno que esta magnífica ‘bitácora’ del doctor Arnoldo Kraus, documento humano donde se consignan pensamientos que van más allá de los aspectos técnicos de la medicina y se elevan hasta servir de iluminación en el difícil quehacer de vivir. Es un libro que hay que leer y releer, como quien escancia un buen vino”.

Marzo 26

Durante la ocupación nazi, mi madre, sus padres y una hermana pervivieron casi dos años encerrados en un pequeño sótano en la casa de un ministro polaco. Gracias a él, salvaron sus vidas. Abandonaron el sótano pocas veces, muy pocas. El peligro para el casero y para ellos era inminente y continuo. El ministro les suministraba los alimentos. Rara vez intercambiaban palabras. Poco o nada sabía mi familia sobre los sucesos en Polonia y el mundo. Lo que sabían era suficiente: si los capturaban los nazis, la muerte era el destino. El miedo era una presencia pertinaz.

Dos podían recostarse y dos permanecían sentados. Una cubeta con agua les permitía asearse. Otra servía para depositar los desechos. Así subsistieron 18 meses. Aislados, encerrados, amedrentados. Cuando escuchaban pasos no conocidos, el terror se apoderaba de ellos. No sabían si eran vecinos, amigos de los caseros o miembros del ejército alemán.

Hablaban entre ellos en voz baja. Leían, era el único entretenimiento. Mi madre aprendió durante el encierro dos idiomas. La familia compartía todo. Sobre todo, el silencio y la angustia, la tremenda angustia de no saber nada, ni de los suyos ni de Polonia ni del mundo. Vivían aislados. Debe ser difícil no saber nada acerca de lo que se desea saber.

Pienso en mi madre muerta. Mi encierro es sui generis. Salgo en ocasiones en busca de alimento; cuando es necesario visito a algún enfermo. Lo mío, mis pesares, los de mi familia y los de mis conocidos son mínimos cuando revivo el recuento de mi madre acerca de su encierro en el sótano, en la Polonia ocupada. Conectarse con el mundo y con los seres queridos es muy sencillo. En un santiamén están, estoy, estamos. Hacerlo arropa.

La sociedad se ha organizado. Ha superado, como suele suceder, al menos en México, la anquilosis gubernamental. Los profesores dan clases durante la mañana, las maestras de ballet ofrecen lecciones, las maestras de yoga graban sesiones. Sobran cursos en la televisión y en la radio.

Se ha escrito mucho acerca de los probables beneficios de permanecer en casa. Quienes pueden hacerlo y tienen la fortuna de guarecerse, tendrán la oportunidad de urdir un poco en su ser y en los de sus seres queridos. Otros ocuparán su tiempo en libros abandonados, en cine, pláticas, jardinería. Para los pobres, permanecer en casa sin trabajar es imposible. Los gobiernos, todos, son los responsables de la pobreza.

Vale la pena, en medio del demonio que nos come y mata, abrir una veta optimista. Vale la pena y es necesario. Cuando el virus termine su labor, e incluso en medio de la pandemia, mientras muchos permanecemos en casa, la pobreza acabará con no pocos seres humanos. No me contradigo: el optimismo es necesario para atenuar el golpe futuro, para corregir la marcha de la humanidad e incluir a los pobres como una meta prioritaria. Si no es ahora, ¿cuándo?

Atrapado por el virus, sin agobios cercanos, pienso en mi madre. Sobrevivió al nazismo y viajó en busca de vida. Abrazó y fue abrazada por México. Nunca odió. Fue un ser humano dotado de resiliencia. No escribo con sesgo: Helen fue un ser resiliente.

No encuentro palabras para los miles de muertos por covid-19 ni para el dolor de sus familiares. Tras la pandemia, si algunos/muchos seres humanos se convierten en seres resilientes, quizá la humanidad logre enfrentar la enfermedad que desde hace tiempo nos asola y destruye, la enfermedad de la humanidad.

Arnoldo Kraus

Profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro del Colegio de Bioética A. C. Publica cada semana en El Universal y en nexos la columna Bioéticas.