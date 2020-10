El siguiente relato es uno de los diez que forman Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, ganador del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2018, que empieza a circular de la mano de Almadía. Con esta colección, Andrea Chapela revela su manejo de la ciencia ficción al crear a una serie de protagonistas que interactúan con distintos dispositivos tecnólogicos: pings, ansibles, lentillas, perfiladores o telones sensoriales. Estas “máquinas de ingenio” moldean los sentimientos humanos y sus vivencias más íntimas: el amor, la culpa, la muerte, la pérdida. También revelan una experiencia cotidiana cada vez más alienante. Un futuro que habla con mucha elocuencia de los tiempos presentes. El cuento que presentamos recuerda, en este sentido, a la serie Black mirror y a los relatos de Samanta Schweblin en Kentukis.

LifeCoaching encendido. Elige el tipo de análisis.

Análisis interpersonal, futuro comprehensivo. Iniciando. Variable dependiente: tiempo. Calculando parámetros principales. Elección predeterminada de voz: Gary 2.0. Comandos personalizados: presiona una vez en caso afirmativo y dos en caso negativo. Aviso: El programa accederá a tu posición espacio-temporal actual, a tus parámetros biológicos y a los antecedentes de comportamiento pertinentes. La información se utilizará para el análisis, pero no se compartirá a través de ninguna red. Le recordamos que dicho análisis solo es una proyección a futuro; LifeCoaching no se hace responsable por los resultados ni las acciones subsecuentes. Presione CONTINUAR si está de acuerdo.

Parámetros actuales. Baño. Quinto piso, departamento B. Soria 42, esquina con Bolívar, Benito Juárez. Ciudad de México, 03400. 10:30 p. m. Hogar de Álex Carreón. Alimentos en las últimas tres horas: una copa de vino en casa, dos copas más en el restaurante, una entrada de falafel compartida, un plato de cuscús y pastel de chocolate, especialidad del chef (5 de 5 estrellas OutToEat).

Proyección. Existe un 80 % de probabilidad de que estés en el baño en este momento porque, teniendo en cuenta tus parámetros de riesgo y considerando tu comportamiento en las últimas cuatro citas, te arrepientes de haber aceptado la invitación a su departamento. ¿Es correcto?

Conclusión. Debido a los altos niveles de norepinefrina y adrenalina deberías salir del baño, no aceptar la copa de vino e irte a casa. Excusas posibles. Tu compañera de departamento acaba de llamarte; tu fecha de entrega para el código en el que has trabajado toda la semana fue cambiada para mañana temprano; hay una emergencia en el trabajo. Todas estas opciones tienen un factor de viabilidad del 0.87. Existen 1:3 posibilidades de que él te crea y te diga que te llamará la próxima semana. Como no te quedaste, y a juzgar por su tendencia cita-llamada global, existe solo un 15 % de probabilidad de que te llame de nuevo.

Recalculando.

Sí, solo 15 %. Si te llama, tú no contestarás (97 %). El resultado de esta acción será que él no insistirá después del primer mensaje sin respuesta (94 %). Hay un 70 % de probabilidad de que en dos semanas te arrepientas de no quedarte; no lo buscarás porque tu orgullo influye en tus reacciones en un 65 % de los casos. En seis meses, cuando vaya a la oficina para dar mantenimiento a su instalación, te esconderás en el baño (67 %) y te escabullirás de la oficina, fingiendo dolor de estómago (65 %). Existe solo un 20 % de probabilidad de que vuelvan a verse.

¿Es este escenario satisfactorio?

Se detectó una respuesta negativa. Recalculando. Se requiere un análisis de antecedentes para continuar. ¿Acepta?

Revisando datos biológicos e interacciones de red.

Tu señal y la de Álex Carreón se cruzaron por primera vez de forma personal y no incidental hace mes y medio. El dueño de la Fundación Sm4rt le comisionó una pieza para la puerta de entrada. Tu historial de búsqueda muestra que revisaste su perfil personal diez veces en las primeras veinticuatro horas después de conocerlo.

Desde entonces, han intercambiado ciento cincuenta mensajes personales. El programa de análisis detectó la presencia de cuatro chistes propios, dos de los cuales están relacionados con la diferencia de sus respectivos trabajos, uno contiene implicaciones sexuales obvias y el último es sobre El señor de los anillos (la película, no el libro) la cual le recomendaste, ya que no podías creer que nunca la hubiera visto. Se detectó la presencia de un apodo cariñoso y recurrente. El mote ñoñis hace alusión a tu profesión como programadora y muestra intimidad y afecto. Ese apodo aumenta tus niveles de dopamina en una reacción positiva.

Álex entregó la instalación el lunes pasado. Se detectó una reacción poco favorable en ti: niveles hormonales bajos, los cuales reflejaban tristeza y decepción, debido a la falta de una despedida adecuada y la ausencia de mensajes durante ese día. Sin embargo, el martes te envió una invitación para cenar comida marroquí: “Restaurante nuevo. ¿Viernes 8.30?”. Tu respuesta fue afirmativa e instantánea, a pesar de mi sugerencia de esperar un par de horas ya que todas las estadísticas indican que lleva a mejores resultados. Tus niveles de feniletilamina, dopamina, oxitocina y serotonina se dispararon en cuanto viste su nombre. Esta combinación química dio paso a la reacción visceral de las cien millones de células del tracto intestinal conocida como “mariposas en el estómago”.

Las lecturas de interacciones no verbales, gestos especulares, cercanía y segregación sincronizada de feromonas durante la cita revelan una compatibilidad mayor al 95 %. Se percibieron cambios microgestuales en paralelo, interacción comunicativa, ningún silencio incómodo y secreción de norepinefrina constante. Sus bromas te hicieron sonreír en siete ocasiones e, incluso, reírte en dos. Tu actividad neuronal coincidió con los datos de una conversación interesante de nivel 8 (alto). El análisis verbal indica una comunicación con un factor de cercanía del 0.9. Estos factores son favorables para el comienzo de una conexión interpersonal.

Al salir del restaurante, te abrazó y te tomó de la mano. Eso aumentó tus niveles de oxitocina al doble de su rango normal. Cuando te preguntó si querías tomar algo en su departamento, se detectó un aumento del ritmo cardíaco y niveles de norepinefrina que corresponden a una respuesta ansiosa.

De camino a su departamento, en el taxi, te besó. Dicho instante no arroja un resultado concluyente. Se detectó nerviosismo, ansiedad y excitación sexual y emocional, pero la cascada hormonal que se presentó requiere más tiempo de procesamiento y el análisis aparecerá en la pantalla de inicio.

Al entrar a su departamento, los sensores domésticos le recordaron que había olvidado su ropa en la lavandería del sótano. Se disculpó para ir por ella; tú te encerraste en el baño para comenzar este análisis. Te sugiero que en dos minutos, cuando Álex regrese, le informes que acabas de entrar al baño para ganar tiempo y continuar el análisis.

Se ingresó una pregunta específica.

Existe una probabilidad del 90 % de que se produzca una experiencia sexual positiva. De todas tus citas este año, Álex Carreón presenta el mayor puntaje físico: un promedio de 0.79 en los últimos dos años (tu puntaje es de 0.68, debido a tu último novio). De acuerdo con tus estándares de belleza, Álex es una de las personas estadísticamente más atractivas con las que has salido. Tus reacciones corporales muestran un factor de atracción física del 0.88. Es el índice de atracción más alto del último año.

Conclusión. Si eliges pasar la noche con él, tendrás un encuentro favorable y placentero (probabilidad del 90 %).

¿Desea continuar con un análisis a corto plazo? Para iniciar es necesario acceder a la información de Álex Carreón. Dados sus parámetros de seguridad bajos, no es ilegal, pero hay un 88 % de probabilidad de que se moleste por este análisis. Presione CONTINUAR si está de acuerdo.

Calculando.

Mañana es sábado. Por su comportamiento en encuentros previos, existe un 78 % de probabilidades de que Álex te ofrezca desayunar en su departamento. A juzgar por lo que tiene en la cocina, preparará huevos rancheros con jugo de naranja y café. Su calendario está vacío, pero un análisis rápido revela que no tiene la costumbre de calendarizar el 60 % de sus planes.

Tú sí tienes planes. Vas a comer con tu madre en la Condesa. Esta cita está programada desde hace tres semanas. Recomiendo que vuelvas a tu departamento alrededor del mediodía. Sin embargo, con base en pronósticos de comportamiento, saldrás de su departamento cerca de las dos y llegarás quince minutos tarde al restaurante, todavía vestida con la ropa de anoche. El sexo habrá aumentado tus niveles de dopamina y, por tanto, las probabilidades de que la comida con tu madre sea una experiencia favorable se incrementarán, dentro de lo que cabe, si se toma en cuenta la relación entre tú y tu madre quien, como siempre, estará preocupada por tu soledad. Volverás a escribirle a Alex cuando regreses a tu departamento (90 %) y él te platicará que, como todos los sábados cuando hay partido, sus hermanos llegaron sin avisar.

¿Desea continuar con un análisis a mediano plazo por extrapolación? Aviso importante: A partir de este momento, los resultados de la proyección están basados en especulación automatizada. Estas proyecciones tienen un índice de confianza del 0.87, dependiente del tiempo. Presione CONTINUAR si está de acuerdo.

Calculando.

Según sus tendencias de comportamiento y al comparar sus prioridades, después de tres semanas de citas constantes, le dirás a tu madre que estás saliendo con alguien. Ese mismo fin de semana, a juzgar por la guía de televisión deportiva de los siguientes cuatro meses, sus hermanos aparecerán en el departamento para ver el partido. Dado tu interés general y tu historial televisivo es claro que te da igual y que te irás en cuanto termine el primer tiempo. Al acceder a la información pública de sus intereses y amistades femeninas, predigo que tardarás varios sábados y muchas comidas familiares en que te acepten, pero analizando tus habilidades y la lista de sus pasatiempos hay 70 % de probabilidad que finalmente sea tu habilidad para disparar en CombatShooterXX lo que ganará su respeto.

Comparando sus prioridades, después de que salgan durante un mes y medio, tendrán su primera pelea debido a que Álex no llegará a una cita por estar terminando una pieza (87 %). No llamará (90 %) y, cuando por fin se comunique, te quejarás. Él te echará en cara que eres fría y distante. ¿Estarías dispuesta a hablarlo? Al día siguiente de la pelea, se presentará en tu casa con una película y pasarán el fin de semana juntos, sin interrupciones. A los tres meses, por fin le presentarás a tu madre, quien no dejará de mandarte mensajes con sus deseos de conocerlo. Tu madre quedará encantada con él desde la primera comida. Esto te exasperará (100 %).

A los nueve meses, se habrán agregado mutuamente al comunicador central de sus respectivos apartamentos, pero tardarás algunos meses en permitir que el sistema central de su casa tenga acceso a tus stats; sus niveles de seguridad serán tu mayor preocupación. Te quejarás constantemente y él no entenderá cuál es el problema porque considera que la seguridad de la información es una pérdida de tiempo. Eso te lastimará. Respuesta negativa. Recalculando. Existe un 60 % de probabilidad de que se solucione: probablemente él actualice sus parámetros de seguridad y se den entrada a sus respectivos stats. En ese caso, él verá que realizaste este análisis.

¡Cuidado! Has pasado 20 % más tiempo en el baño que el promedio (212 segundos) en una primera cita. Te recomiendo que le jales.

Después de catorce meses se percatarán de que él pasa más tiempo en tu apartamento que tú en el suyo (87 %); habrás tenido un problema con algún compañero del trabajo y él te aconsejará adecuadamente (65 %); te regalará y dedicará alguna de sus obras (90 %); él tendrá, por lo menos, una mala crítica (67 %) y esto hará que peleen por alguna tontería sin ninguna relación como tu obsesión de agendar y programar todos tus días (35 %), su mochila que siempre deja a la mitad del pasillo (40 %) o tu necesidad de mayor privacidad virtual (25 %). Sin embargo, en tres de cada cinco escenarios encontrarán la manera de llegar a acuerdos y seguir juntos.

El final de tu contrato de renta, el aumento de sus ventas y un ascenso en tu trabajo ayudarán a que consideren mudarse juntos (73 %). La probabilidad de que su cohabitación sea positiva es del 80 %. Tras analizar las costumbres domésticas de cada uno, recomendaría que rentaran un departamento por lo menos de dos cuartos, de tal forma que él pueda tener un estudio y sus materiales artísticos no llenen la sala, lo que desencadenaría una serie de incidentes y peleas que terminaría con la relación (98 %). Considerando el pronóstico de ingresos, probablemente encontrarán un departamento en Cuauhtémoc y se mudarán juntos a los dos años, tres meses ± quince días.

Álex pasará más tiempo en casa y se encargará de las compras y la cocina. Un análisis rápido de sus hábitos actuales muestra que olvidará echarle agua a los platos antes de ponerlos en el lavatrastes. Otros factores de riesgo son: él querrá una mascota (78 %); tus horarios no tendrán flexibilidad (90 %); él tendrá demasiados compromisos sociales (85 %). Ninguna de estas situaciones romperá la relación. Un análisis de efectos positivos indica que, mientras estés con él, viajarás más, harás nuevas amistadas y, en varias ocasiones, te encontrarás a las siete de la mañana de un sábado de fiesta en la casa de algún coleccionista de arte (65 %) o en el estudio de algún pintor (62 %). Él comenzará a recibir más órdenes gracias a que reorganizaste su página personal y su perfil electrónico (89 %), también dejará de llegar tarde a citas importantes (77 %) y tendrá, por lo menos, dos camisas que no tengan los puños quemados (95 %).

¿Continuar a un análisis a largo plazo?

Para evitar sospechas, recomiendo que te laves las manos mientras corre la fase final del análisis. No olvides secarte.

La probabilidad de que la cohabitación dure más de dos años es menor al 34 %. A juzgar por la tendencia de sus vidas profesionales, estas divergen con el tiempo (86 %). Hay una probabilidad del 70 % de que comiences a escalar posiciones en la compañía, pasando de ser programadora a liderar proyectos cada vez más importantes.

A su vez, por la cantidad de piezas que Álex está vendiendo y galerías que lo están buscando, con una seguridad del 81 % en los siguientes tres años tendrá que mudarse a Berlín (38 %), Tokio (32 %) o Lahore (30 %) para avanzar su carrera profesional. ¿Consideraría dejar su trabajo? Respuesta negativa. Esto es consistente con tus prioridades en las que señalaste tu crecimiento profesional sobre el personal o romántico. Sin embargo, lo más probable es que pasen un tiempo a larga distancia (50 %). ¿Consideraría esta opción? Calculando. Cabe la posibilidad de que vayas a visitarlo y te enamores de alguna de las ciudades (25 %, por factores inesperados). A juzgar por tus prioridades, tu necesidad de presencia física y tiempo compartido, es probable que sus pequeños problemas se vuelvan insostenibles con la distancia. Con un 87 % de probabilidad, él estará muy ocupado y terminará sus conversaciones a los pocos minutos y tú tendrás poca paciencia al escuchar sobre las nuevas personas y lugares que lo rodean.

Con una certeza del 70 %, quedarte en la Ciudad de México te creará resentimiento, ya que mientras él está experimentado una nueva vida, tú seguirás viviendo en la sombra de lo que compartían. Las visitas y llamadas se volverán más esporádicas; renovará la residencia un año más; por tus nuevas responsabilidades tú no podrás pedir tiempo en el trabajo y, en la quinta visita (± una), no encontrarán una fecha cercana para volverse a ver.

Conclusión. La relación tiene una vida máxima de cinco años, dos meses, una semana y tres días ± nueve horas. El periodo de duelo durará alrededor de un tercio del total. Recalculando. Este número es el resultado de una proyección con un factor de viabilidad del 0.99 si los parámetros previos no cambian. Recalculando. Mi sugerencia final es que no pases la noche con él, salgas ahora mismo de su apartamento y no comiences una relación. Se ha detectado un aumento del ritmo cardíaco y en el nivel de serotonina. Recalculando.

Análisis interrumpido.

Reiniciando análisis.

Parámetros actuales. Baño. Quinto piso, departamento B. Soria 42, esquina con Bolívar, Benito Juárez. Ciudad de México, 03400. 10:37 p. m. Álex te llama desde la sala. Respiras profundamente seis veces. Se detectó una nueva pregunta. La compatibilidad es del 95 %. Se detectan cambios en la micro-gestualidad. Se genera una decisión. Recalculando escenarios posibles.

Sistema apagado.

• Andrea Chapela, Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, México, Almadía, 2020, 216 p.

Andrea Chapela

Maestra en Escritura Creativa por la Universidad de Iowa. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en 2019 por Un año de servicio en la habitación y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez por Grados de miopía.