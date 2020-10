La extraña decisión del INE de negar el registro al partido México Libre que encabeza Margarita Zavala fue, en primer lugar, una derrota para nuestra anémica democracia. Jalemos oxígeno y recuperemos la sangre fría, para ver en esa decisión una gran oportunidad para la defensa de la pluralidad política. Hoy, en México, los partidos de oposición tienen que reconocer que la estrategia que adopten ante la restauración del presidencialismo exacerbado del pasado pone en juego su supervivencia.

Las graves circunstancias por las que atraviesa el país son un acicate, y una exigencia, para que las oposiciones asuman su responsabilidad en el salvamento de lo que nos queda de la transición. Si no quieren ser el PPS y el PARM del régimen priista, el PAN, el PRD, MC, y el PRI deben defender los espacios en los que actúan como contrapeso al poder del presidente y al bulto de una mayoría sometida. Si los partidos que hoy están en la oposición, por temor o por convicción, se suman al coro de alabanzas que forman los diputados y senadores que se han rendido al poder presidencial, dejarán de ser representantes de los ciudadanos para convertirse en agentes de la Presidencia de la República. Si eso ocurre, ya no cumplirían las funciones constitucionales que les corresponden. Si esto pasa, perderán relevancia, y si son irrelevantes, se les reducirá el presupuesto, y si se quedan sin presupuesto o bien se integran a Morena o desaparecerán en las tinieblas de un pasado político fallido. No quedará de ellos ni el recuerdo.

Ilustración: David Peón

La exigencia de la oposición es apremiante para Margarita Zavala, Felipe Calderón y Marko Cortés, porque ellos se han propuesto como representantes populares. Tienen, por consiguiente, el compromiso de hacer a un lado el orgullo herido, las susceptibilidades y los resentimientos para evaluar unos, fríamente, la posibilidad de regresar al PAN, y, otro, anticipar el impacto que ese regreso tendría sobre los equilibrios internos del partido.

Cortés ha dicho que las puertas del partido están abiertas a Zavala y a Calderón, y los ha invitado a volver. La reconciliación de estos dos líderes con el PAN es una oportunidad para construir una oposición que sea efectivamente una alternativa de gobierno para el electorado. Sería un ejemplo para muchos políticos que han adoptado la majadería como estilo de hacer política, y puede ser un remedio a los males que aquejan al PAN, al menos en apariencia.

Cuando uno revisa la prensa de los últimos tres a cinco años para rastrear la trayectoria del PAN, encuentra la palabra “conflicto” en prácticamente todas las notas a propósito del partido; y preciso: son conflictos internos entre el gobernador panista y los diputados panistas, entre ellos mismos, entre los gobernadores panistas y los diputados federales panistas todos, entre dirigentes partidistas. Unos denuncian, otros acusan, unos más descalifican a sus propios correligionarios. Así ha ocurrido en Baja California, en Aguascalientes, en Veracruz, en el Estado de México, casi ningún estado se salva de un panismo rijoso y sin modales.

Los congresos locales han sido escenario de violentos intercambios de insultos y de innumerables grescas. La imagen que tengo del PAN es la de una organización con múltiples cuarteaduras, que se sostiene frágilmente con el apoyo de fieles militantes, pero en la que no hay confianza mutua ni disciplina ni lealtad partidista. Tampoco hay “Doctrina” ni debate. Habrá que pensar muy cuidadosamente por qué le pasó esto al panismo. ¿Fue el poder el que destruyó la honestidad que era el principal capital político del PAN?

Las oposiciones de izquierda, centro o derecha en México pueden ser consideradas todas heroicas porque históricamente han encontrado enormes dificultades para sobrevivir en un medio cerrilmente hostil a la diferencia política. Esta intolerancia fue característica del autoritarismo mexicano, y fue también el origen de trágicos episodios: desde la masacre de vasconcelistas en Topilejo hasta Tlatelolco en octubre de 1968. La reforma política de Reyes Heroles y López Portillo partió del reconocimiento de la pluralidad de la sociedad y de la oposición como una fuerza política legítima. Ése fue un triunfo de aquéllos que habían luchado contra el autoritarismo para defender la libertad de pensamiento, de asociación y la participación de fuerzas políticas diversas; así como la presencia de las oposiciones en el Congreso.

Los consejeros habrán tenido sus razones para votar como lo hicieron y tendrán que vivir con su decisión; a nosotros nos toca vivir con las consecuencias de su voto. Espero que lo tengan presente. El registro del Partido Encuentro Social, PES, un partido inequívocamente confesional, ofrece un contraste tan fuerte con la exclusión de México Libre que despierta suspicacias sobre las motivaciones de los consejeros. Ojalá que nos equivoquemos, pero hay razones para pensar que la decisión de los consejeros fue inducida por la Presidencia de la República.

Es hora de que las oposiciones asuman su responsabilidad ante los ciudadanos y protejan la continuidad del proceso que conducía al país por la vía del antiautoritarismo, la cual ahora está bajo una seria amenaza de clausura.

Soledad Loaeza

Profesora-investigadora emérita de El Colegio de México. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Su más reciente libro es La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana.