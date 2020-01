Oreo. La galleta que más se vende en el mundo es un sándwich: dos ruedas de chocolate rellenas de vainilla. La compañía Nabisco la puso en el mercado el año de 1912; también inventó el nombre, de orígenes inciertos. Se especula si deriva del francés or, y de hecho el nombre de la galleta iba impreso con letras de oro en el paquete original; o si viene del griego oros, montaña, cuya raíz es ore-: se argumenta que estas galletas, luego planas, en su origen tenían forma de montículos. Hasta el 2011 se habían vendido más de 491 millones de oreos en todo el mundo.

PEZ. Dulcecitos inventados en Viena, en1927, cuando Eduard Haas III creó una menta para el aliento hecha de azúcar prensada; la llamó “menta de la nobleza”. Haas acuñó el nombre PEZ al combinar la primera, tercera y undécima letras de la palabra alemana para menta, Pfefferminze. Los dulces PEZ se comercializaron al principio como un producto para adultos; los primeros dosificadores, que salieron al mercado en 1949, parecían encendedores de cigarros. Hasta los 1950 la compañía usó chicas pin-up para promoverse, pero cuando PEZ irrumpió en el mercado estadunidense en 1953 la compañía identificó el potencial de enfocarse a los niños. Las chicas PEZ tuvieron un viso más respetable y los dosificadores adquirieron cabezas de personajes que pivoteaban para ofrecer el dulce. Los primeros modelos con las cabezas de Mickey Mouse y el Pato Donald aparecieron en 1962. Hoy nuevos dosificadores irrumpen en el mercado cada dos meses. PEZ se vende en unos 80 países y el grupo principal de consumidores a los que se dirige es de los tres a los ocho años de edad.

