En diciembre de 2015 tras varias reuniones anuales, un grupo de más de 180 países acordaron medidas para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Gracias a eso se logró el Acuerdo de París. El objetivo es que la temperatura no se eleve más allá de 1.5 grados de aquí a 2050 por causas atribuibles al humano y su actividad.

Para eso, cada país adquirió compromisos en varios sectores. Uno de ellos, tal vez el más importante, el energético, pues significa ir dejando de usar combustibles fósiles para generar electricidad mediante fuentes limpias, como energía solar, eólica, hidroeléctrica, incluso algunos países consideraron la nuclear.

Ahora: no toda la generación de energía eléctrica del mundo antes de París se daba por fuentes sucias. De hecho, en Mexico la electricidad se generó antes por fuentes limpias (hidroeléctrica) que con hidrocarburos. Pero el crecimiento del país fue mayor que la disponibilidad de cauces de agua para generar electricidad y empezaron a usar combustibles fósiles. La bonanza petrolera hizo que México le apostara fuerte a los combustibles, incluidos los más caros y sucios, como el combustóleo y el diesel.

Pero por razones ambientales, plasmadas en el acuerdo de París, ahora se tiene que generar cada vez más energía a partir de fuentes limpias. México optó por el mecanismo de Certificados de Energía Limpia (CELs), que se adjudican a quien genera un MWh de energía con capacidad de generación instalada después de una fecha establecida.

Es importante explicar que pudo haber dos variaciones del mecanismos de CELs: uno que permitiera que se otorgara CELs a toda la generación limpia (y que significaría hasta 35% de toda la energía en el año 2024), o un mecanismo que sólo otorgue CELs a generadores nuevos y la energía que generan.

El efecto parecería ser el mismo, pero de reconocerse toda la energía limpia y no solo la nueva, el volumen de transacción y por lo tanto los costos administrativos serían brutalmente superiores. Por eso se determinó otorgar CELs solo para energía limpia generada con centrales nuevas o con nueva capacidad.

Ilustración: Víctor Solís

Por ejemplo, si una hidroeléctrica construida y operada antes de la reforma podía generar 100 MWh al día, ningún MWh sería CEL, a pesar de ser energía limpia. Pero si esa central cambiara turbinas y con eso generaría ahora 120 MWh, los 20 MWh adicionales le generarían CELs, pero el resto no.

Esa regla se aplicó igual para todos, empresas privadas o CFE. De hecho, los generadores eólicos de Oaxaca, por ejemplo, que se instalaron antes de la Reforma no generan CELs, a menos que cambien sus equipos y generen ahora más. Solo la generación adicional sería CEL.

¿Por qué se aplicó así? Porque al establecer sólo la nueva capacidad de generación, se da por hecho que el resto sigue operando y para Cumplir con el compromiso de París no bastaba con la capacidad vieja, sino que se requiere capacidad nueva.

Pero el lunes pasado, la Secretaria de Energía envió un proyecto para que ahora la generación de energía limpia vieja también pueda considerarse CELs.

La maniobra tiene un origen sencillo, así como sus consecuencias: la gran mayoría de los Certificados de Energía Limpia que requería tener para sus clientes el Suministrador de Servicios Básicos los adquiriría mediante subastas de energía eléctrica de largo plazo. Pero este gobierno canceló la subasta 2018 con lo que CFE SSB no tiene forma de cumplir con sus obligaciones de CELs en el futuro.

¿Qué hacer entonces? Que la Secretaría de Energía permita que cada MWh generado por centrales viejas se le reconozcan CELs. Así, CFE podrá no instalar nuevas centrales, no generar energía limpia con instalaciones nuevas, no comprar CELs ni adquiridos en subastas pero si fingir el cumplimiento de sus obligaciones de CELs ,aprovechando su capacidad de generación limpia vieja. En pocas palabras, el Estado Mexicano mediante estas modificaciones, permitiría que CFE simule cumplir, a sabiendas de que todo el mundo, literalmente, vea esa simulación.

Con esa modificación, CFE podría hacer que se le reconocieran CELs suficientes para cumplir el triple de sus obligaciones, sin generar un MWh limpio más. Cumpliría con la obligación legal, pero sin aportar un solo MWh al cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene México.

Esto además haría que al haber un exceso de Certificados, quienes han invertido en construir nueva capacidad de energía limpia, vean devaluados sus activos.

¿Estará consciente el gobierno de que sólo ellos creen que cumplirán con estos Certificados de Energía Limpia Piratas? O, ¿de verdad creerán que no lo entendemos?

Víctor Florencio Ramírez Cabrera

Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.