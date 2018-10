No pretendo curar todas las enfermedades que existen, lo confieso ingenuamente; pero sí sé que tengo habilidad la cual he cultivado, y conocimientos adquiridos por el estudio concienzudo, que me hacen capaz de curar con buen éxito cualquier enfermedad nerviosa de la sangre, y todas las enfermedades especiales de los hombres.

La eficacia de mi método científicamente moderno y perfeccionado ha sido probada por mi larga experiencia en esta clase de enfermedades, mi situación pecuniaria, y la permanencia tan constante en mi vecindario, así como el número de testimonios de cuantos he curado devolviéndoles la felicidad con la salud, me han hecho capaz de crearme una buena reputación y establecer un cosultorio, el primero en la Ciudad de México.

DEBILIDAD. La que mina verdaderamente una vida y más tarde la que es causa de la pérdida absoluta de la vitalidad. La combato y venzo en sólo 10 días.

CURACIONES CON EL “606”. El envenenamiento de la sangre en cualquiera de sus tres grados lo curo radicalmente con sólo una inyección.

VARICOCELE E HIDROCELE, y cualquiera otra clase de hinchazón curadas sólo en 24 horas.

AFECCIONES DE LA VEJIGA, LOS RIÑONES Y LA PRÓSTATA su curación permanente y radical.

OBSTRUCCIÓN DEL PASAJE URINARIO curo esta enfermedad en tan sólo 10 días sin operación, sin dolor y sin perder el tiempo.

PÉRDIDA DE LA VITALIDAD. Acaso esté usted perdiendo o le esté faltando gradualmente la vitalidad, en este caso yo lo restablezco con un tratamiento de 30 días.

Úlceras, Eczema, Barros, Tiña, y toda clase de enfermedades de la piel curadas radicalmente y en el menor tiempo posible.

Garantizo legalmente los resultados más satisfactorios en las enfermedades que he mencionado y el Reumatismo, Gota, etc., etc.

Personas dignas de que se les abra crédito, por su honorabilidad, aunque pobres pueden ser curadas y hacer que mis cuotas profesionales que son bien cortas las paguen en mensualidades ó semanariamente.

Recuérdese, Horas de Consulta de 9 á 7 todos los días, los Domingos de 9 á 1. Consulta y folleto gratis.

Dr. Clemente Swain.

Especialista Alemán, Av. San Francisco Núm. 10. México, D. F.

Fuente: Anuncio en la revista Argos, número 2, enero de 1912. En: Revistas literarias mexicanas modernas. Arte(1907-1909). Argos(1912). Primera edición facsimilar, FCE, México, 1980. [Sobre el “606”. En otra parte de la revista leemos la noticia de que el estudiante poblano Alfonso G. Alarcón ha publicado en Puebla, Talleres de la imprenta modernista, Costado de San Pedro, 4, ha publicado su tesis bajo el título: “Terapéutica de la sífilis por el 606, diclorhidrato de dioxidiamidoarsenobenzol. Estudio clínico y terapéutico de 60 casos personales, que presenta como tésis para su exámen profesional de médico, cirujano y partero, el alumno Alfonso G. Alarcón, ex-practicante del Hospital general del Estado, de la Casa de salud de la beneficiencia española y de los sanatorios Méndez-Capote y Cruz y Celis”.]