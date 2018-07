Durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador y las figuras más importantes de su equipo económico expresaron su deseo de replantear el paradigma económico de México para que el Estado retome las “riendas de la economía”. En los últimos días, AMLO y su equipo presentaron un documento con una serie de medidas de austeridad que, en su conjunto, debilitan al aparato burocrático del Estado mexicano. Estas dos propuestas son intrínsecamente contradictorias. La experiencia internacional de los últimos años muestra que tener una burocracia eficaz y bien remunerada es un requisito sine qua non para un modelo económico donde el Estado lleve el mandode la economía de forma exitosa.

En términos de economía política, la nueva administración plantea la creación de un Estado desarrollista como el conceptualizado por Chalmers Johnsons en su estudio del MITI y el milagro económico japonés.1 A grandes rasgos, este modelo económico se refiere a sistemas donde el Estado lleva las riendas de la economía, y promueve su desarrollo de forma activa. Posteriormente, el economista Robert Wade describió el crecimiento económico acelerado de países asiáticos como Taiwán, Corea del Sur o Singapur, como estados desarrollistas con una política industrial activa.2

Gerardo Esquivel, el virtual subsecretario de egresos del nuevo gobierno —una de las posiciones más poderosas de la Administración Pública Federal—, escribió en abril en El Universal: “Debemos tener un Estado rector. Un Estado que defina prioridades y que haga lo necesario para que éstas se alcancen”. A continuación, describió de forma enfática: “en temas como el combate a la pobreza y la desigualdad, la preservación del medio ambiente, y la promoción del desarrollo económico, la participación del Estado es fundamental”.

Ilustración: Víctor Solís

La premisa de la propuesta de AMLO, expresada por Esquivel, parte del fracaso del modelo neoliberal adoptado por México desde finales de los años 80. En efecto, como se ha comentado ampliamente en estas páginas, este modelo ha dado resultados raquíticos en términos de crecimiento económico, no ha sido efectivo para reducir la pobreza y ha profundizado la desigualdad en México.

Las virtudes, defectos, o vigencia del modelo desarrollista merecen una discusión empírica que va más allá de estas líneas. El electorado le ha dado un amplio mandato a AMLO para que lleve a cabo un proyecto de cambio. Él, a su vez, ha confiado su agenda económica a reconocidos economistas, como Esquivel, que ha expresado de forma elocuente su visión económica: el Estado rector.

El equipo de transición de AMLO publicó un documento con 50 puntos que establece los “Lineamientos Generales para el Combate a la Corrupción y la Aplicación de una Política de Austeridad Republicana”. Entre otras medidas, estos lineamientos establecen reducir sueldos al personal de confianza (es decir, quienes no están sindicalizados ni forman parte del servicio civil de carrera); eliminar los seguros médicos privados y el seguro de separación;3 limita el número de asesores por secretaría y, quizá el más relevante, plantea reducir el personal de confianza en un 70%. Actualmente trabajan 278 mil 293 personas bajo este régimen, lo que implicaría el despido de 194 mil 805 funcionarios. Por otro lado, el presidente electo, propuso un tope salarial de 108 mil pesos al mes que se estima afectaría entre cinco mil y ocho mil servidores públicos, quienes actualmente ganan más. Como lo demuestran las cifras, estos recortes y ajustes no solo afectarían a la altaburocracia, sino a un número importante de servidores públicos de la administración pública federal.

Más allá de las virtudes o legitimidad individual de estos lineamientos, el conjunto implica la precarización de la condición laboral de los funcionarios públicos y debilitará el aparato burocrático de la Administración Pública Federal. Esto no solo tiene implicaciones potencialmente catastróficas para el ejercicio diario del gobierno, sino que es diametralmente contradictorio con el modelo de Estado desarrollista. La literatura e investigación realizada sobre este modelo muestran invariablemente que contar con una burocracia capaz, autónoma y bien remunerada, es una condición indispensable para tener una gestión exitosa.

El estudio de la burocracia como componente fundamental del desarrollo se remonta a los ensayos clásicos de Max Weber: Economía y Sociedad. En esta obra, Weber señaló la necesidad de contar con una burocracia profesional y capaz para fomentar el crecimiento económico en el modelo capitalista. Weber argumentaba que, las organizaciones de administración pública caracterizadas por un reclutamiento meritocrático y prospectos de carrera predecibles con altas recompensas para la administración pública son más eficaces para facilitar el crecimiento económico.

En un estudio comparativo, los sociólogos de la Universidad de California Peter Evans y James E. Rauch demostraron el vínculo entre este tipo de organizaciones estatales y el crecimiento económico. El caso es particularmente notable para las economías asiáticas (por ejemplo, Corea del Sur, Singapur o Taiwan), que tuvieron un crecimiento espectacular en el periodo analizado por los sociólogos (1970 – 1990).4

Por otro lado, el mismo Evans, en un estudio sobre las características de los Estados desarrollistas exitosos, identificó una serie de particularidades que definen una burocracia eficaz, las cuales llamó, autonomía embebida (Embedded autonomy).5Para que esta fuera exitosa, definió que era necesario contar con una burocracia que estuviera blindada de los cambios políticos de coyuntura, pero que contara con fuertes vínculos e interacción con el sector empresarial y la sociedad.

El proyecto económico del virtual presidente electo y su equipo económico tiene la intención de revertir la tendencia neoliberal de los últimos 30 años. Busca regresar al Estado las riendas de la economía, o retomar el alto mando de la economía, como lo llamaron Daniel Yergin y Joseph Stanislaw en su libro y serie clásicos, Commanding Heights.6

Para lograr esto de forma exitosa, es necesario contar una burocracia profesional y capaz. Esta burocracia no se obtiene con base en buenas intenciones y personas que, en una vorágine de patriotismo, estén dispuestas a formar parte del gobierno con bajos salarios porque creen en el proyecto, es un esfuerzo a largo plazo. Durante años, y con diversos tropiezos, el Estado mexicano ha invertido una gran cantidad de recursos en atraer, formar y retener a cuadros en la administración pública. Esta inversión se ha dado a través de los programas de posgrados de CONACYT, las becas de formación para la administración pública, y años de experiencia acumulada. Hoy en día, existen funcionarios públicos especializados en diversas áreas, principalmente hacienda, economía y Banco de México, pero también en desarrollo social, salud y educación. La precarización de la condición laboral del servicio público, implícita en la propuesta de AMLO, expulsará a un gran número de servidores públicos en los cuales el Estado ya ha invertido mucho, y limitará la capacidad de reclutamiento de la administración pública hacia adelante.

Para reclutar y retener a los cuadros que dirigirán la economía en este nuevo paradigma, es fundamental crear un sistema de reclutamiento y promoción meritocrático. Por otro lado, las perspectivas de una carrera en el servicio público deben ser predecibles y ofrecer recompensas atractivas. El servicio público, como su nombre lo indica, es un servicio y un sacrificio, pero las recompensas en términos remunerativos deben ser competitivas para poder atraer y retener a los individuos más capaces y preparados de México.

Sin duda, en los 50 puntos presentados por AMLO y su equipo hay propuestas de soluciones a problemas que deben ser atendidos. Es necesario optimizar procesos, eliminar duplicidades y deshacerse de los excesos de la clase política que en muchos casos han transformado la administración pública en un sistema predatorio y de extracción de rentas. Existen un sinnúmero de abusos y arbitrariedades en la administración pública, en muchos casos corrupción, que deben ser eliminados. Por otro lado, las propuestas de austeridad enfocadas en eliminar los lujos como escoltas, automóviles o choferes deben ser aplaudidas. Sin embargo, las medidas referentes a la remuneración y las condiciones laborales del servicio público, deben ser revisadas para poder construir una burocracia capaz y eficiente.

AMLO ganó las elecciones con un amplio mandato a través de una promesa de cambio. En este, como en otros casos, existen contradicciones inherentes entre las promesas de campaña y las primeras señales del nuevo gobierno. Transitar hacia un modelo económico desarrollista de forma exitosa, con el Estado al mando de la economía, no es posible sin una burocracia weberiana, capaz yprofesional. Si el primero es el objetivo, las medidas presentadas precarizan la condición laboral de la burocracia mexicana.

Jorge Andrés Castañeda

3 Fondo de aportación donde el servidor público aparta un porcentaje de su sueldo mensual, el cual es igualado por el Estado, y que recibe al separarse del cargo como parte de su liquidación.

