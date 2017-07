• 70.8 % de la superficie terrestre está ocupada por agua, pero sólo 2.5% de toda el agua existente en el planeta es agua dulce. De ésta, 2% se encuentra inaccesible en los glaciares o en los polos, así que sólo disponemos para el consumo del 0.5%, ya sea en agua subterránea o superficial.1

• Somos agua: el cuerpo de un bebé tiene 83% de agua; el cuerpo de un adulto promedio tiene entre 65% y 70% de agua, y una medusa 95%.2

• Si una persona pierde 10% del agua del cuerpo, su vida está en situación de riesgo, perder más de 20% conduce a la muerte. Una persona debe ingerir 3% de su peso en agua cada día.3

• De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 200 científicos de 50 países determinaron que la escasez del agua es uno de los problemas más apremiantes del siglo XXI (el otro es el cambio climático).4

• Desde 1950 se ha triplicado el uso del agua en el mundo. Para 2025 la cantidad de personas que vivirán en países con estrés hídrico será de tres mil millones, la mayor parte ubicadas en países en desarrollo.5

• En 2020 la demanda de agua para uso consuntivo en México (gasta más de lo que retorna al ciclo hídrico) será de 3,181 m3/por segundo.6

• 2012-2018 se declaró materia de seguridad nacional todo lo relacionado con el abasto, aprovechamiento, cuidado y utilización del agua.7

• En la gestión y gobernanza del agua el sector federal mexicano invirtió un poco más de 2.1% en los últimos cuatro años, aunque en el presupuesto de 2017 el recorte presupuestal al rubro del agua fue de 72% (PEF 2017). Algunos estados, como el de Puebla, invirtieron menos de 0.1% en el último sexenio.8

• En México, según la Comisión Nacional del Agua, la industria y la agricultura son responsables de la generación de la mayoría de los contaminantes.9

Ilustración: Kathia Recio

• La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad afirma que la industria consume 6 km3 de agua anuales y descarga sin tratamiento 5.3 km3 de aguas residuales. La Conabio afirma que los recursos naturales son la fuente primaria de todos los negocios, sean cuales sean. Matar, envenenar y menguar a la naturaleza es matar a la industria, a los negocios y a la humanidad.10

• En todo el país llueve aproximadamente 1,511 km3 de agua cada año, lo que equivale a una alberca de un km de profundidad del tamaño del territorio de la Ciudad de México.11

• En la clasificación mundial México está considerado como un país de baja disponibilidad de agua. Los países con más disponibilidad de agua en el mundo son Canadá y Brasil.12

• Disponibilidad de agua en México:

1910, 31 mil m3× habitante.

1950, 18 mil m3x habitante.

1970, 10 mil m3× habitante.

2005, 4,573 m3 x habitante.

2007, 4,312 m3 x habitante.

2010, 4,230 m3 x habitante.

2012, 4,028 m3 x habitante.

2013, 3,983 m3 × habitante.

2030, 3,430 m3 x habitante.13

• La disponibilidad de agua en el sureste de México se calcula que es siete veces mayor que en el resto del país.14

• La Ciudad de México tiene la menor disponibilidad de agua en el país: 183 m3 por habitante.15

• Durante el siglo XX la población mundial se triplicó, mientras que el consumo del agua se sextuplicó.16

• Un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce. La carga mundial de contaminantes puede ser ya de 12,000 km3.17

• Los consumos de agua por habitante en el país difieren entre el medio urbano y el rural. En el medio urbano es de 250 litros/habitante/día, pero está reducido a 150 debido a que en la red se pierden por fugas 100 litros/habitante/día. El dato se refiere a uso doméstico. No incluye los litros necesarios para la producción de alimentos y otros bienes de consumo. En el medio rural se consumen 150 litros/habitante/día y se desperdician 50 litros/habitante/día.18

• El uso del agua en el mundo: en los países de ingresos bajos se destina 8% del agua al uso doméstico, 10% al uso industrial y 70% al uso agrícola. México se encuentra en este rubro. En países de ingresos elevados se destina 11% al uso doméstico, 59% al industrial y 30% al uso agrícola.19

• El agua se desperdicia por tres razones:

a) Deficiencias en la operación de infraestructura para la captación y distribución.

b) Malos hábitos de consumo de los usuarios.

c) Falta de cultura en reuso, separación y aprovechamiento de agua de lluvia.20

• En México se desperdicia el agua porque o no se cobra o porque las tarifas que se pagan por metro cúbico (mil litros) son en promedio muy bajas, ya que van de 1.73 pesos por m3 hasta 11 pesos m3 persona promedio en zonas urbanas, cuando debiera pagarse un mínimo de 10 pesos por m3, 75 pesos mensuales por persona equivalentes a 900 pesos al año por persona.21

• Un litro de agua embotellada cuesta 15 pesos promedio. Se calcula que una persona que compra agua embotellada puede gastar 5,475 pesos anuales en comprar 365 litros de agua para beber. Con ese dinero podría pagar 547,500 litros de agua en la red (547 m3) pagando una tarifa media de 10 pesos el m3.22

• El gasto promedio de agua de garrafón en México es de 1,850 pesos por familia.23

• El sector agropecuario es el responsable de consumir más de 68.23% del agua en México, de la cual se desperdicia más de 50% por operación ineficiente y prácticas inadecuadas, porque es gratuita y por la ampliación de la frontera agrícola en zonas inviables o áridas.24

• Consumo de agua en México:

Uso agrícola, 63.23%

Uso público, 14.52%

Uso industrial, 7.41%

Uso múltiple 6%

Otros 2%25

• En el mundo beber agua contaminada con materia fecal es la causa de las cuatro mil muertes diarias ocasionadas por diarrea, las cuales ocurren mayormente entre niños menores de cinco años.26

• La población mexicana que más agua desperdicia es la más grande del país, la Ciudad de México y su zona metropolitana. Las autoridades de Conagua estiman que por fugas en las redes hay una pérdida de 38% del agua potable y sólo se trata 30% de sus aguas residuales.27

• Hay 718 cuencas hidrográficas en el país. En 20 de ellas se genera 90% de la contaminación. Las más contaminadas son la del Valle de México, la del Lerma-Santiago-Pacífico y la del Alto Balsas, Atoyac-Xochiac.28

• La industria autoabastecida consume 4% del agua del país (3.5 km3 anuales) pero la contaminación que genera en demanda bioquímica de oxígeno es la misma que la de 100 millones de habitantes.29

• Las fábricas de agua son los bosques y selvas del país. De 2010 a 2015, 91,600 hectáreas cambiaron anualmente a otro uso del suelo, mayoritariamente para extender la frontera agropecuaria.30

• El metro cúbico de agua en la Ciudad de México para servicio doméstico tiene un costo promedio de 10 pesos y un programa de subsidios de hasta 40% por metro cúbico.

• El metro cúbico de agua promedio en Monterrey cuesta 11.75 pesos e incluye el tratamiento.31

• En Nuevo León su sistema operador, SDM, no está privatizado y es manejado por una persona moral sin fines de lucro. Monterrey es el único municipio del país con 100% de cobertura y que trata 100% de sus aguas residuales.32

• En la ciudad de Puebla hay seis tarifas distintas para el agua en vivienda. El costo más bajo es de 10.50 el m3 de agua para la vivienda popular y el más alto residencial es de 36 pesos m3.33

• En la ciudad de San Pedro Cholula la tarifa de agua de vivienda media es de 40 pesos el m3.34

• En la ciudad de Saltillo la tarifa de agua para vivienda media es de 7.90 pesos m3. No incluye saneamiento.35

• El gobierno de Quintana Roo extendió de manera anticipada la concesión del manejo del agua y saneamiento a la empresa Aguakán en tres municipios, incluido Cancún, hasta el año 2053, a cambio de un pago de 1,060 millones de pesos al gobierno del estado, recurso que hasta 2016 no aparece ingresado en las cuentas públicas de Quintana Roo. La tarifa de agua para vivienda media es de 29.60 pesos m3 e incluye saneamiento.36

• Un litro de agua embotellada promedio cuesta 15 pesos. Un litro de agua domiciliaria promedio en México en los municipios que se cobra cuesta 0.01.37

• La tendencia mundial es manejar las cuencas hídricas por organismos de cuenca basados en límites naturales y no políticos. México preside la Red Internacional de Organismos de Cuenca, RIOC, desde 2016.38

• La cuenca de México es parte de la región XIII, Valle de México y Sistema Cutzamala; abarca la ciudad de Pachuca, Tizayuca, Amecameca, Texcoco, Apan y casi toda la zona metropolitana y la Ciudad de México. Es una sola cuenca hídrica dividida y repartida políticamente en cuatro estados: Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala. En esa cuenca hay 26 millones de personas distribuidas en 59 municipios y 16 delegaciones.39

