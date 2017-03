Lerma: la producción del agua urbana y el agotamiento de la naturaleza

Algunas partidas militares abandonadas pueblan la zona de Lerma, en el Estado de México. Son pequeños complejos, rodeados de cercas de alambre, que quedan como testigos mudos de un tiempo en el cual el ejército resguardaba el acueducto del Sistema Lerma. Esa es la historia que me cuenta Moctezuma,4 un trabajador de SACMEX que se ha erigido en el cronista de la oficina de Villa Carmela, en Lerma. En 1997, cuando el Departamento del Distrito Federal dio paso a ser el Gobierno del mismo, los militares se fueron.

Aunque la relación cambió, parte del agua de la ciudad se sigue apropiando aquí. Más de 300 pozos extraen el agua que viaja a la ciudad —aunque mucha se queda en los campos, industrias y casas de Lerma. Esta agua no es una que se encuentre en estado puro, esperando a ser capturada por los trabajadores de SACMEX. Al contrario: el agua en proceso de urbanización es una que está hecha por el trabajo humano desde un inicio.5 Es un agua regida por los acuerdos que existen entre la Ciudad y el Estado de México, que obligan a la primera a abastecer a poblados ribereños del acueducto. Está también hecha por los pozos, sus fallas y problemas, y por la acción política de técnicos, burócratas y pobladores que reclaman derechos sobre ella.

Es un martes al medio día y estamos en San Nicolás Peralta. Específicamente, en el pozo que está en el centro del poblado. Hay una placa que marca la fecha de su inauguración: 1971. Su función no es la de abastecer agua al acueducto, sino a la comunidad. Hace tres días que eso no sucede. La delegación de agua potable del pueblo está ahí. Hablan con Jonás, que opera la grúa de SACMEX y es vecino de San Nicolás. Mientras bromean, deciden cuántos refrescos, cervezas y comida deben traer para los trabajadores. Se deciden por un par de caguamas, dos Coca-Colas, un refresco de limón y pollo rostizado.

Nuestra tarea es cambiar el motor, o al menos eso dice Jonás. Demetrio, el sobrestante, no está seguro. Él cree que tal vez sea necesario cambiar todo el pozo. El pocero está de acuerdo. Los pobladores le dijeron que en los últimos días la maquinaría estuvo vibrando y haciendo un ruido poco común. Al final, un mensaje del ingeniero en jefe, Miguel Ángel, lo resuelve todo: sólo se cambiará el motor.

Mientras trabajamos, varios niveles de política están ocurriendo al mismo tiempo. El primero es el de la reciprocidad y el don.6 Los miembros de la delegación y los habitantes dan comida como agradecimiento por el trabajo, pero también obligan a su realización a través de los obsequios. Toda la negociación ahí ocurre en una tensa amabilidad. Mientras las mujeres mandan por la comida y la bebida, los viejos, muchos de ellos antiguos trabajadores del Sistema, inspeccionan las labores.

Esta interacción política ocurre en el marco de una más general. El último acuerdo que gobierna la relación entre la entidad hoy llamada SACMEX y las comunidades aledañas al acueducto fue firmado en 1971; el primero data de 1966. Ahí se establecen con claridad las obligaciones del DF en esta relación. Entre ellas, está el abastecimiento de agua a varias comunidades, incluida esta del municipio de Lerma. A pesar de que no hay nuevos convenios, que el Distrito Federal ya dejó de existir, y que las necesidades hídricas de Lerma han cambiado por la explosión demográfica e industrial de la zona, la responsabilidad no desaparece.

Los acuerdos son remanentes de otra época. Entonces, la figura presidencial (fuera Alemán, Díaz Ordaz o López Portillo) estableció unos términos del intercambio que daban a la ciudad preeminencia por encima de la zona rural del Estado de México. Estos seguían la misma lógica de la primera fase del Lerma. La ciudad, en tanto sede de los poderes federales y centro de la nación, tenía prioridad en satisfacer sus crecientes necesidades hídricas. Su población había aumentado en gran cantidad, en medida como resultado del acto originario de la nueva narrativa nacional: la revolución y el éxodo rural a la ciudad. El Lerma era una nueva etapa en la expansión hídrica de la ciudad, con miras a satisfacer sus necesidades presentes y futuras.

Hoy, el agua en Lerma escasea. La zona ya no es esa que aparece en las fotos que adornan el reporte que se emitió al inaugurar el Sistema. El paisaje de la zona es testigo del cambio. Las lagunas han dado paso, en muchos casos, a casas precarias, fraccionamientos lujosos, fábricas transnacionales y talleres mecánicos. El agotamiento del bosque significa que hay menos recarga del acuífero, me explica María, una joven estudiante de ingeniería que hace sus prácticas en el Sistema. Eso se refleja en pozos cada vez más profundos. En Almoloya del Río, colocamos una bomba sumergible que había sido reparada por una empresa privada en Guanajuato. La profundidad del pozo era de unos 40 metros. Emiliano, el más viejo de este grupo de trabajadores, me dice que antes el agua salía tan pronto como cavaban. Hoy hay que buscarla cada vez más lejos. Además, las bombas suelen tocar suelo, llenarse de lodo y descomponerse; los pozos, en ese caso, se clausuran.

La escasez del agua es un límite para el modelo de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Éste parte de un supuesto ideológico, me dijo Pedro, un operador de radio en otras oficinas de SACMEX: “la idea central es que el agua es infinita”. Lerma es prueba de lo opuesto. A pesar de la moratoria a construir nuevos pozos en la zona (rota, además, por la multitud de pozos concesionados por Conagua a industrias y grandes fraccionamientos de lujo), el agua sigue sin recuperarse. El agotamiento parece irreversible.

Al mismo tiempo que límite, la escasez es consecuencia del modelo de desarrollo que he mencionado. La expansión de la Ciudad de México, que incrementa su demanda, así como la transformación de Lerma en una zona industrial urbanizada son sus causas más evidentes. Detrás de ellas hay una más profunda y fundamental: la lógica con la que opera el desarrollo capitalista en el espacio. Éste genera, a través de su éxito, las condiciones que ponen en entredicho su supervivencia.

La deforestación, como María me comentó, es un problema mayúsculo. Los caminos que son construidos en aras del desarrollo económico reducen las áreas de captación de agua pluvial. Lo mismo sucede con la deforestación provocada por la tala comercial, el desarrollo urbano y la expansión de la industria en Lerma. El agotamiento del agua sucede por la expansión de un sistema que requiere necesariamente del líquido para subsistir. Es decir: el éxito del sistema, que consiste en ampliar el circuito de acumulación de capital y el de subsumir la esfera de la reproducción social dentro de la misma lógica, implica que las condiciones en las cuales se creó se transforman, poniéndolo en riesgo.

El fin del agua urbanizable no ocurre sólo por la combinación de factores geológicos, hidrológicos, demográficos, urbanísticos e infraestructurales. Además de la contradicción que genera el modelo de desarrollo, que agota los recursos que requiere para reproducirse en este mismo acto, existen numerosas resistencias sociales que se le enfrentan. El ejemplo de Xochicuautla, un poblado que hoy lucha por evitar la construcción de una carretera de cuota sobre un bosque que consideran sagrado, es uno paradigmático, pero hay muchos más en la zona. Por ejemplo, en el Sistema Cutzamala, el Frente Mazahua en Defensa del Agua detuvo la construcción de una presa en Temascaltepec, Estado de México en 1997. Entonces, la comunidad, liderada por mujeres, tomó la planta potabilizadora Los Berros, impidiendo la producción del agua urbana.7

Las resistencias de estos pueblos y muchos otros son también una consecuencia del modo de desarrollo, que les ha excluido y explotado históricamente. Emiliano lo sintetiza mientras hablamos en el patio de maniobras de la oficina de SACMEX: “la gente ya no está dispuesta a entregar su agua a cambio de muy poco”; ya han visto cómo ésta se termina en otros lugares. A ese hecho básico se suman muchos otros, articulados en torno a una concepción de la tierra como un ente vivo con el cual se tienen relaciones de reciprocidad y que además está ligado fuertemente a la memoria colectiva de los pueblos.8

Vuelvo a las palabras de Pedro: “el problema del agua es ideológico”. Yo agregaría que el problema también es material y que ambos polos son inseparables. No sólo hay una idea del agua infinita, sino un modelo de desarrollo económico y urbano que sigue expandiéndose bajo esta premisa, generando las condiciones para su debacle. Los recursos que la Ciudad se apropió por un costo bajo,9 hoy se vuelven escasos no sólo por su disponibilidad hidrológica, sino por su creciente inviabilidad política y técnica. La naturaleza se agota con relación a la función que tiene en la reproducción de la Ciudad, la industria y sus lógicas.

Una semana después de cambiar el motor, estamos de nuevo en San Nicolás Peralta. El domingo la bomba reventó. El día que lo instalamos, después de prenderlo, comenzó a hacer un ruido fortísimo. Era, supongo, el que los pobladores habían escuchado. Demetrio me explicó que lo que se escuchaba eran las flechas, que hacen que la bomba funcione y el agua suba, golpeando las chumaceras, que son los soportes que las mantienen al centro de la tubería. Todo hacía pensar que las chumaceras al fin se habían reventado. El trabajo de desmontar un pozo es pesado. Implica quitar el motor y su base, desensamblar las tuberías —en este caso, 19—, quitar las flechas y, al final, sacar la bomba.

El trabajo toma unas cuantas horas. Los obreros bromean. Me dicen que si no les dejamos el agua funcionando, no nos van a dejar salir. Pronto me doy cuenta que no será así. El episodio de la comida se repite; las redes afectivas de Jonás nos respaldan. Esto no se repite en otros pueblos. Emiliano y yo recordamos un episodio en el que los pobladores de Santiago Analco secuestraron por unas horas al jefe de la zona, el Ingeniero Martínez, hasta que el servicio de agua les fue restablecido. Los trabajadores también han sido retenidos hasta que el agua vuelve o los pobladores tienen garantías de que el servicio estará funcionando pronto.

Esta política ocurre a un nivel de menor coherencia ideológica que la de Xochicuautla o la zona mazahua de Temascaltepec. Sin embargo, en todos estos casos el conflicto nace de la forma particular en la cual la naturaleza ha sido producida en la zona. Es una mezcla entre la expansión urbana que sirve a la acumulación de capital y la labor del estado que actúa para satisfacer sus necesidades, aun cuando en el largo plazo los recursos que utiliza para ello se agoten. Los trabajadores, en este escenario, no son sólo empleados del gobierno, sino su cara más cercana y sus negociadores políticos de base. El estado se hace material en los pozos, acueductos y tuberías; su mantenimiento y reproducción requiere de la labor de los trabajadores. Sin embargo, y a pesar de todo su esfuerzo, el fin del agua urbanizable no parece un proceso reversible.