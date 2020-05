Hace unos pocos meses, el gobierno federal publicó un decreto con el cual buscaba extinguir un importante y variado grupo de fideicomisos. Entre ellos muchos vinculados con la ciencia y la investigación, cuyo principal sostén son esos fideicomisos. Después de múltiples rondas de negociaciones, algunos de ellos pudieron mantenerse.

Sin embargo, en días recientes comenzó un nuevo intento, éste por parte de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, de eliminar este grupo de fideicomisos. Ante este embate tan preocupante contra la ciencia y la educación, Nexos reproduce la siguiente carta, firmada por destacados miembros de la comunidad científica nacional.

Ciudad de México, 25 de mayo de 2020

A la H. Cámara de Diputados,

A la H. Cámara de Senadores,

A la sociedad mexicana,

A los medios de comunicación,

El conocimiento científico es la herramienta clave para enfrentar los grandes retos que se le presentan a la humanidad. Sin la ciencia y su gran capacidad de generar conocimiento confiable perdemos todos. Esto ha quedado especialmente claro ante la pandemia de COVID-19. La realidad global actual está marcada por una profunda crisis en todos los ámbitos. La solución a la crisis —tanto mundial como local— necesitará ineludiblemente de un intenso trabajo y colaboración entre la comunidad científica y los encargados de la toma de decisiones. Los científicos tenemos clara conciencia de que México nos necesita. Ahora, como siempre, refrendamos nuestro compromiso con el país.

En este contexto, recibimos con sorpresa la iniciativa presentada el pasado 19 de mayo por el grupo parlamentario de MORENA en la H. Cámara de Diputados. Esta iniciativa argumenta en favor de que se extingan los fideicomisos y fondos sin estructura orgánica, cuyo manejo —arguye— ha sido supuestamente opaco. De ser aprobada, esta iniciativa decretaría la modificación de diversas leyes, con lo que quedarían extintos los arriba mencionados fideicomisos y fondos.

Para el caso de la ciencia y tecnología, estos cambios entrañarían la modificación de todos los fideicomisos y fondos que apoyan el desarrollo de la ciencia en México, incluyendo los Fondos de Investigación del Conacyt (del que forma parte el Fondo Institucional); los Fondos Sectoriales establecidos con las Secretarías de Estado; los Fondos Mixtos establecidos entre el Conacyt y los gobiernos de los Estados, así como la extinción de los fideicomisos que apoyan el funcionamiento de centros de investigación como los Centros Públicos de Investigación o el Cinvestav.

De concretarse esta iniciativa, los resultados serían desastrosos para el funcionamiento de la ciencia en México y para el desarrollo del país en el futuro cercano. No solamente entrañarían una reducción sin precedentes de recursos para la investigación, sino también un periodo de inestabilidad en su asignación, en lo que se diseña una estructura funcional adecuada, transparente y equitativa. Merece una mención especial los efectos negativos que tendría sobre el funcionamiento de los Centros Públicos de Investigación. Muchos de ellos requieren de fideicomisos para asegurar su completa operación, cumplir con sus compromisos laborales y apoyar a estudiantes de todos los niveles para realizar estancias de investigación. Por ello, extinguirlos o concentrarlos en uno o más fondos administrados directamente por el Conacyt entorpecería la dinámica de investigación que se lleva a cabo en cada uno de estos centros.

Llama aún más la atención esta iniciativa porque es contradictoria con los principios enunciados por todos los grupos parlamentarios en la H. Cámara de Diputados. En su comunicado del pasado 15 de abril, los Coordinadores de todos los grupos parlamentarios, incluyendo a Morena, señalaron que:

nos pronunciamos porque la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de la Función Pública y a las demás instancias competentes garanticen los recursos para Ciencia y Tecnología, y a la vez se cumpla el objetivo de eficiencia y eficacia de los mismos. El quehacer científico tiene una planeación y un ejercicio de gasto con especialización y sus resultados no siempre son inmediatos, sin embargo, la formación de científicos y tecnólogos, así como el desarrollo de soluciones especializadas son indispensables no sólo al enfrentar crisis como la que vivimos actualmente, sino al hacer frente a otras problemáticas que se han agudizado.

Aún más, en este comunicado se mencionan también diferentes razones legales por las que los fideicomisos de Ciencia y Tecnología no deberían estar incluidos en el proceso de extinción decretado por el presidente el pasado 2 de abril.

También resulta pertinente aclarar que los fideicomisos y fondos dedicados a ciencia y tecnología son permanentemente evaluados —técnica y financieramente— y que los resultados de las evaluaciones son públicos, por lo que la ciudadanía puede tener certeza del buen manejo de estos recursos.

El día 22 de mayo, el grupo parlamentario de Morena congeló esta iniciativa, declarando que “pronto abrirá al respecto ‘un espacio de diálogo’ con varias secretarías y con otros sectores involucrados”.

Los abajo firmantes saludamos esta última decisión y hacemos un llamado al grupo parlamentario de Morena para que en un acto de congruencia retire una iniciativa que dañará a la ciencia mexicana. De no ocurrir el retiro de la iniciativa, hacemos un respetuoso llamado a los integrantes de la H. Cámara de Diputados a someter esta iniciativa a un proceso de parlamento abierto que —tras un análisis razonado y fundamentado sobre sus efectos negativos para la ciencia— debería de culminar con un voto en contra de su aprobación.

Atentamente,

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad científica nacional:

Aluja Schuneman Hofer Martín Ramón Instituto de Ecología, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013.

Arias Ortiz Carlos F. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biotecnología, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015.

Bermúdez Rattoni Federico Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013.

Cereijido Mattioli Marcelino Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1995.

Coello Coello Carlos Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012.

Company Company Concepción Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 e Integrante de El Colegio Nacional.

de la Peña Mena José Antonio Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas, Premio Nacional de Ciencias 2005 e Integrante de El Colegio Nacional.

Frank Hoeflich Alejandro Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional de Ciencias 2004 e Integrante de El Colegio Nacional.

Galindo Fentanes Enrique Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015.

García Canclini Nestor Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014.

Herrera Estrella Luis Rafael Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2002.

Juaristi Eusebio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1998 e Integrante de El Colegio Nacional.

Larqué Saavedra Alfonso Centro de Investigación Científica de Yucatán, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2000.

Leyva Montiel José Luis Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Guadalajara, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009.

Lizano Soberón Susana Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 e Integrante de El Colegio Nacional.

López Munguía Agustín Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biotecnología, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003.

Marichal Carlos El Colegio de México, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012.

Martínez Palomo Adolfo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1986 e Integrante de El Colegio Nacional.

Matos Moctezuma Eduardo Instituto Nacional de Antropología e Historia, Premio Nacional de Ciencias 2007 e Integrante de El Colegio Nacional.

Meyer Jean Centro de Investigación y Docencia Económicas, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011.

Nahmad Sitton Salomón Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Premio Nacional de Artes y Literatura, Ciencias Sociales y Filosofía 2018.

Paredes Lopez Octavio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1991.

Pasantes Ordóñez Herminia Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2001.

Revah Moiseev Sergio Universidad Autónoma Metropolitana Rectoría General, Premio Nacional en Ciencias y Artes 2010.

Rojas Raúl Universidad Libre de Berlín, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015.

Rudomín Pablo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco, Premio Nacional de Ciencias 1979, Premio Príncipe de Asturias 1987 e Integrante de El Colegio Nacional.

Sánchez Sesma Francisco Universidad Nacional Autónoma de México, Instito de Ingeniería, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1994.

Sarukhán Kermez José Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional de Ciencias 1990 e Integrante de El Colegio Nacional.

Singh Singh Shri Krishna Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005.

Soberón Acevedo Guillermo Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional de Ciencias 1980 e Integrante de El Colegio Nacional.

Lazcano Araujo Antonio Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias e Integrante de El Colegio Nacional.

López Luján Leonardo Instituto Nacional de Antropología e Historia e Integrante de El Colegio Nacional.

Agostoni Claudia Universidad Nacional Autónoma de México, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2005.

Alcocer Martínez de Castro Sergio Manuel Universidad Nacional Autónoma de México, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2001.

Avilés Cetina Francis Centro de Investigación Científica de Yucatán, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2017.

Cuevas González Bravo Gabriel E. Universidad Nacional Autónoma de México, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2002.

de Folter Stefan Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2015.

Falcón Vega Romana El Colegio de México, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1989.

Gómez García Eduardo Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2015.

Herrera Estrella Alfredo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2000.

Hess Bechstedt Peter Otto Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias Nucleares, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1993.

López Charretón Susana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnologia Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1993.

López de Haro Maríano Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Energías Renovables, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1992.

Mendoza Alvarez Julio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1991.

Merino Hernández José Gabriel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2012.

Mochán Backal W.Luis Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias Físicas, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1991.

Morán Andrade Julio Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Fisiología Celular, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1997.

Quintana Ruiz Mildred Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2018.

Quintanar Liliana Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2017.

Rojas Rabiela Teresa Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1987.

Vielle Calzada Jean Philippe, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2004.

Villalón Herrera Carlos Miguel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1998.

Narro Robles José Universidad Nacional Autónoma de México Exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Albarrán José Francisco Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ingeniería Presidente, Academia de Ingeniería.

Álvarez Mendiola Germán Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas Presidente, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C.

Cadena Roa Jorge Universidad Nacional Autónoma de México CEIICH, Secretario Ejecutivo, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales

Escalante Adelfo Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biotecnología Presidente, Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería

Frontana Uribe Bernardo A. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Química Presidente, Sociedad Mexicana de Electroquímica.

González Ignacio Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Presidente, Sociedad Química de México, A.C.

González García Conde Ramón Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Presidente, Sociedad Mexicana de Virología A.C.

Hernández Pando Rogelio Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Dr. Salvador Zubirán, Depto. de Patología Presidente, Sociedad Mexicana de Inmunología.

Iturriaga Acevedo Renato Centro de Investigación en Matemáticas, Presidente de la Junta directiva de la Sociedad Matemática Mexicana.

Niz Quevedo Gustavo Instituto Avanzado de Cosmologia A.C. Director, Instituto Avanzado de Cosmologia A.C.

Puente García José Luis Universidad Nacional Autónoma de Méxic,o Instituto de Biotecnología Presidente, Asociación Mexicana de Microbiología y Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2001.

Ramírez Cardona Màrius Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Presidente, Sociedad Mexicana de Cristalografía.

Romero Camarena David Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Ciencias Genómicas, Presidente, Sociedad Mexicana de Bioquímica, A.C.

Valderrama Blanco Brenda Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología, Presidente, Academia de Ciencias de Morelos, A.C.

Abarca Arenas Luis Gerardo Universidad Veracruzana

Abreu Goodger Cei Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO

Abundi Gutiérrez Perla Secretaría de Salud Nayarit

Acevedo Rodrigo Ariadna Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Acosta Carlos Reinventa Incubadora de Ideas

Acuña Soto Claudia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Aguado López Eduardo Universidad Autónoma del Estado de México

Aguayo Ayala Adriana Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Aguilar Castillo Carlos Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas

Aguilar Chiu Luis Alberto Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Aguilar Montiel Fernando Universidad Autónoma de Tlaxcala

Aguilar Osorio Guillermo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Aguilar Pusian Ana Elizabeth Universidad de Nayarit

Aguilar Rivera José Antonio Centro de Investigación y Docencia Económicas

Aguilar Sosa Yanet Periodista

Aguilar Zinser Luz Emilia El Espectador Crítico y La Muestra Crítica

Aguilera Granja Juan Faustino Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Aguilera-Miller Eduardo Felipe Universidad Autónoma de Tlaxcala

Aguirre Macedo María Leopoldina Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Aguirre Olivas Dilia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Ahumada Medina Albino Universidad Politécnica de Pachuca

Alamilla González Javier Francisco Universidad de Colima

Alarcón Hernández Ernesto Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Alas Guardado Salomón de Jesús Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Albores Barajas Yuri Vladimir Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Albores Medina Arnulfo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Alcántara Ayala Irasema Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geografía

Alcaraz Luis David Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Alcauter Solórzano Sarael Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurobiología

Alcubierre Moya Miguel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias Nucleares

Aldana Aranda Dalila Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Alfaro Moreno Ernesto International Iberian Nanotechnology Laboratory

Alpuche Solís Ángel Gabriel Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica

Álvarez Luis Javier Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

Álvarez del Río María Asunción Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Álvarez Icaza Longoria María Teresa Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas

Álvarez Idaboy Juan Raúl Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Alvarez Parrilla Emilio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Álvarez Rodríguez Bertha A. Universidad de Guadalajara

Álvarez Venegas Raúl Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Amador Licona Norma Universidad de La Salle

Amaro Marcela Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Amigo Castañeda Jorge H. Consultor Ex-director del IMPI

Andrade Salaverría Dora Patricia Consultora

Andrews Catherine Centro de Investigación y Docencia Económicas

Angeles Alvarez Guillermo Instituto de Ecología

Angélica Lucio Rosa Universidad Autónoma de Tlaxcala

Anguiano Roch Eugenio Centro de Investigación y Docencia Económicas Economista y Ex-Embajador de México

Aparicio Platas Felipe Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Arámburo de la Hoz Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurobiología

Aranda Bricaire Eduardo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Aranda Gómez José Jorge Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Geociencias

Arau Roffiel Jaime Tecnológico Nacional de México Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Arce Macías Carlos Francisco Consultor

Arciniega Ceballos Alejandra Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Aréchaga Ocampo Elena Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Arellano Ferro Armando Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Argüello Astorga Gerardo R. Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica

Arias Carrión Óscar Hospital General Dr.Manuel Gea González

Arias Gómez María Eugenia Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Arias González Jesús Ernesto Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Ariza Castolo Armando Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Arizmendi Ma Antonieta Universidad Nacional Autónoma de México Revista Mexicana de Biodiversidad

Armada Rodríguez Elisabet Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Armella Villalpando Miguel Ángel Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Arredondo López María Adelina Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Arreola Jorge Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Arriaga Navarrete Rosalinda Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Arroyo Matus Roberto Universidad Autónoma de Guerrero

Arroyo Verástegui Rossana Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Arteaga Castañeda María de Lourdes Universidad Autónoma de Tlaxcala

Asomoza René Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Atilano Robles Edwin Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Atuesta Becerril Laura Helena Centro de Investigación y Docencia Económicas

Avelino Becerra Heriberto Instituto Nacional de Antropología e Historia

Ávila Ernesto Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Veterinaria y Zooctenia

Ávila Barrios Delia Consultora

Ávila Flores Guillermo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Ávila Foucat Remy Fernand Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada

Ávila Ortega Alejandro Universidad Autónoma de Yucatán

Ávila Pérez Pedro Instituto Tecnológico de Toluca

Ávila Reese Vladimir Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Ávila Zárraga José Gustavo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Áviles Arnaut Hamlet Universidad Autónoma de Nuevo León

Ayala Aceves Marcela Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Ayala Martínez Citlali Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Ayala Moreno María del Rosario Universidad de La Salle

Ayón Beato Eloy Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Ayora Díaz Steffan Igor Universidad Autónoma de Yucatán

Azamar Barrios José Antonio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Azorin Nieto Juan Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Azuara Monter Iván Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Azuela de la Cueva Alicia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Estéticas

Baay Guzmán Guillermina Juliana Hospital Infantil de México Federico Gómez

Ballesteros Paredes Javier Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Radioastronomia y Astrofisica Morelia

Balzaretti Martínez Maríana Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras

Bañuelos Hernández Bernardo Universidad de La Salle

Barbosa Oracio Centro de Investigaciones en Óptica

Barboza Tello Norma Alicia Universidad Autónoma de Baja California

Bargas Díaz José Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Barón Lourdes Universidad Autónoma Chapingo

Barona Gómez Francisco Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO

Barragán Manzo Ricardo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología

Barragán Robles Miroslava Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

Barragán Rodríguez Efraín Tecnológico de Monterrey

Barragán Vázquez Francisco Javier Universidad de Colima

Barrera Cortés Joséfina Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Barrera Saldaña Hugo Alberto Universidad Autónoma de Nuevo León

Barrientos Del Monte Fernando Universidad de Guanajuato

Barrientos Salcedo Carolina Universidad Veracruzana

Barrios Payan Jorge Alberto Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Barrón Pérez María Antonieta Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Barrón Vivanco Briscia Universidad Autónoma de Nayarit

Barrón Zambrano Jesús Alberto Universidad Autónoma de Yucatán

Barros Nock Magdalena Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Barroso Flores Joaquín Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Química

Bartnicki García Salomón Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Bassol Mayagoitia Susana Universidad Autónoma de Coahuila

Batllori Sampedro Eduardo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Battcock Clementina Instituto Nacional de Antropología e Historia

Bayro Corrochano Eduardo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Guadalajara

Bazúa Fernando Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Becerra Arturo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Becerra Chávez Pablo Xavier Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Becerril Straffon Rodolfo El Colegio de Morelos

Bejarano Hernán Centro de Investigación y Docencia Económicas

Bello Benavides Mitzi Médico particular

Beltrán Conde Hiram Isaac Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Benítez Martínez Arturo Instituto Mexicano del Seguro Social

Benlliure Bilbao Pablo Tomás Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Arquitectura

Bermúdez Cruz Rosa María Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Bermúdez Rosales David Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Bermudez Urbina Flor Marina Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Berrio Palomo Lina Rosa Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Berrón Ruiz Laura Instituto Nacional de Pediatría

Betanzos Fernández Abigail Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Blancarte Pimentel Roberto El Colegio de México

Blancas Gil Aida Patricia Instituto Mexicano del Petróleo

Blanco Mercedes Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Blazquez Graf Norma Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Boege Pare Karina Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecología

Bojalil Rafael Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Bonfil Olivera Martín Universidad Nacional Autónoma de México Dirección General de Divulgación de la Ciencia

Bonilla Jaime Herlinda Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Bonilla Marin Marcial Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica

Bravo Guadalupe Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur

Bravo Regidor Carlos Centro de Investigación y Docencia Económicas

Breña Medina Víctor F. Instituto Tecnológico Autónomo de México

Bretón Báez Nora Eva Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Bringas Alvarado Lorena Universidad de Sonora

Brito Loaeza Carlos Universidad Autónoma de Yucatán

Brom Klanner Susana Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Brown Flor Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Buitrón Sánchez Blanca Estela Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología

Burgos Ruiz Estrella Universidad Nacional Autónoma de México Dirección General de Divulgación de la Ciencia

Bustillo Garfias Aurora Universidad Autónoma de Coahuila

Butanda Ochoa Armando Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Caba Vinagre Mario Salvador Universidad Veracruzana

Cabrero Mendoza Enrique Centro de Investigación y Docencia Económicas

Calcagno Mario L. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Caldera Ortega Alex Ricardo Universidad de Guanajuato

Calderón Aranda Emma S. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Calderón Mólgora Marco A. El Colegio de Michoacán

Calderón Villarreal Cuauhtémoc El Colegio de la Frontera Norte

Calva Benítez Laura Georgina Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Calva Mercado Edmundo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Calvillo Miriam Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Camacho Altamirano Hortensia El Colegio de San Luis

Camacho Trejo Flor Centro de Investigación y Docencia Económicas Social

Camacho Villasana Yolanda Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Campillo Balderas Alberto Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Campos Bedolla Patricia Hospital de Especialidades, CMN SXXI

Campos Cabral Valentina Universidad Iberoamericana

Candela Antonia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas

Cano Valle Fernando Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas

Cantoral Uriza Ricardo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Cañedo Gamboa Sergio Alejandro El Colegio de San Luis

Capistrán Garza Alejandra Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Capron Guénola Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Carabias Lillo Julia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Cárdenas Domínguez Alicia Hospital de Alta Especialidad de la Mujer

Cárdenas Sánchez Enrique Universidad Iberoamericana

Carmona Cruz Francia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur

Carnevali Fernández-Concha Germán Centro de Investigación Científica de Yucatán

Carrasco Esperanza Instituto Nacional de Astrofisica, Óptica y Electrónica

Carreño Ana Luisa Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología

Carreón Víctor Centro de Investigación y Docencia Económicas

Carreón Freyre Dora Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Geociencias

Carrera Figueiras Cristian Universidad Autónoma de Yucatán

Carrillo Natalia Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Carrillo Martínez de la Escalera Natalia Universidad de Viena

Carrillo Real Irvin Esteban Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Carton de Grammont Hubert Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Casalet Ravenna Mónica FLACSO México

Casanova Rosa Instituto Nacional de Antropología e Historia Dirección de Estudios Históricos

Casanova Rosado Aida Amine Universidad Autónoma de Campeche

Casanueva Mario Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Casar Pérez María Amparo Centro de Investigación y Docencia Económicas

Casas Rosalba Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Casasus Carlos Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet

Cassab Lopez Gladys Iliana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Castañeda Gilberto Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Castañeda Corral Gabriela Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Castañeda Salgado Martha Patricia Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Castañeda Sanchez Jorge Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Castañeda Sortibrán América N. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Castañeda Zavala Yolanda Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Castaño Navarro Irene Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica

Castaños Fernando F. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Castelán Juan A. Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Castelán Francisco Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

Castellanos Guerrero Alicia Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Castellanos Vargas Víctor Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Castilla Ramos Beatriz Universidad Autónoma de Yucatán

Castillo Manuel Ángel El Colegio de México

Castillo Santiago Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Castillo Burguete María Teresa Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Castro Borges Pedro Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Castro Domingo Pablo Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Castro Escamilla Raúl Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Castro Escarpulli Graciela Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Castro Frontana Diana G. Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Castro Obregon Susana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiologia Celular

Castro Rodríguez Román Ernesto Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Castro Sánchez María Eugenia Benémerita Universidad Autónoma de Puebla

Cázares Raga Febe E. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Cedano Villavicencio Karla Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Energías Renovables

Cedillo González Celeste Universidad de las Américas Puebla

Ceja Bravo Leobardo Armando Universidad de La Salle

Cepeda Ruiz María Enriqueta Centro de Investigación y Docencia Económicas Social

Cerezo Román Jesús Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Cerpa Calixto Juan Erick Instituto Politécnico Nacional

Cerro López Mónica Universidad de las Américas Puebla

Cervantes Turrubiates Leticia Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Cevallos Ferriz Sergio Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología

Cevallos Gaos Ana María Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

Chacon Baca Elizabeth Universidad Autónoma de Nuevo León

Chacón Salinas Rommel Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Chagoya Hazas Victoria Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Chaguaceda Armando Georgia-Pacific LLC

Chapa Vargas Leonardo Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica Presidente, Asociación para el Estudio y Conservación de Aves en México A.C.

Charco Cruz Víctor Universidad Autónoma de Guerrero

Chauvet Sánchez Pruneda Michelle E. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Chavarría Machado Claudia Pamela Centro de Investigación y Docencia Económicas Social

Chávez Cuauhtémoc Universidad Autónoma Metropolitana Lerma

Chávez Ayala Rubén Instituto Nacional de Salud Pública

Chavez Cerda Sabino Instituto Nacional de Astrofisica, Óptica y Electrónica

Chehaibar Lourdes M. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto dé Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

Chertorivski Salomón Economista

Chiappa Carrara Xavier Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Estudios Superiores, Mérida

Chihu Amparan Lilia Instituto Nacional de Salud Pública

Chirino López Yolanda Irasema Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Cisneros Vega Bulmaro Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Civera Cerecedo Alicia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas

Colin Castillo Sergio Universidad Autónoma de Coahuila

Colín Ramos Berenice Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Collado María del Carmen Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Collazo Ortega Margarita Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Comas García Mauricio Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Conde Hernández Lilia Alejandra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Constantino Toto Roberto M. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Contreras-Ibáñez Carlos Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Contreras Montiel Enrique Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Contreras Zentella Martha Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Coraza de los Santos Enrique El Colegio de la Frontera Sur

Cordera Rolando Universidad Nacional Autónoma de México Programa Universitario de Estudios del Desarrollo

Córdova Plaza Rosío Universidad Veracruzana

Coria Jímenez Víctor Rafael Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Corona Quintanilla Dora Luz Universidad Autónoma de Tlaxcala

Correa Etchegaray Leonor Universidad Iberoamericana

Cortés Sánchez Carmen Benémerita Universidad Autónoma de Puebla

Cota Araiza Ernesto Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Nanociencias y Nanotecnología

Cota Araiza Leonel Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Nanociencias y Nanotecnología

Cristiani Urbina Eliseo Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Cruz Silvia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur

Cruz Salvador Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Cruz Antonio Leticia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Cruz Atienza Víctor Manuel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Cruz Atienza Alejandro Dirección de Publicaciones, El Colegio Nacional

Cruz García Felipe Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Cruz Gómez Javier Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Cruz Gómez Yolanda Universidad Autónoma de Tlaxcala

Cruz Gómez M. Javier Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Cruz Jimenez Salvador Antonio Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Cruz Orea Alfredo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Cruz Ramírez Luis Alfredo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO

Cruz Rosas Hugo Ivan Universidad Nacional Autónoma de México Investigador postdoctoral

Cruz Rueda Elisa Universidad Autónoma de Chiapas

Cruz Suárez Luis E. Universidad Autónoma de Nuevo León

Cruz-Manjarrez Adriana Universidad de Colima

Cudney Roger Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Cuellar Hernández Yanet Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Cuellar Herrera Manola Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga

Cueva del Castillo Raul Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Cuevas Romero Estela Universidad Autónoma de Tlaxcala

Curiel Tejada Rubén Alberto Universidad Iberoamericana

Dagdug Lima Leonardo Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Datta Banik Sudip Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Dávila Flores Alejandro Universidad Autónoma de Coahuila

de Coss Romeo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

de Gortari Gallardo Patricia Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

de Gortari Rabiela Hira Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

de Gortari Rabiela Rebeca Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

de Ibarrola María Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas

de la Cruz Javier Instituto Tecnológico de México

de la Cueva Horacio Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

de la Fraga Luis Gerardo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

De la Peña Montiel Yonathan Gad 17 Instituto de Estudios Críticos

de la Rosa Alvarez María Guadalupe Universidad de Guanajuato

De la Rosa Priego Eric A. UniUniversidad Autónoma de Zacatecas

de la Rosa-Ramos Enrique King´s College London

de la Selva Monroy Sara María Teresa Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

de la Torre Castellanos Angela Renée Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

de La Torre Zavala Susana Universidad Autónoma de Nuevo León

de Leonardo y Ramírez Patricia Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

de Luna Fors Alexander Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO

de Mateo y Venturini Fernando El Colegio de México

de Teresa de Oteyza María de la Luz Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

De Vizcaya Ruiz Andrea Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Deeb Englehardt Joshua El Colegio de Michoacán

del Alizal Arriaga Laura Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

del Angel Rosa María Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Del Angel Mobarak Gustavo A. Centro de Investigación y Docencia Económicas

del Castillo Vázquez Roxana Mitzaye Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

del Razo Jiménez Luz María Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

del Río Haza Fernando del Río Haza Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

del Río Portilla José Federico Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Química

del Río Portilla Antonio Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Energías Renovables

Del Rio-Tsonis Katia Miami University

del Val de Gortari Ek Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad

del Valle Juan Luis Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Guadalajara

Délano Frier John Paul Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Delaye Arredondo Luis José Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Delfín Alonso Christian A. Universidad Veracruzana

Delgadillo Guzmán Dealmy Universidad Autónoma de Coahuila

Delgadillo Moya Claudio Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología

Delgado Fernández Joaquín Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Denis Rodríguez Patricia Beatríz Universidad Veracruzana

Denova Mónica Médico particular

Di Giannatale Menegalli Sonia Beatriz Centro de Investigación y Docencia Económicas

Díaz Victoria Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Díaz Margarita Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Díaz Claudia Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Díaz Aldret Ana Centro de Investigación y Docencia Económicas

Díaz Ballote Luis Felipe de Jesús Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Díaz Barriga Casales Alejandro Javier Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de matemáticas

Díaz Camino Claudia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Díaz González Lorena Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Díaz Jaimes Píndaro Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

Díaz Martínez Margarita Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Díaz Rodríguez Dorinda Asociación de Químicos Farmacobiólogos de Nayarit

Dibilbox Alvarado Elena Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Dickinson B. Federico H. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Dieterlen Paulette Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Filosóficas

Díez-Urdanivia Silvia Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Domínguez César A. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecologia

Domínguez Esquivel Zaira Julieta Universidad Veracruzana

Domínguez García Mario Instituto Nacional de Psiquiatría

Domínguez Macouzet María Guadalupe Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Domínguez Villalobos Lilia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Dreyfus Georges Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Drummond Hugh Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecologia

Dubrovsky Joséph Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Dunn Michael F. Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Durán Hinojosa Ulises Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ingeniería

Durazo Herrmann Julian Université de Quebec à Montréal

Dutrénit Bielous Silvia Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Dutrénit Bielous Gabriela Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Eguibar Cuenca José Ramón Benémerita Universidad Autónoma de Puebla

Eibenschutz Roberto Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Elbittar Alexander Centro de Investigación y Docencia Económicas

Elizondo Javier Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

Elizondo Cordero Alejandra Centro de Investigación y Docencia Económicas

Encarnación Guevara Sergio Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Equihua Zamora Miguel Instituto de Ecología

Escalante García Iván Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Saltillo

Escalante Tovar Sigfrido Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Escamilla Chimal Elsa Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Escobar Briones Elva Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

Escobar Briones Carolina Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Escobar Latapí Agustín Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Escobar Ohmstede Antonio Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Escudero Lourdes Claudia Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Esparza Mercedes Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Esparza Ruiz Adriana Universidad Autónoma de Yucatán

Espin Ocampo Elda Guadalupe Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Espíndola Castro Juan Manuel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Espino del Castillo Rodríguez Adriana Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI)

Espinosa Cantellano Martha Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Espinosa Coria Horacio Pablo Universidad de Quintana Roo

Espinosa García Ana Cecilia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecología

Espinosa González Claudia Guadalupe Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Espinosa Luna Carolina Universidad Nacional Autónoma de México Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Espinosa Sánchez Norma Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Espinoza Martínez Adriana Berenice Centro de Investigación en Química Aplicada

Esteinou Javier Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Estrada Contreras Israel Instituto de Ecología

Estrada de los Santos Paulina Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Estrada García Iris Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Estrada Gutiérrez Armida Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Estrada Iguiniz Margarita Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Estrada Sanchez Ana M. Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica

Estrella Gutierrez Manuel Alejandro Universidad Autónoma de Yucatán

Euan Ávila Jorge Iván Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Fabre Zarandona Artemia Diálogo y Movimiento

Fagoaga Hernández Ricardo A. Asociación Latinoamericana de Antropología

Fajardo Ortiz Guillermo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Farfán Claudia Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Fargher Lane F. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Farías Rico José Arcadio Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Felipe Flores Suárez Luis Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas

Fernández de la Garza Guillermo Fundación México Estados Unidos para la Ciencia

Fernández del Campo Carmen Silvia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras

Fernández Harmony Thalía Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurobiología

Fernández Herrera María Antonieta Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Fernández Tavizón Salvador Centro de Investigación en Química Aplicada

Fernández Zertuche Mario Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ferrari Luca Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Geociencias

Figueroa Cárdenas Juan de D. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Querétaro

Figueroa Romero Dolores Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Filio López Ernesto Instituto Politécnico Nacional

Filloy Nadal Laura Instituto Nacional de Antropología e Historia

Flandes Mendoza José Alberto Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Flisser Ana Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Flores Javier Universidad Nacional Autónoma de México Dirección General de Divulgación de la Ciencia

Flores Mauricio Centro de Investigaciones en Óptica

Flores Fajardo Nahiely Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Flores Farfán José Antonio Linguapax

Flores Villela Oscar A. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Flores-Suárez Luis Felipe Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas

Folch Magali Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

Fonseca Corona Francisco Javier Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Fonseca Madrigal Jorge Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Fraire Huacuja Héctor Joaquín Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Cd Madero

Franco José Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Franco Sánchez Sara Ivonne Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Freile Pelegrín Yolanda Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Frese Oscar Médico particular

Freyermuth Enciso María Graciela Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Freyre-González Julio Augusto Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Frixione Garduño Eugenio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Fuentes Urquillas Eduardo Empresario

Funes Argüello Soledad Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Galano Jiménez Annia Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Galar Martínez Marcela Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Galindo González Jorge R. Universidad Veracruzana

Galindo Miranda Nora E. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Gall Olivia Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Galván Madrid José Luis Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Gálvez Mariscal María Amanda Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Gamboa Perera Fidel Fernando Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Gamboa Ramírez Ricardo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras

Gandara Vázquez Manuel Instituto Nacional de Antropología e Historia

García Juan Carlos Universidad Autónoma del Estado de Morelos

García Acosta Virginia Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

García Ayluardo Clara Centro de Investigación y Docencia Económicas

Garcia Castrejon Juan Carlos Universidad Autónoma del Estado de Morelos

García Coca Andrés Universidad de las Américas Puebla

García Colunga José Jesús Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurología, Campus Juriquilla

García de los Santos Alejandro Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

García Franco José Guadalupe Instituto de Ecología

García G. María del Carmen Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

García G. Sheila Angélica Consultora

García Latorre Ethel Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

García Leal María Universidad Autónoma de Nuevo León

García Maldonado José Quinatzin Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

García Niño Wylly Ramsés Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

García Pérez Blanca Estela Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

García Reyes Christian Uziel Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

García Rivera Beatriz Eugenia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología

García Sandoval Ivett Magali Universidad Autónoma de Campeche

García Vargas Gonzalo G. Universidad Juárez del Estado de Durango

García Villegas Ma.del Refugio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Garcia Weidner Alfonso Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Garrido Rubén Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Garza Falla Carlos Universidad Iberoamericana

Garza Onofre Juan Jesús Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas

Garza Ramos Juan Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Garzón Sosa Ignacio Luis Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Física

Garzón Velasco Javier Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Gavilanes Ruiz Marina Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Gaxiola Cortés Gabriela Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Gaytán Martínez Marcela Universidad Autónoma de Querétaro

Gaytan Mendoza Roberto Adrián Consultor

Geiger Otto Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Georgellis Dimitris Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Gillmor III Charles Stewart Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO

Giono Cerezo Silvia Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Giorguli Saucedo Silvia El Colegio de México Presidenta de El Colegio de México

Girard Cuesy Lourdes Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Gleizer Daniela Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas

Gochicoa Rangel Laura Graciela Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas

Godoy Alcántar Carolina Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Goldstein Menache Patricia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Gómez G. Ma.del Consuelo Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía

Gómez Martínez Juan Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Gómez Ortega Ma.del Rocío Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Gomorra Arrati Porfirio Universidad Autónoma de Tlaxcala

Góngora Castillo Elsa Beatriz Centro de Investigación Científica de Yucatán

Gonsebatt Bonaparte María Eugenia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

González María del Refugio Centro de Investigación y Docencia Económicas

González Fernando M. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

González Mara Prior Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

González Ayerdi Francisco Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

González Casanova Soberon Adrian Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

González Cerón Lilia Instituto Nacional de Salud Pública

González Dávila Germán Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente

González de Cossio Rosenzweig María Universidad Iberoamericana

González Espino Barros Jesús Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

González Esquivel Dinora F. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

González Félix Mayra Lizett Universidad de Sonora

González Gómez Gertrudis Hortensia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

González González Carlos J. Instituto Nacional de Antropología e Historia

González Halphen Diego Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

González Hernández Jesús Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

González López Oscar Rene Escuela Nacional de Antropología e Historia

González López Sergio Universidad Autónoma del Estado de México

González Manjarrez Alicia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

González Mariscal Lorenza Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

González Merino Arcelia Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

González Pedrajo Bertha Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

González Pérez Claudia Rocio Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

González Rivas Nelly Universidad Autónoma del Estado de México

González Segura Lilian Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

González Voyer Alejandro Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecología

González Zamora Eduardo Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

González Zúñiga Víctor Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Gordon Rapoport Sara Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Gracia Gasca Adolfo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

Grajales Esquivel Erika Miami University

Granados Portillo Omar Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Granados Soto Vinicio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Grudskiy Sergey Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Guadarrama Acosta Patricia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones en Materiales

Guadarrama Chavez Patricia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias, UMDI-Sisal

Guadarrama Olivera Elena Universidad Veracruzana

Guarneros Peña Gabriel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Guerra Eloisa Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Guerra Sánchez María Guadalupe Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Guerrero Alvarez Jorge Antonio Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Guerrero Manriquez Gloria Guillermina Universidad Autónoma de Zacatecas

Guerrero McManus Siobhan Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Guerrero Olazarán Martha Universidad Autónoma de Nuevo León

Guevara Codina Edgar Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Guevara Ruiseñor Elsa Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza

Guillen Larissa Instituto de Ecología

Guillén López Tonatiuh Universidad Nacional Autónoma de México Programa Universitario de Estudios del Desarrollo – UNAM

Guillot Santiago Adolfo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

Güizado Rodríguez Marisol Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Guízar Mendoza Juan Manuel Universidad de La Salle

Gutiérrez Aguilar Manuel Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Gutiérrez Escolano Ana Lorena Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Gutiérrez Flores Selena Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Gutiérrez Olvera Lilia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Gutiérrez Ospina Gabriel Universidad Nacional Autónoma de México Insttuto de Investigaciones Biomédicas

Gutiérrez Ríos Rosa María Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Gutiérrez Xicotencatl María de Lourdes Instituto Nacional de Salud Pública

Gutiérrez-Flores Carina Universidad Autónoma de Guerrero

Guzmán Chávez Georgina Alenka Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Guzman Perera Graciela Hospital Angeles Pedregal

Guzmán Ramos Kioko Rubí Universidad Autónoma Metropolitana Lerma

Guzmán Tovar César Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Harmony Baillet Thalia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurobiología

Heredia Espinoza Verenice Y. El Colegio de Michoacan

Heredia Rubio Blanca Centro de Investigación y Docencia Económicas

Heres Pulido María Eugenia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Herguera Juan Carlos Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Hernández Manuel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Hernández Fausto Centro de Investigación y Docencia Económicas

Hernández Acosta Adán Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Hernández Ayala Luis Felipe Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Hernández Cadena Leticia Instituto Nacional de Salud Pública

Hernández Camacho Claudia Janetl Instituto Politécnico Nacional Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

Hernández Contreras Martin Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Hernández Cordero Juan Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones en Materiales

Hernández Cruz Arturo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Hernández Delgado Georgina Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Hernández Díaz Yoalli Quetzalli Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Hernández Echeagaray Alicia Elizabeth Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Hernández Echegaray Sergio León London School of Economics and Political Science

Hernández Escoto Héctor Universidad de Guanajuato

Hernández Flores José Luis Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Hernández Franyuti Regina Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Hernández González Olivia Instituto Nacional de Rehabilitación

Hernández Guerrero Maribel Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Hernández Lamonade Luis Centro de Investigación en Matemáticas

Hernández Lezama Luis F. Funsalud

Hernández Linares María Guadalupe Benémerita Universidad Autónoma de Puebla

Hernández Martínez Angel R. Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada

Hernández Matus Myrna Universidad Veracruzana

Hernández Mendoza Armando Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Hernández Morales Ilane Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

Hernández Ochoa Ma.Isabel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Hernández Peña Yair Universidad Autónoma de Baja California

Hernández Pozos José Luis Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Hernández Prado José Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Hernández Ramírez Greco Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Hernández Rivera Miguel Ángel Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Hernández Rodríguez César H. Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Hernández Ruiz. Samael Instituto Tecnológico de Oaxaca

Hernández Sandoval Luis G. Universidad Autónoma de Querétaro

Hernández Vergara Martha Patricia Instituto Tecnológico de Boca del Río

Herrera Gómez Alberto Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Querétaro

Herrera Silveira Jorge Alfredo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Herrera Zúñiga Leonardo D. Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Hersch Martínez Paul Instituto Nacional de Antropología e Historia

Hickman Rodríguez Hortensia Universidad Nacional Autónoma de México FES-Iztacala

Hirata Flores Gustavo Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Nanociencias y Nanotecnología

Hiriart Urdanivia Marcia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Hoogesteijn Almira Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Hoyo Arana José Luis Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Poliíticas y Sociales

Hualde Alfredo El Colegio de la Frontera Norte

Hubard Escalera Isabel Alicia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

Huerta Quintanilla Rodrigo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Huertas Luisa Universidad Nacional Autónoma de México Centro Universitario de Teatro

Huicochea Rodríguez Armando Universidad Autónoma de Estado de Morelos

Ibañez Aguirre Ana Laura Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Ibarra Jorge Eugenio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Ibarra Cerdeña Carlos Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Ibarra García José Antonio Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Ibarra Rendón Jorge E. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Ibarraran Viniegra María Eugenia Universidad Iberoamericana

Insaurralde Caballero Mirta Asunción El Colegio de Michoacán

Islas León D Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Iturrarán Viveros Ursula Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Ivanova Boncheva Antonina Universidad Autónoma de Baja California Sur

Jablonska Zaborowska Aleksandra Universidad Pedagógica Nacional

Jan Roblero Janet Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Jara Benjamín Aurelio Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura

Jaso Sánchez Marco Aurelio Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Jasso Carmina Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Jasso Villazu Javier Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Contaduría Administración

Jenchen Uwe Universidad Autónoma de Nuevo León

Jiménez Estrada Ismael Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Jiménez Halla José Oscar Carlos Universidad de Guanajuato

Jiménez Martínez Cristian Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Jiménez Tovar Soledad Centro de Investigación y Docencia Económicas

Jorge María del Carmen Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Aplicadas y en Sistemas

José Georgette Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Juan Vázquez Norma Patricia Universidad Autónoma de Chiapas

Juárez Gloria de la Luz Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Juárez Camacho Patricia Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Juárez Díaz Javier Andrés Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Juárez González Leticia Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Juárez Martínez Liliana Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Juárez Martínez Araceli Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Juárez Sánchez Faustino Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Jusidman Clara Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi

Kalman Judith Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas

Koenigsberger Horowitz Gloria Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias Físicas

Konigsberg Mina Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Kovacs Karen Consultora

Kraus Arnoldo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Kubli-García Fausto Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Derecho

Kuntz Ficker Sandra El Colegio de México

Kuri Harcuch Walid Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Labardini Fragoso Daniel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

Labate Beatriz Bia Labate California EU

Laclette San Román Mirella Loustalot Consultora

Laguarda Rodrigo Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Landesmann Segall Monique Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Langley Mac Carron Elizabeth Instituto Nacional de Cancerología

Lanz Mendoza Cuauhtémoc Juan Humberto Instituto Nacional de Salud Pública

Lara Cantú María Asunción Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz

Lara Guzmán Bruno Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Lara Núñez Aurora Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Lara Ortíz María Teresa Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Lara Zavala Nydia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras

Larralde Corona Claudia P. Instituto Politécnico Nacional

Larrea Gallo Fernando Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Larriva Sahd Jorge Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurobiología

Lavaniegos Espejo Bertha E. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Lazcano Ponce Alicia Olga Universidad de las Américas Puebla

Lazo Margaín Lorenzo Economista

Leal Castillo Araceli Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Lee Alardín William Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Legarda Sáenz Ricardo Universidad Autónoma de Yucatán

Legorreta Herrera Martha Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Leija Salas Lorenzo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

León Alvarez Daniel Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

León Carmona Jorge Rafael Tecnológico Nacional de México

Leon Tejera Hilda Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Lerner Sigal Susana El Colegio de México

Leticia Pacheco M Armida Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Ley Gutiérrez Sandra Jessica Centro de Investigación y Docencia Económicas

Llama Leal Miguel Ángel Tecnológico Nacional de México Campus La Laguna

Llorente Luis Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Loarca Piña María Guadalupe Flavia Universidad Autónoma de Querétaro

Lojero Wheatley Luis Francisco Médico particular

Lomnitz Claudio Universidad de Columbia

Lonngi Villanueva Pablo Alejandro Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

López Arévalo Iván Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Tamaulipas

López Austin Alfredo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Antropológicas

López Ayllón Sergio Centro de Investigación y Docencia Económicas Director, CIDE

López Campos Guadalupe Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

López Castro Gabriel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

López Cervantes Malaquias Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

López Coello Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Veterinaria y Zootecnia

López Cortez Ma.del Socorro Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

López Díaz G Norma Edith Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

López García José Alberto Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

López Gómez Norma Angélica Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia

López Huerta Violeta Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

López Lara Isabel María Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

López Leyva Miguel Armando Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales Director del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM

López Marín Luz María Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada

López Miranda Javier Instituto tecnológico de Durango

López Miranda Dulce Yehimi Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

López Mora Rebeca Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Acatlán

López Moya Martín Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

López Portillo G. Jorge A. Instituto de Ecología

López Revilla Rubén Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica

López Saavedra Alejandro Instituto Nacional de Cardiología

López Santiago Rubén Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

López Santillán Ricardo Universidad Nacional Autónoma de México Ctr Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales

López Torres Adolfo Universidad del Papaloapan

López Trujillo Arlette Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

López Vazquez Esperanza Universidad Autónoma del Estado de Morelos

López y Rivas Gilberto Instituto Nacional de Antropología e Historia

Lorenzana Ambriz Ivan Hospital Materno- Infantil, ISSEMyM

Loyola Díaz Rafael Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Loyola Rodriguez Juan Pablo Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Loza Otero Nicolas FLACSO México

Loza-Tavera Herminia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Lucas González Rosa El Colegio de Michoacán

Lucio Rosa Angélica Universidad Autónoma de Tlaxcala

Ludlow Leonor Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Luna Matilde Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Luna Arias Juan Pedro Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Luria Pérez Rosendo Hospital Infantil de México Federico Gómez

Machorro Roberto Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Nanociencias y Nanotecnología

Machuca Paulina El Colegio de Michoacán

Macías Garcia Constantino Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecología

Madrigal Alejandro University College London

Madrigal Fernández José Alejandro Cancer Institute University College London

Madrigal González David El Colegio de San Luis

Magaloni Kelper Ana Laura Centro de Investigación y Docencia Económicas

Magaña Vergara Nancy Universidad de Colima

Magis Rodríguez Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Makienko Petr Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas-Unidad Cuernavaca

Maldonado Blanca El Colegio de Michoacán

Maldonado Bonilla Luis David Universidad del Mar

Maldonado López Luis Alfonso Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Maldonado Rivera José Luis Centro de Investigaciones en Óptica

Maldonado Soto Ricardo León Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Filológicas

Maldonado-Maldonado Alma Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas

Manning Cela Rebeca G Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Mansilla Corona Ricardo Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Mapes Sánchez Cristina Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología

Mariscal Judith Centro de Investigación y Docencia Económicas

Márquez López Lisett Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Márquez Mendoza Octavio Universidad Autónoma del Estado de México

Márquez Muñoz Jorge Federico Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,

Márquez Padilla Fernanda Centro de Investigación y Docencia Económicas

Marsch Martínez Nayelli Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Martín del Pozzo Ana Lilian Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Martín Reyes Juan Centro de Investigación y Docencia Económicas

Martín Tapia Dolores Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Martínez Federico Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Martínez Barajas J. Eleazar Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Martínez Bullé Goyri Victor M. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas

Martínez Bustos Fernando Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Martínez Calvillo Santiago Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Martínez Fernández Manuel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Energías Renovables

Martínez Gómez Juan Esteban Instituto de Ecología

Martínez Gómez Margarita Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

Martínez Jiménez Alfredo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Martínez López-Cano María del Pilar Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas

Martínez Martínez Sergio Centro de Investigación y Docencia Económicas Social

Martínez Nataren Daniela Alejandra Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Martínez Palacios Carlos A. Universidad Michoacana

Martínez Serrano Ayesa Universidad Nacional Autónoma de México Mérida

Martínez Velázquez Nayeli Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Martorell Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Marván María Luisa Universidad Veracruzana

Marvan Garduño Susana Centro de Investigación y Docencia Económicas

Massieu Trigo Yolanda Cristina Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Mateos Gisela Universidad Nacional Autónoma de México CEIICH

Mathew Xavier Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Energías Renovables

Matías Ferrer Noemí Instituto de Ecología

Matsumoto Kuwabara Yasuhiro Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Mayorga Reyes Lino Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Mayya Yalia Divakara Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Meave del Castillo Jorge Arturo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Medellín Legorreta Rodrigo Antonio Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecología

Medellín Mayoral Gabriela Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ingeniería

Medina Ramírez Iliana Ernestina Universidad Autónoma de Aguascalientes

Medina Rivera Alejandra Universidad Nacional Autónoma de México Lab. Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano

Mejía Guadarrama Leticia El Colegio de Michoacán

Mejia Rodríguez Fabiola Centro de Investigación en Nutrición y Salud

Meléndez Bustamante Francisco Javier Benémerita Universidad Autónoma de Puebla

Melendez Camargo María Estela Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Melgar Palacio Lucía Universidad Nacional Autónoma de México Programa Universitario de Estudios de Géner

Melgoza Valdivia Javier Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Méndez Armenta Marisela Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Méndez Cárdenas Sergio Alejandro Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Méndez Hernández Isabel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurobiología

Méndez Méndez Eugenio R. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Mendez Rojas Miguel Ángel Universidad de las Américas Puebla

Mendoza Angela Catalina Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Mendoza Díaz Sandra Olimpia Universidad Autónoma de Querétaro

Mendoza Garfías María Berenit Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología

Mendoza Santoyo Bernardo Centro de Investigaciones en Óptica

Meneses Reyes Rodrigo Centro de Investigación y Docencia Económicas

Meneses Rodríguez David Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Mercado Alejandro Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Mercado Castro Patricia Senado de la República

Merino Mauricio Centro de Investigación y Docencia Económicas

Merino Pérez Enrique Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Merlin Rosa Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Meyer Rosa María Instituto Nacional de Antropología e Historia

Meza Canales Oliver David Centro de Investigación y Docencia Económicas

Mier Garza Raymundo Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Mijangos y González Pablo Centro de Investigación y Docencia Económicas

Mingo Caballero Araceli Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

Miranda Alfonso Centro de Investigación y Docencia Económicas

Miranda Carrazco Alejandra Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Miranda Molina Alfonso Universidad Autónoma de Estado de Morelos

Miranda Sanchez Fabiola Forsyth Institute

Moctezuma Edgar Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Molina Garza Roberto Stanley Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Geociencias

Molina Torres Jorge Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Moncada Martínez Eduardo Universidad Euro Hispano Americana

Mondragón Flores Ricardo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Monsiváis Carrillo Alejandro El Colegio de la Frontera Norte

Montejano Carrizales Juan Martín Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Montejano Zurita Gustavo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Montero Delia Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Montero Ruiz Oreth Universidad Veracruzana

Monzón García Cristina El Colegio de Michoacán

Mora Pablo Universidad Nacional Autónoma de México Biblioteca y Hemeroteca Nacionales

Mora Paloma Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente

Mora Escobedo Rosalva Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Mora Velázquez Salvador Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Morales Rodrigo Facultad Libre de Derecho de Monterrey

Morales Alberto Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Morales Campos Estela Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Bibliograficas

Morales Corona Juan Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Morales Garza Leonardo Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Nanociencias y Nanotecnología

Morán Zenteno Dante Jaime Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología

Morena Boado Cercis Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Moreno Iván Universidad Autónoma de Zacatecas

Moreno Juan Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Moreno Fierros Leticia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Moreno González Jimena Centro de Investigación y Docencia Económicas

Moreno Macías Hortensia Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Moreno-Brid Juan Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Morgado Viveros Elvira Universidad Veracruzana

Morrone Juan José Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Mostovoi Iakov Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Mota Farías Ricardo Centro de Terapias Alternativas

Mota Rojas Daniel Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Moukarzel Cristian Fernando Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Moya López Laura Angélica Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Muhlia Melo Arturo Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste

Mújica García Raúl Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Mulás Pablo Academia de Ciencias de Morelos

Mundo Ocampo Guillermina Médico particular

Muñoz Laura Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Muñóz Rubén Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Muñoz Clares Rosario A. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Muñoz Garay Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias Físicas

Muñoz Mata Laura Elvira Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Muñoz Rodríguez David Universidad Autónoma de Yucatán

Mustre de León José Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida Director General, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

Nahmad Marcos Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Nakatani Sánchez Emma Centro de Investigación y Docencia Económicas

Nava Telésforo Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Nava Ruiz Concepción Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Navarrete Alma Delia Cámara De Diputados

Navarro Contreras Hugo Ricardo Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Navarro Frómeta Amado Enrique Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

Navarro-Quezada Andrea Universidad Johannes Kepler Linz

Nepomuceno Mejía Tomás Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Nepote González Ana Claudia Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia

Nicomedes Leal León Jesús Instituto Tecnológico de Culiacán

Nieto Sotelo Jorge Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología

Noyola Robles Adalberto Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ingeniería

Núñez Barrera Sandra Isabel Hospital Angeles de Puebla

Ocampo Ortega Raúl Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Oliva Arias Andrés Iván Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Oliva Avilés Andrés Iván Universidad del Mayab

Olivares Gallo Juan Ernesto Alejandro Universidad de Guadalajara

Olivares Reyes Jesús Alberto Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Oliveira Vera-Cruz Alexandre Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Olivier Guilhem Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas

Olmedo Alvarez Gabriela Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato Directora, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Irapuato

Olvera Novoa Miguel Ángel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Ordaz Ortiz José Juan Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO

Oropeza Salín Carlos Maríano Centro de Investigación Científica de Yucatán

Orozco Gómez Guillermo Universidad de Guadalajara

Ortega Guerrero Beatriz Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Ortega Ramírez Patricia Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Ortega Soto Arturo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Ortega-Pierres Guadalupe Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Ortiz Joanna M. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias, Campus Yucatán

Ortiz Chi Filiberto Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Ortiz Guerrero Natalie Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Geociencias

Ortiz Magro Cecila Centro Universitario de Integración Humanistica

Ortiz Ortiz Joanna M. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Ortiz Plata Alma Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Ortiz Ramírez Carlos H. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados LANGEBIO

Ortiz Rodríguez Adriana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Matemáticas

Ortuño Sahagún Daniel Universidad de Guadalajara

Oskam Gerko Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Osorio Rosa María Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Osorio Gómez Daniel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Osorio Yáñez Citlalli Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

Ostrosky Patricia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

Osuna Fernández Aida Marisa Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Osuna Fernández Helia Reyna Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Oviedo Mendoza Moisés Instituto Politécnico Nacional

Pacheco Pantoja Elda Leonor Universidad del Mayab

Pacheco Rosado Jorge Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Padilla Acero Jaime E. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Padilla Ortega Erika Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Padilla y Sánchez Ricardo José Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería

Palacios Mechetnov Elena Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

Palacios Pérez Arturo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ingeniería

Palillero Sandoval Omar Universidad Autónoma de Estado de Morelos

Palma Marrufo Orlando Universidad Autónoma de Yucatán

Palomares Alonso Francisca Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Pantoja Morán David El Colegio de México

Parada Avila Jaime Inncom Innovación y Competitividad, S.A.de C.V. Ex-Director del CONACyT

Pardo Hernández Claudia Patricia Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Pardo López Liliana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Pardo Vázquez Juan Pablo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Paredes Guerrero Raúl G. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurobiología

Paredes Martínez Carlos Salvador Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Parra Campos Alma Instituto Nacional de Antropología e Historia

Parra Delgado Hortensia Universidad de Colima

Partida Martínez Laila P. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Pascacio Villafán Carlos Instituto de Ecología

Pastor Colón Carmen Nina Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Pech Canul Máximo Antonio Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Pedraza Sánchez Sigifredo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Pellicer Dora Escuela Nacional de Antropología e Historia

Pellicer Olga Instituto Tecnológico Autónomo de México

Penilla Navarro Rosa Patricia Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Peña Cabrera Eduardo Universidad de Guanajuato

Peña Chapa Juan Luis Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Peña Ramírez Yuri Jorge El Colegio de la Frontera Sur

Peraza Reyes Leonardo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Peraza Sánchez Sergio Rubén Centro de Investigación Científica de Yucatán

Pereyra Benito Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Pérez Álvarez Rolando Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Pérez Álvarez Miguel Ángel Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras

Pérez Ángel Gabriel Guillermo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Pérez Báez Wendy Beatriz Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Pérez Chavela Ernesto Instituto Tecnológico Autónomo de México

Pérez Cornejo Gloria Patricia Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Pérez Crespo Víctor Adrián Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología

Pérez Cruz Claudia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Pérez Farrera Miguel Ángel Universidad Autónoma de Chiapas

Pérez García Eduardo Alberto Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Pérez González Cuauhtemoc Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Pérez Ishiwara Guillermo Instituto Politécnico Nacional

Pérez Lizaur Marisol Universidad Iberoamericana

Pérez Lorenzana Abdel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Pérez Martínez Xochitl Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Pérez Padilla Yamile Universidad Autónoma de Yucatán

Pérez Pastén Borja Ricardo Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Pérez Ponce de León Gerardo Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Estudios Superiores, Mérida

Pérez Rosales Laura Universidad Iberoamericana

Pérez Toledo Sonia Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Pérez Venzor José Antonio Universidad Autónoma de Baja California Sur

Peschard Jacqueline Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Pi-Suñer Llorens Antonia Universidad Nacional Autónoma de México Posgrado en Historia

Pineda Urbina Kayim Universidad de Colima

Pino Hidalgo Ricardo Adalberto Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Piña Garza Enrique Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Pisanty Alejandro Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Plá Sebastián Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

Plasencia de la Parra Francisco Javier Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Pomares Hernández Saúl Eduardo Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Ponce Alcocer María Eugenia Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados

Popoca García Lorenzo Alfredo Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Porras Armentia José Luis Consultor

Porras Hernández Juan Domingo Hospital para el Niño Poblano

Porras Hernández Laura Elena Universidad de las Américas Puebla

Porter Kamlin Robert Michael Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Pozo María Esther Tecnológico de Monterrey

Pradilla Cobos Emilio Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Prado Alcalá Roberto A. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Neurobiología

Prieto Davó Alejandra Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Prior-González Mara Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Prol Ledezma Rosa María Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Puchet Anyul Martín Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Puga Espinosa Cristina Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Pureco Ornelas José Alfredo Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Purón Cid Gabriel Centro de Investigación y Docencia Económicas

Quijano Quiñones Ramiro Felipe Universidad Autónoma de Yucatán

Quilodran Salgado Julieta El Colegio de México

Quintana Erika T. Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Quintana Hinojosa Jacqueline Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Química

Quintana Owen Patricia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Quintanar Zárate Iliana Centro de Investigación y Docencia Económicas

Quintanilla Susana Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas

Quintanilla Vega Betzabet Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Quinto Carmen Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Rabell Romero Cecilia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Ramírez Arriaga Elia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología

Ramírez Culebro Claudia María Universidad de las Américas Puebla

Ramírez Fernández Juan Alonso Universidad Autónoma de Nuevo León

Ramírez Lugo Leticia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Ramírez Mercado Marcela del Rocío Universidad de Guadalajara

Ramírez Peña César Francisco Universidad Autónoma de Nuevo León

Ramírez Prado Jorge Humberto Centro de Investigación Científica de Yucatán

Ramírez Solís Alejandro Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ramírez Velázquez Blanca Rebeca Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Ramírez Yañez Mario Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Ramón Valdés José Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Ramos Cruz Jovita Elena Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Ramos de Viesca Maríablanca Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Ramos Lira Luciana Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Ramos Ortiz Gabriel Centro de Investigaciones en Óptica

Ramsey Willoquet Janine M. Instituto Nacional de Salud Pública Chiapas

Rangel López Ana Patricia Centro de Investigación y Docencia Económicas Social

Rangel Rojo Raul Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Raymundo Tania Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Razo Hernández Rodrigo Said Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Reguillo Rossana Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Reyes Jimy Salvador Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Reyes Sergio Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Reyes Aguilera José Antonio Universidad de Guanajuato División de Ciencias e Ingenierías

Reyes López Miguel Angel Instituto Politécnico Nacional CBG

Reyes Maldonado Elba Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Reyes Mejía Inocente Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Reyes Meza Verónica Universidad Autónoma de Tlaxcala

Reygadas Luis Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Reynoso Haynes Elaine Universidad Nacional Autónoma de México Dirección General de Divulgación de la Ciencia

Riego Ruiz Lina Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica

Riel Ríos Chelén Alejandro Universidad Autónoma de Tlaxcala

Rigo Lemini Mirela Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Rincón Arriaga Susana Instituto Tecnológico de Mérida

Ríos Cázares Alejandra Centro de Investigación y Docencia Económicas

Rios Figueroa Julio Centro de Investigación y Docencia Económicas

Riquelme Pérez Meritxell Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Rivas López Helena Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Rivera Bustamante Rafael Francisco Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida Director, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Mérida

Rivera Huerta Enrique Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Rivera Huerta René Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Rivera Madrid Renata Centro de Investigación Científica de Yucatán

Riveros-Rosas Héctor Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Robledo Ramírez Daniel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Robles Sánchez Maribel Universidad de Sonora

Rocha Arrieta Luisa L. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Rocha Mendoza Israel Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Rocher Salas Adriana Delfina Universidad Autónoma de Campeche

Rodilla María José Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Rodríguez Alonso Gustavo Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Rodríguez Antolín Jorge Universidad Autónoma de Tlaxcala

Rodríguez Aranda María del Carmen Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Rodríguez Canul Rossana del Pilar Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Rodríguez Gattorno Geonel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Rodríguez Gómez Roberto Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Rodríguez Hernández Vela Carlos Erwin Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Aplicadas y en Sistemas

Rodríguez López José Luis Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica

Rodríguez Martínez Yuriria Alejandra Consultora

Rodríguez Martínez María Luisa Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Rodríguez Molina Braulio Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Química

Rodríguez Pérez Citlali Ekaterina Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Rodríguez Piña Javier Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Rodríguez Sosa Miriam Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Rodríguez Sotres Rogelio Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Rodriguez Tello Eduardo A. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Tamaulipas

Rodríguez Tovar Aída V. Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Rodríguez Vargas Dení C. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Rodriguez Zornosa Mercedes Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Rogel-Salazar Rosario Universidad Autónoma del Estado de México

Rojano Ceballos María Teresa Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Rojas Espinosa Óscar Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Rojas García Georgina Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Rojas García Aurora E. Universidad Autónoma de Nayarit

Rojas Hernández Alberto Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Rojas Nieto Beatriz Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Rojas Nieto Cecilia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Filológicas

Rojas Paredes Rosa Universidad de Guadalajara

Rojas Russell Mario Universidad Nacional Autónoma de México FES Zaragoza

Rojas Serrano Jorge Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas

Rojas Vargas Jorge Alexander Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Roldán Vera Eugenia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur, Departamento de Investigaciones Educativas

Roldán Xopa José Centro de Investigación y Docencia Económicas

Romano Pardo Martha Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Romero Avila Ma.Teresa Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Romero Valdillo Jorge Javier Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Romeu Aldaya Vivian Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Romo Beltrán Rosa Martha Universidad de Guadalajara

Rondero López Norma Universidad Autónoma Metropolitana Atzcapotzalco

Rosado Solís Margarita Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Rosales Víctor Instituto Mexicano del Petróleo

Rosales Hoz María de Jesús Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Rosales Ortega Fernando Fabián Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Rosas Mantecón Ana Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Rosas Salas Sergio Benémerita Universidad Autónoma de Puebla

Rosas Salgado Gabriela Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Roskamp Hans El Colegio de Michoacán

Rouhana Labib Wright State University

Rudiño Piñera Enrique Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Rueda y Sánchez De la Vega Angélica Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Ruíz Abreu Alvaro Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Ruiz Boijseauneau Ivette Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Ruiz Cabrera Miguel A. Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ruiz Castillo Enrico A. Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Ruiz de Alegría Arzaburu Amaia Universidad Autónoma de Baja California

Ruiz Gómez Miguel Angel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Ruiz Ibañez José Javier Universidad de Murcia

Ruiz Santos Blanca Esthela Swiss Federal Institute of Science

Ruiz Schneider Elfego G. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Rumayor García Andrés Palsgaard A/S San Luis Potosí

Rumbos Pellicer Beatriz Instituto Tecnológico Autónomo de México

Saab Rincón Gloria Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Saab Rincón Gloria Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Sacristán Cristina Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Salas Márquez Silvia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Salas Reyes Magali Universidad Veracruzana

Salazar Ugarte Pedro Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas Director, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Salceda Sacanelles Rocío Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Saldaña Tejada Abril Guadalupe Universidad de Guanajuato

Saldívar Garduño Alicia Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Salinas Vázquez Martín Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ingeniería

Salmerón Alcocer Angélica Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Salvador Fabiola Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Sámano Muñoz José Luis Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Sampedro H. José Luis Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Sánchez Marco A. Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Sánchez Juan Manuel Universidad Pedagogíca Nacional

Sánchez Alberto J. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Sánchez Alonso Patricia Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Sánchez Calleja María Eugenia Instituto Nacional de Antropología e Historia

Sánchez Castillo Joaquín Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Sánchez Daza Alfredo Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Sánchez García Rodrigo Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Sánchez Gómez Joaquín Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

Sánchez González María Consuelo Universidad Autónoma de Campeche

Sánchez López Rosana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Sánchez Nieto Sobeida Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Sánchez Reyes Ayixon Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Sánchez Rodríguez Jorge A. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sede Sur

Sánchez Rodríguez Martín El Colegio de Michoacán

Sánchez Saavedra M. del Pilar Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Sánchez Soler María Dolores Instituto Politécnico Nacional

Sánchez Talanquer Maríano Centro de Investigación y Docencia Económicas

Sánchez Valenzuela Adolfo Centro de Investigación en Matemáticas

Sánchez y Sánchez Beatriz Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Sánchez Zermeño Juan Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras

Sandoval Mendoza Karla Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Santamaría Jorge Centro de Investigación Científica de Yucatán

Santiago Alarcón Diego Instituto de Ecología

Santiago Jiménez María Evelinda Instituto Tecnológico de Puebla

Santos María Joséfa Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Santos del Real Annette Centros de Estudios Educativos

Santoyo García Galiano Miguel Ángel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Santoyo Pizano Gustavo Universidad Michoacana

Sayago Ayerdi Sonia G. Instituto Tecnológico de Tepic

Schatan Pérez Claudia Consultora

Schedler Andreas Centro de Investigación y Docencia Económicas

Schiavon Jorge Centro de Investigación y Docencia Económicas

Schiavon Ermani Raffaela IPAS A.C.

Segovia Forcella Lorenzo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Segura González Daniel Genaro Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Segura Jaym Nohemi Beatriz Universidad Veracruzana

Senosiain Peláez Juan Pablo Empresario

Sentíes Granados Abel Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Sepulveda Edgardo Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Serna Rodríguez Ana María Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Serrano Alvarado Karina Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Serrano Luna José de Jesús Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Serrano Ortega Mario Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Serrano Palacios Denisse Instituto Tecnológico de Sonora

Shibayama Salas Matilde Mineko Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Shimada Miyasaka Armando Universidad Nacional Autónoma de México

Sieder Rachel Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Simpson Williamson June Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Siqueiros Beltrones Jesús Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Nanociencias y Nanotecnología

Soberón Chávez Gloria Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

Sohlenkamp Christian Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Solari Luigi Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Geociencias

Solís Ibarra Diego Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones en Materiales

Solís Tepexpa Sergio Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Solleiro Rebolledo José Luis Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología

Soltero Gonzalo Universidad Nacional Autónoma de México ENES León

Sosa Peimado Alejandro Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Sosa Torres Martha Elena Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Sosa Villanueva Víctor Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Sosenski Susana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas

Soto Montes de Oca Gloria Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Soto Rodríguez Ida Universidad Veracruzana

Souza Gómez Alejandro José Gerardo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Souza Saldivar Valeria Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecología

Spitzer Terry Carol Universidad Pedagógica Nacional

Stillmann Patricia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Street Susan Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Suárez Rodolfo R. Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa

Suárez Argüello Ana Rosa Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Suárez de la Torre Laura Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Suárez Escobar Marcela Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Suárez López Martha María Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ingeniería

Suárez Reynoso Gerardo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica

Suárez-Díaz Edna Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Suazo Ortuño Ireri Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Sumano López Héctor Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Tagüeña Parga Julia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Energías Renovables

Talamás Lara Daniel Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Talamás Rohaia Patricia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Tamayo Ramírez Román Vidal Universidad de Monterrey

Tapia Ibarguengoitia Mauricio Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Teissier García Ariana Grisel Instituto Politécnico Nacional

Tejeda Adalberto Universidad Veracruzana

Tejera Gaona Héctor Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Tello Nelia Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Trabajo Social

Terán Bustamante Antonia Universidad Panamericana

Terrazas y Basante Marcela Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas

Tiburcio Báez Jorge Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Toro Vázquez Jorge Fernando Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Torres Juan Manuel Centro de Investigación y Docencia Económicas

Torres Ávila Roxana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ecología

Torres Freyermuth Alec Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ingeniería

Torres Martínez Rubén Universidad Nacional Autónoma de México Ctr. Peninsular de Humanidades y C. Sociales

Torres Martínez Miguel Ángel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología

Torres Mazuara Gabriela Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Torres Rojo Juan Manuel Centro de Investigación y Docencia Económicas

Torres Velázquez Laura Evelia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Toussaint Mónica Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Tovar Soto Alejandro Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Tovar y Romo Luis Bernardo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Traslosheros Jorge Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas

Traslosheros Gerardo Capítulo Mexicano Programa Especial Cambio Climático

Trejo Delarbre Raúl Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Treviño Santa Cruz Claudia L. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología

Trueta Segovia Citlali Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Trujillo Hilda Museos Frida Kahlo y Anahuacalli

Tsutsumi Fujiyoshi Victor K. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Tuñón Pablos Enriqueta Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería

Tusié Luna Teresa Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

Tusié Luna María Isabel Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Urbano Altamirano Francisco Eduardo Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Uribe Alcocer Manuel Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

Urrea Mariño Ulsía Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi

Utrilla Carreri José Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Vaca Luis Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Vakhania Nodari Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Valdés José Ramón Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Valdés G. José Fco. Universidad Nacional Autónoma de México Programa Espacial Universitario

Valdés García Hilda Julieta Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Valdés Pérezgasga Francisco Tecnológico Nacional de México Campus La Laguna

Valdes Rodríguez Silvia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Irapuato

Valdés Ugalde Francisco Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Valdés Ugalde José Luis Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Valdéz Alarcón Juan José Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Valdivia Alcalá Ramón Universidad Autónoma de Chapingo División de Ciencias Económicas Administrativas

Valenti Nigrini Giovanna Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Valladares de la Cruz Laura Raquel Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Valle Flores María de los Angeles Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

Vallejo Reyna Miguel Ángel Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Vanegas García Rosa María Instituto Nacional de Antropología e Historia

Vanegas Pérez Cecilia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

Vargas Cetina Gabriela Universidad Autónoma de Yucatán

Vargas González Cristina Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Vargas Suárez Martín Universidad Nacional Autónoma de México

Vázquez Juan Universidad Autónoma de Chiapas

Vázquez Cahuich Daniel Alejandro Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Vázquez Guevara Miguel Angel Universidad de Guanajuato

Vázquez Morales Rosario Universidad Nacional Autónoma de México ENES, Juriquilla

Vázquez Pérez Jorge Universidad Autónoma de Tlaxcala

Vázquez Ramos Jorge Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Quimica

Vázquez Torres Humberto Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Vega Canovas Gustavo El Colegio de Mexico

Vega Cendejas María Eugenia Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Vega López Francisco University College London Hospitals

Vega Montiel Aimée Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Vega Zayas Jessica María Universidad de Guanajuato

Vela Amieva Alberto Marcial Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

Velasco Gloria Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Velasco Iván Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Velasco Estudillo Mónica Nayeli Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Velasco Gómez Ambrosio Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Filosóficas

Velasco Loyden Nora Gabriela Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Fisiología Celular

Velasco Mendizabal Gloria Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Velázquez Abunader José Iván Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Ventura Aquino Elisa Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla

Ventura Juárez Javier Universidad Autónoma de Aguascalientes

Vera Robles Liliana Irais Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Viana María Teresa Universidad Autónoma de Baja California

Victoria Jardón Ana María Presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Médicas, A.C. Dra. Matilde P. Montoya.

Vidal Borbolla Miguel Angel Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Viesca T Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Vilchis Landeros Magdalena Universidad Nacional Autónoma de Mexico Facultad de Medicina

Villa Guadalupe Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Villa Tanaca Lourdes Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

VillaGómez Velazquez Yanga El Colegio de Michoacán

Villalobos Rocha Juan Carlos Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Villanueva López Guadalupe Cleva Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Medicina

Villaseñor Franco Alma Universidad Autónoma de Guerrero

Villaseñor Martínez Ana Bertha Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geologia

Villavicencio Carbajal Daniel Hugo Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Villers Aispuro Roberto Universidad Autónoma de Chiapas

Viniegra Gustavo Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Vinuesa Pablo Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Ciencias Genómicas

Vivar Estudillo María del Carmen Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

von Grafenstein Johanna Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Watson Forster Alan M. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Wiederhold Petra Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Zacatenco

William Velasco Jonhatan Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Economía

Williams Eduardo El Colegio de Michoacán

Wilson Roberts Richard G. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Woldenberg Karakovsky José Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Ex-Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral

Wolf Sonja Centro de Investigación y Docencia Económicas

Wolf Kurt Bernardo Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias Físicas

Yescas Gómez Petra Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Yustis Rubio Juan Carlos Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Astronomía

Zamorano Claudia Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Zarain Herzberg Ángel Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina

Zárate Vidal Margarita del C. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Zavala María Eugenia El Colegio de México

Zavala Maldonado Roberto Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Zempoalteca Ramírez René Universidad Autónoma de Tlaxcala

Zentella Dehesa Alejandro Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Biomédicas

Zepeda Vallejo Gerardo Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Zubieta García Judith Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales

Zuñiga Patricia Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ingeniería

Zúñiga Bermúdez Gerardo Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Zúñiga Dávila Francisco Ramón Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Geociencias

Zurita Ortega Mario Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología