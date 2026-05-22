Sobre el uso de IA en nexos

A quien nos lee:

En nexos reconocemos el uso de la inteligencia artificial (IA) como herramienta de trabajo. Pero rechazamos que se utilice para la creación de contenido que se presenta como original. En adelante, este principio editorial estará explícitamente declarado en todos los espacios de la revista. Quien deseé colaborar, deberá tomar esto en cuenta y ceñirse a ese criterio editorial.

En el número de junio publicamos el texto “El Mundial en una caja negra”, cuyo autor utilizó IA para construir sus argumentos sin verificar la procedencia del contenido generado. El equipo editorial de esta revista lo desconocía, pues recibe los textos bajo el supuesto de que son inéditos, originales y veraces. En este caso se transgredió esa confianza. Por las fechas no fue posible retirarlo de la versión impresa pero sí de la digital.

Comunicamos esto a nuestros lectores para no defraudar su confianza.