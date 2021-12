Un ejemplo de memoria inestable lo da el anticuario Charles Greville, quien escribió en su diario el 6 de agosto de 1821: “Maldigo para siempre este día que ha sido para mí el más amargo de mi existencia. Los detalles permanecerán tan enraizados y en el fondo en mi memoria que no necesito escribirlos aquí”. En febrero de 1836 añadió: “Que me lleve el diablo si tengo una idea de a qué alude esto. No puedo ni adivinarlo”.

Fuente: TLS, septiembre 27, 2021.