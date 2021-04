Compartimos y suscribimos el siguiente posicionamiento de Fundar.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021

164 organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos y medios de comunicación, junto a más de 400 activistas y periodistas nos sumamos en apoyo a Artículo 19, oficina para México y Centroamérica ante los señalamientos por parte del Presidente de la República en la conferencia del pasado 31 de marzo. Reconocemos el alto y comprometido desempeño que ha realizado la organización y su equipo durante más de una década. Su trabajo profesional y necesario hace de Artículo 19 un referente en el país y la región para la defensa y garantía de la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección a las y los periodistas y comunicadores.

Article19 es una organización internacional que lleva más de treinta años en el trabajo a favor del periodismo y la libertad de expresión en el mundo. Su oficina regional en México se financia, como muchas organizaciones de la sociedad civil, a través de mecanismos de cooperación internacional y fundaciones, de una forma transparente y comprometida con los derechos humanos.

Los señalamientos contra Artículo 19 cuestionando la imparcialidad y la seriedad de su labor, en particular relacionada a la investigación que han realizado en conjunto con Signa Lab sobre la situación en Notimex, minimizan el rigor de su trabajo, lo que fragiliza el debate público, la rendición de cuentas y pone en riesgo a profesionales comprometidas y comprometidos en hacer avanzar el estado de derecho en el país.

Las voces críticas e informadas son vitales para la democracia, y ante el contexto en materia de libertad de expresión en México, dichos señalamientos resultan aún más alarmantes. Desde Artículo 19 se han documentado las agresiones a la prensa, y en su último informe “Distorsión: El discurso contra la realidad”, se documentaron 17 asesinatos de periodistas en lo que va de este gobierno. Los señalamientos del Presidente en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, comunicadoras, comunicadores y periodistas abonan a la polarización existente en el país, y a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

Por ello, quienes firmamos:

Refrendamos nuestra solidaridad, total apoyo y confianza en la labor que realiza Artículo 19 en defensa de derechos humanos.

Condenamos las declaraciones del Presidente de la República que deslegitiman el trabajo de la organización.

Pedimos seguimiento para que se investiguen y esclarezcan los hechos denunciados sobre la situación en Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y el actuar de su directora Sanjuana Martínez.

ATENTAMENTE

Organizaciones, colectivos y medios:

2020 Noticias – Michoacán 39noticias.mx Agencia Informativa Radar BC Alianza Regional por la Libre Expresión e Información Alternativas Pacíficas A. C. Ambulante, A. C. Amnistía Internacional México Asamblea de trabajadoras y trabajadores de los medios contra la precarización laboral – Tenemos Que Hablar. Así es Cancún Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) Asociación de Periodistas y Comunicadores de Cardel, Veracruz. Asociación de Reporteros y Corresponsales del Norte de Coahuila Asociación Ecológica Santo Tomás A. C. Asociadas por lo Justo JASS Mesoamérica Borde Buscando Desaparecidos México BUSCAME Casa del Migrante de Saltillo Causa en Común A. C. Causa Natura A. C. Centro de Análisis y Defensa de Derechos A. C. Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Cordova A. C. A título personal:

Aarón Ibarra, Abigail Gallardo González, Adriana Aguayo Ayala, Adriana Elias De La Mora,Adriana Moreno Becerril, Adriana Muro Polo, Adriana R. Vanegas, Adriana Ramírez Salazar, Ady Patricia Carrera Hernández. 