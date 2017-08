De las primeras cosas que salieron a la luz hoy que Julión Álvarez y Rafael Rafa Márquez fueron nombrados por el Tesoro estadounidense como miembros de una red de lavado de dinero —en la operación más grande en contra de un cartel por parte de la OFAC, la Oficina de control de bienes extranjeros de Estados Unidos— fue un listado de las compañías asociadas a Márquez, el capitán indiscutible de la selección mexicana desde 2006.

En la lista aparecen la “Escuela de Futbol Rafael Márquez” y “Futbol y corazón”. Hasta hoy, que se hizo el anuncio, no hay acusación penal en contra del capitán de la selección, ni se ha comprobado que ambas asociaciones civiles sean en verdad parte de la red de lavado de Raúl Flores, acusado por el gobierno estadunidense de traficar cocaína.

Pero, al ser propiedad de Rafa, a quien sí se le sanciona por los vínculos con Flores, sufren la misma suerte que ambos.*

A esto hay que agregar lo hondo que cala ver los dos nombres en la lista.

Primero, la escuela. En México los futbolistas, del nivel que sean, fundan centros donde los niños, después adolescentes, buscan seguir el camino del balón hasta convertirse en profesionales. Las escuelas nunca reciben un nombre genérico. Reciben el nombre del futbolista. La escuela se asocia, para bien o mal, a ellos y sólo a ellos.

Un niño ingresa a la escuela de Rafa por quién es y por la promesa que conlleva: el mejor central en la historia del futbol nacional, y quizás el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos avala su instrucción. En el mejor de los casos hasta la supervisa. El superhéroe me enseñará todos sus secretos. Aprenderé de él y si me esfuerzo lo suficiente llegaré tan lejos: el Barcelona no es un sueño inalcanzable.

Segundo, la fundación. Ahí el proceso es al revés. Se selecciona a los niños dadas sus carencias. Según la página oficial de la organización, cuyo nombre completo es “Fundación Rafa Márquez, Futbol y Corazón A.C.”, ésta se dedica a alimentar y apoyar a niños que viven en pobreza extrema. En el rubro “¿Quiénes somos?” dice lo siguiente:

“Fundación Rafa Márquez ‘Fútbol y Corazón A.C.’ inicia operaciones en 2005 promoviendo el desarrollo integral de niñas y niños de 3 a 16 años años (sic) en distintas comunidades marginadas del país, con la finalidad de ayudar a mejorar su calidad de vida, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución de vicios sociales como el alcoholismo, drogadicción, prostitución infantil y abusos, entre otros”. (Énfasis añadido.)

Y al final agrega: ha ayudado a más de 900 niños desde su creación.

Ambos esfuerzos quedan ahora en entredicho. Como la fundación Livestrong, de Lance Armstrong en su momento. Armstrong, el famoso ciclista que perdió sus siete títulos de la Tour de France después de comprobarse que los obtuvo a través de dopaje, ocupó gran parte de su tiempo a la fundación, dedicada en su totalidad a ayudar a víctimas del cáncer a luchar contra él. Aunque hoy sigue existiendo, Livestrong ha caído en desgracia. No por su loable trabajo, que se mantiene, sino por su asociación a Armstrong, condenado, en el mejor de los casos al olvido, y en el peor al oprobio eterno por hacer trampa.

Con “Futbol y Corazón” ocurre lo mismo. ¿Quién donará dinero ahora a una fundación dedicada a evitar que los niños caigan en la drogadicción cuando su dueño es acusado de lavar dinero para un narcotraficante?

En términos prácticos, la fundación y la escuela de Rafa entran a partir de hoy en la lista negra del gobierno estadunidense: ningún ciudadano de aquel país podrá tener relación económica alguna con ellas, y tampoco podrán realizar negocios o recibir donativos. Como consecuencia también perderán patrocinadores mexicanos.

Nadie que quiera ir a Estados Unidos o que tenga intereses económicos allá se acercará a ambas asociaciones. Nadie se arriesgará a ser sancionado por Estados Unidos.

Para efectos prácticos, ambas comienzan a morir el día de hoy.

Con el anuncio del gobierno de Estados Unidos Márquez comienza un triste declive en una impresionante carrera, cuyos únicos puntos bajos siempre habían sido deportivos, y casi siempre se habían redimido tiempo después. Como cuando perdió la cabeza, precisamente, contra Estados Unidos en 2002. Pero que se resarció en noviembre pasado, 14 años después, al darle un triunfo a la selección en Columbus cuando más se necesitaba, días después de la victoria de Donald Trump.

Rafa, el capitán quien hasta hace poco luchó por sus compañeros de profesión, que los trató de sindicalizar, que alzó la voz frente al trato injusto de los dueños de la LigaMx. El decano de nuestros futbolistas, que tenía dos últimos retos para culminar una brillante carrera: hacer campeón al Atlas, su primer equipo, que se alzó por única vez con el título décadas antes de que él naciera, y tal vez llegar a capitanear a la selección en Rusia 2018 por una histórica quinta vez.

Ambos sueños se esfuman. Y su carrera cierra en lo más bajo, cuando siempre, siempre, debió haber sido al revés. A la par, y mucho más grave, con los sueños de Rafa se esfuman también los sueños de miles de niños. No sólo los inscritos en su escuela de futbol, ni los que reciben una ayuda invaluable de su fundación, los principales afectados.

También todos aquellos que voltearon a ver al capitán, al Káiser y se convencieron de que cualquier mexicano, sin importar su origen, puede llegar a ser un héroe nacional.

No más.

Esteban Illades

* Una acotación: el Tesoro estadunidense no es una instancia judicial, sino administrativa, por lo que Márquez no goza como tal de presunción de inocencia bajo las leyes de Estados Unidos. Para el gobierno de allá, Márquez tiene una relación comprobada con un narcotraficante, y por lo tal es sancionado. En caso de que sea enjuiciado penalmente, entonces sí gozará de presunción. Mientras tanto, las sanciones, aunque apelables, se sostienen.