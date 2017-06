El argumento central de las acusaciones de la oposición al PRI en las elecciones del Estado de México es que se trató de lo que describen como una “elección de estado”, con lo que implican un uso intenso de recursos gubernamentales, federales y estatales, para influir en el electorado a favor del PRI. Los partidos de oposición al PRI mencionaron el reparto de las tarjetas “rosa” y “roja”, por las que el candidato del PRI ofreció lo que llamó un “salario rosa” para las amas de casa y fondos de retiro para los adultos mayores.

En la encuesta BGC-Excélsior levantada el fin de semana anterior a la elección (26 al 29 de mayo) incluimos una serie de preguntas sobre los regalos que recibieron los encuestados durante la campaña.

Sin duda destaca que el PRI fue el partido que repartió más regalos, pero no se trata de un reparto distinto al que usualmente ocurre en las campañas en México, entre 20 y 25% de personas que reciben algún regalo.1 En tal caso, llama más la atención el bajísimo uso que hicieron los otros partidos políticos de este instrumento de campaña. Ver Cuadro 1. Uno de cada cinco personas mayores de 18 años con credencial para votar registrada en el Estado de México (el universo encuestado); es decir 19% de los votantes recibió algún regalo de cualquiera de los equipos de campaña de los principales candidatos a gobernador, 14% del PRI, y únicamente 5% de los entrevistados dijo haber recibido algún regalo de la campaña de Juan Zepeda (PRD), 2% de la campaña de Delfina Gómez (Morena) y 1% de la campaña de Josefina Vázquez Mota (PAN).

Cuadro 1. Durante la actual campaña electoral para gobernador, ¿usted ha recibido algún regalo o ayuda de parte de la campaña de…?

% Al menos un regalo de cualquier partido político 19% PAN 1% PRI 14% Morena 2% PRD 5%

Como se puede ver en el Cuadro 2, poco más de la mitad de estos regalos (55%) fueron artículos promocionales como gorras, camisetas, bolsas de mandado, etcétera, regalos de poco valor comercial y aparentemente vinculados a la campaña de publicidad o que por su bajo valor difícilmente califican de intento de “compra de voto”. La otra mitad de los regalos son obsequios de mayor valor como despensas y las controvertidas tarjetas.

Tabla 2. Tipo de Regalos repartidos por el PRI

Tipo de Regalos Porcentaje entre quienes recibieron algún regalo del PRI Porcentaje respecto de la muestra total Artículos promocionales Mercancia de Campaña (playeras, gorras, bolsas, etc) 55% 8% Posible intención de comprar el voto Tarjeta Rosa o Roja 29% 4.1% Despensas 24% 3.4% Programas Sociales 6% 0.9% Apoyo Económico 4% 0.6% Otros 7% 1%

Nota: Los porcentajes no suman 100% porque se aceptaron hasta tres menciones.

Poco más de la mitad de los posibles electores que recibieron algún regalo del PRI, 8% del total, recibieron los típicos regalos de promoción;2 24% de este 14% recibió despensas y cerca de 30% recibió alguna tarjeta, principalmente, la tarjeta rosa. 6% dijeron haber recibido algún tipo de acceso a programas sociales y 4% algún apoyo económico.

Este tipo de regalos con algún valor o con una clara intención de intercambio de algún bien presente o futuro a cambio del voto suma alrededor del 5% de la muestra total. En otras palabras, 5% de los votantes recibieron algún regalo que podría interpretarse como intento de “compra” de voto, principalmente las llamadas “tarjetas”.

Cabe señalar que las tarjetas que repartió el PRI en el Estado de México no son las primeras que se han utilizado ni son de uso exclusivo del PRI, de hecho, prácticamente todos los partidos políticos han utilizado algún tipo de tarjeta para promover el voto a su favor.3 También hay que destacar que el Tribunal Electoral considera legal el uso de las tarjetas, siempre que no impliquen un intercambio inmediato de dinero.

Figura 1. Reverso de la “tarjeta rosa”.

Como se puede ver, en efecto, las tarjetas repartidas por el PRI en esta elección no son instrumentos bancarios o de cualquier tipo financiero por medio de las cuales se da dinero a quien lo recibe. Ver Figura 1. Sin embargo, aun cuando el lenguaje utilizado es muy cuidadoso, implican la obtención de un beneficio futuro individualizado condicionado al voto favorable de quien lo recibe. Obviamente el PRI aduce que este condicionamiento es válido para cualquier tipo de oferta de campaña. Juzgue usted amable lector.

Tabla 3. Número de Tarjetas Rosas repartidas

Lista Nominal EDOMEX Porcentaje de la muestra total que recibió la tarjeta rosa. Número de tarjetas rosas sitribuidas (estimado) 11,313,282 electores 4.1% 469, 501

Ahora bien, destaca que 4% del total de la muestra reportaron haber recibido la tarjeta rosa. Esto significa que, si consideramos que el listado nominal del Estado de México es de 11,313,282 de electores, es posible estimar que fueron distribuidas ampliamente: alrededor de 469,501 tarjetas rosas habrían sido distribuidas durante la campaña electoral. Esta cifra equivale a aproximadamente siete puntos de votación, es decir, una cifra muy significativa y mayor a la diferencia en la votación por el PRI y su competidor más cercano.

Ulises Beltrán

División de Estudios Políticos, Cide y BGC, Beltrán Juárez y Asocs. S. C.

Rodrigo Castro Cornejo

Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Fellow del Kellogg Institute for International Studies.

1 En las elecciones presidenciales de 2009, 2012 y 2015 se ha estimado que entre 20 y 23% de los posibles votantes recibieron algún regalo durante la campaña. Gonzalez Ocantos, Ezequiel, Chad Kiewiet de Jonge, Carlos Meléndez, Javier Osorio, and David Nickerson. 2012. “Vote Buying and Social Desirability Bias: Experimental Evidence from Nicaragua.” American Journal of Political Science 56:202–17.; Kiewiet de Jonge, Chad. 2015. “Who Lies About Electoral Gifts? Experimental Evidence from Latin America.” Public Opinion Quarterly. Kiewiet de Jonge, 2015.

2 Dado que el número de personas que recibieron regalos del PAN, PRD y Morena no resultan en porcentajes significativos, en el Cuadro 2 reportamos únicamente el tipo de regalos que distribuyó la campaña priista.

3 Ver “‘La efectiva’, ‘la cumplidora’ y otras tarjetas para conseguir el voto”.