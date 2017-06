En el siglo X un lexicógrafo árabe, Ibn Jalawayh, compiló una lista de nombres para leones. Van algunos. ~Aquel Cuyo Abrigo Es Amarillo, Manchado de Rojo. ~Aquel Cuyos Cuello y Cabeza Son Grandes para Su Cuerpo. ~Aquel Cuya Cara Expresa Gran Disgusto. ~Aquel Cuyos Ojos Están Inyectados de Sangre. ~Aquel Cuya Expresión Es Burda. ~Aquel Cuya Barriga Chapotea Cuando Camina. ~Aquel Cuya Comida Tiene Huesos dentro de Ella. ~Aquel Que Come Hasta Asquearse de Alimento. ~Aquel Que Busca Problemas en la Noche. ~Aquel Cuyo Enemigo Es Humillado en el Polvo. ~Aquel Cuya Presa Es Vuelta de Revés. ~Aquel Que No Respeta los Derechos de Otros. ~Aquel Que Odia la Frustración. ~Aquel Al Que No Importa Lo Que Ocurre.

Fuente: Harper’s, abril 2017.