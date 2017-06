Toda la noche dijo su nombre. Murió al amanecer mientras sus hijos dormían y ella lo perdonaba.

Nunca voy a escribir la novela de mis padres. Tengo muchos principios como éste, pero salto de párrafo en párrafo como quien ve las fotos en desorden que va encontrando en una caja vieja. ¿Por qué tenía que perdonarlo? Por todo y nada. Por morirse. Por dejarla con cinco hijos, a los cuarenta y seis años, bella como una llama, lívida, valiente y orgullosa.

Nadie iba a mantenerla, ni a ella ni a sus hijos. Raros sus padres que creyéndose generosos no se dieron cuenta del tamaño de su indefensión. Ella nunca puso cara de mártir, ni penó a gritos. Ni pidió ayuda. No sé si temería que alguien le reprochara haberse casado con un hombre que no le dejó nada. Ni un centavo partido a la mitad. Quizás la renta del siguiente mes. Porque ellos y sus hijos vivían al día, aunque comieran mejor que en ninguna de las otras casas. Nada creían que les había dejado, porque ni quién pensara en el terreno solitario y remoto que ella salvó de malograrse junto con todo lo que su marido perdió con la guerra de su posguerra en Puebla.





Ilustración: Gonzalo Tassier

Deshojar a mis padres en el mes que las tiendas dedican al padre. No sé por qué se me ha pasado por el alma de la memoria. Será que con los años he ido aprendiendo que tuvimos dos padres. Cuando perdimos a uno, la otra se convirtió en la proveedora, se hizo cargo, se hizo de la carga, y siguió siendo tajante y preciosa, como las alas de su nombre, hasta el día en que murió sin conocer a sus bisnietos, sin oír a la mayor de sus nietas descubriendo el encanto, sin ver a la menor, con el pelo en rizos cortos, acompañada de un novio de larga melena lacia, como la de un apache.

Capítulos desordenados. Mi hijo, el niño de sus ojos, acaba de tener un hijo que se parece a él. Y otro con una cabeza grande, como son grandes sus ojos, con la que ha de pensar alguna maravilla. Empiezan a descubrir que es de buenas personas reírse cuando los demás les sonríen. Tienen apenas cuatro meses. Como son cuatro mis hermanos.

Entre todos le dimos a mi madre catorce descendientes. En cambio sus padres tuvieron veinticinco del mismo número de hijos y nosotros sumaremos cada uno cuando mucho seis nietos. Yo me conformaría con cuatro, para volver al número de meses que tienen mis cuates, los que sumados a los dos de mi hermana vuelven a dar cuatro.

Mi madre podría tener cuatro bisnietos. Los hubiera gozado. Sé que verla mirarlos sería como tener el arcoíris sobre el escritorio. Los habría visto si tan sólo hubiera conseguido vivir noventa y tres, como era su ambición y su certeza. Pero para seguir vivos cuantos años se quiera no bastan los deseos. Tampoco mi padre alcanzó a vivir tanto como hubiera querido, por más que sus hijos hayamos creído siempre que murió tan joven porque ya no quería vivir. También la memoria miente. Recuerdo que eso creíamos y por eso lo creo, no porque sea verdad. Así que corrijo con la fe del ahora. Imposible que él hubiera querido perderse la expresión de su nieta cuando mira por el ojo de una cámara. Lo hubiera deslumbrado. Se la perdió, pero no por su gusto, sino porque el azar hace con cada quien lo que bien le parece.

¿Qué tal si los padres fueran eternos? O casi eternos. ¿Darían mucha guerra? Yo sí daría mi guerra. Si me quedara viva hasta ver a los nietos de mis nietos tener nietos, tendría que vivir más de doscientos años. Se iban a cansar de oír mis cantos. Porque eso sí, hasta el día en que me muera yo quiero amanecer tarareando. Aunque sea una canción triste: Dicen que me han de quitar, las veredas por donde ando, las veredas quitarán, pero la querencia cuándo.

“Ya, querida tataratatarabuela, déjate ir”, me dirían, “si desde que nacieron tus nietos temías no verlos llegar a la preparatoria y ahora mírate nada más, durmiendo en un caja de cerillos, cada día más chiquita. ¿Hasta cuándo piensas vivir? ¿Hasta que te conviertas en la punta de un bolígrafo? ¿Tanto así te quieres encoger? ¿Hasta que incinerarte cueste menos que incendiar una luz de bengala? Tendrías que morir cerca de Navidad, para echarte al aire en una fiesta, cuando los niños estén jugando a ver estrellas en la punta de su varitas iluminándose?”. “Sí”, diría yo, “quiero morirme cuando quede tan poco de mí que pueda perderse en la chispa de una luz de bengala?”.

Qué sueño éste. Vivir sin tregua.

En mi casa las puertas que dan al patio son, a un tiempo, ventanas. Por la que estaba abierta, entró un pájaro. Un pequeño gorrión desorientado quiso participar en el coloquio de la comida. No supo el lío en que iba a meterse. Cuando se vio entre cuatro paredes empezó a revolotear tan asustado como estábamos nosotros por él. Los dos hombres más piadosos de la familia trataron de ayudarlo a salir, pero lo único que lograron fue hacer que volara a esconderse en el pretil más alto de una pintura de José Lazcarro. Hasta allá arriba se veía diminuto. Era parte del paisaje. Cerca de la boca del volcán que se cuela entre las nubes bajo las que se pierde la mujer dormida. Ese cuadro es mejor cada año. Se va llenando de significados. Abajo del volcán, sobre su estampa, se ve el cerro que fue la pirámide de Cholula con la iglesia de los Remedios en la cumbre. Y ahora que mi amiga Elena ha dado en subir al cerro para despedir el sol de los lunes, tomada por un dolor que ha de callarse, porque así de cruel es vivir en nuestro país, yo miro el cuadro durante las comidas y pienso en ella y en mi hermana que han fundado un grupo para recoger la basura que no logran quitar del cerro ni el INAH, ni el municipio de San Pedro, ni el de Santa Isabel, ni la Secretaría de Turismo del estado, ni el arzobispo, ni los mayordomos del templo. Todos con alguna injerencia y con ninguna.

Nos sentamos a comer a la sombra del volcán, del cerro y los pinceles de Lazcarro, mirando de reojo y de vez en cuando al nuevo inquilino del cuadro, quieto en una esquina, como mandado a hacer para completar el hechizo.

Tiene miedo. A veces da miedo vivir aquí. Miedo, como el suyo, de no poder salir volando. Pero ¿a dónde? ¿A qué mar? ¿A cuál tierra? Pobre gorrión éste que somos. Detenidos en el alero que rodea los diez y seis millones de años que suman los volcanes. Ni pensar en eso. Mejor asirse al día con día. Estaban los dos niños de visita. Dormidos en sus pequeños columpios cuya cuerda los mueve mientras hace sonar a Mozart. El pájaro perdió la timidez y voló hasta detenerse en la trabe que sostiene uno de los juegos. Miró a los niños con sus ojos de niño, dio la vuelta a su alrededor, le hizo confianza al mundo. Bajó volando a buscar unas migajas en el suelo. Desde ahí vio abrirse la ventana que al tiempo es puerta. No voló. Empezaba a sentirse tranquilo. Dando brincos buscó acercarse a la luz, llegar al umbral por el que había entrado.

Ya casi andaba en alianza con la serenidad cuando sintió a un montón de pelos despertar de su letargo para ir tras él. Y otra vez el espanto. La perra es chica, pero propició un alboroto. Breve porque su dueña la detuvo antes de que los niños lloraran y su abuela perdiera el sentido de sólo imaginar al gorrión hecho añicos.

Pero él había volado tan a tiempo, con tal elegancia, que una paz de cielo claro se adueñó de la sala. Sin más.

Nuestro país soliviantado da tristeza, da furia, muchas veces da miedo, pero también da tardes como las del domingo, pájaros y pintores, perros y niños. Aquí los hemos puesto vivir sin darnos tregua, siguiendo el mandato de los antepasados. No hemos de darnos por vencidos. ¿Qué tal si los padres fueran eternos? ¿Qué nos dirían? ¿A dónde van? ¿A cuál mar? ¿A cuál tierra? ¿A cuál terreno recuperado de la nada?

Ángeles Mastretta

Escritora. Autora de El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de amores, Mujeres de ojos grandes y Arráncame la vida, entre otros títulos.