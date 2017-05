En este breve artículo realizo un análisis observacional sobre quién viola más las normas sociales en el tráfico. Defino norma social como aquella donde hay una percepción generalizada de aprobación o desaprobación sobre cierto tipo de conducta.1 En la entrada a la Supervía de Calzada Las Águilas rumbo a Santa Fe en la Ciudad de México se juntan largas colas de automóviles en la hora pico matutina. Sólo existe un carril de entrada y la calle tiene dos carriles. La mayoría realiza una cola para poder entrar a dicha vía. Sin embargo, justo antes de la entrada existen automóviles que violan la norma social y deciden cortar camino y meterse a la cola. Este acto no es ilegal, pero sí viola una norma social de justicia y equidad en que cada uno debe formarse para esperar su turno. La pregunta que intento contestar es qué tanta violación a la norma social existe, qué tanta respuesta hacia esa violación de la norma social existe por los afectados y, principalmente, si la violación a la norma social puede explicarse en parte a diferencias en estatus socioeconómico.

Aunque el análisis observacional es simple, la cuestión de qué afecta el cumplimiento de las normas sociales no lo es. ¿Por qué unas sociedades cooperan más entre sí y otras no? Una posibilidad para explicar esa diferencia es la fragmentación social en términos socioeconómicos.2 México es un país con una desigualdad alta donde el 10% más rico de la población concentra 64% de la riqueza del país.3 A mayor desigualdad, los individuos con mayor poder económico pueden sentirse privilegiados y menos dispuestos a cooperar con el resto de la sociedad. De hecho, estudios recientes muestran precisamente ese resultado: los ricos sienten menos empatía y compasión por los menos favorecidos.4 Además, la elite tiene mucho más poder para moldear las instituciones y políticas públicas que las personas de menos recursos. De esta forma los grupos más favorecidos en términos socioeconómicos tienen una ventaja adicional para poder cimentar normas sociales que otros grupos.





Dado que la norma social de no meterse a la cola es precisamente social y no legal, un individuo racional y egoísta debería de meterse siempre a la cola. Ese individuo es conocido como polizonte o como diríamos muchos simplemente un gandalla. Por otro lado, si los individuos en la sociedad están conformados por personas que se preocupan por los demás, que son afectados por lo que piensan los demás de uno mismo entonces ese tipo de personas no debería de meterse a la cola. El análisis es clave para entender cuál debería ser el tratamiento adecuado hacia los gandallas.

El análisis observacional se realizó durante seis días entre semana en agosto de 2015 y 2016 en periodo de clases. Se recopiló la siguiente información entre las ocho y nueve de la mañana: género de la persona que se metía en la cola en el último momento violando la norma social (aproximadamente 30 metros antes de la pluma), tipo de automóvil, marca, modelo y año de éste. Si bien el género, marca y tipo de automóvil (camioneta, automóvil, taxi) son claros, el modelo y el año no lo son tanto. Se trató de ser lo más preciso posible pero hay que reconocer que las medidas de marca y año pueden tener cierto error de medición. Para poder decir que cierto grupo viola más o menos las reglas necesitamos compararlo contra otro que no las viole. En este estudio se toma como grupo de comparación los automóviles antes y después en la fila del violador de la norma social. Se recopila la misma información antes descrita. Por tanto, si existe error se espera que afecte de la misma forma tanto a los polizontes como a los que cumplen la norma social. Finalmente, se usa el Libro Azul para dar un valor monetario a los automóviles de acuerdo a la marca, modelo y año.

¿Qué tanta violación existe a la norma social de no meterse a la cola en el último momento? Durante los días del análisis entre ocho y nueve de la mañana la cola se mueve aproximadamente a 13 automóviles por minuto, por lo tanto en una hora se tienen aproximadamente 780 automóviles tomando la Supervía Poniente rumbo a Santa Fe. La violación a la norma social ocurre en promedio cada minuto. Es decir, casi 8% de los automóviles violan la norma social de forma burda en el último momento. No es un porcentaje menor pero tampoco es un número altísimo que diga que todos los automóviles violan la norma social. La gran mayoría de las personas, por tanto, cumple la norma social de hacer cola y esperar su turno para pasar. También se puede interpretar que estos resultados rechazan la idea que la mayoría de las personas son completamente egoístas. Pero como en cualquier sociedad, siempre existe un número de gandallas que trata de tomar ventaja de los demás. La respuesta de la sociedad es clave para que el porcentaje de polizontes no aumente.

¿Existe rechazo hacia los gandallas por la violación de la norma social? Sí, pero es relativamente baja. Sólo 15% de los automóviles que iban detrás del polizonte sonaron el claxon como forma de reclamo. Es decir, aproximadamente dos de cada 13 automovilistas reclaman y castigan al gandalla por su forma de actuar. A estos castigadores se les conoce como “castigadores altruistas” porque existe un costo al emitir el castigo pero no hay un beneficio inmediato. La presencia de estos castigadores es vital para que los gandallas no se extiendan en la población y para que pueda sostenerse la cooperación.5

Intenté realizar un estudio similar de violación de normas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México. Mis asistentes de investigación servían de actores, tiraban basura frente a una persona, y lo que quería analizar era el grado en que las personas que veían dicha conducta reclamaban. El experimento lo tuve que suspender porque de aproximadamente 75 casos sólo una persona reclamó. En ese contexto, el grado de castigadores es sustancialmente menor. Definitivamente necesitamos más investigación aplicada sobre qué tantos castigadores altruistas existen en diferentes contextos, pero también sobre qué otras variables se correlacionan con la decisión de castigar. Por ejemplo, es posible que el estrato socioeconómico afecte el grado de empoderamiento para poder reclamar una violación a la norma social.

¿Quiénes violan y defienden la norma social? Las mujeres cumplen más la norma social que los hombres aunque el grado de violación de la norma sigue siendo alta. 34% de las mujeres viola la norma social mientras que en los hombres es 41%. En este contexto, las mujeres tienen preferencias más pro sociales que los hombres.

En términos de estratos socioeconómicos también existen diferencias en quien viola la norma social. La gráfica muestra los resultados descriptivos. Del total de autos que violan la norma social 21% tiene un valor menor a 100 mil pesos. Pero entre los que no violan la norma social se tiene a 24% de los automóviles. En la parte alta por otro lado se tiene que 24% de los automóviles que violan la norma social tienen valor de más de 250 mil pesos, pero sólo 21% de los que no violan. En promedio los carros que violan la norma social tienen un valor monetario mayor en seis mil pesos que los cumplidores de la norma social.6 En resumen, un automóvil que viole la norma social es ligeramente más probable que tenga un mayor valor monetario que uno cumplidor de la norma social. Esto es consistente con resultados en otros contextos que muestran que los ricos denotan menor empatía y compasión con el resto de la sociedad.

También es posible saber quiénes son castigadores de la violación a la norma social. Las mujeres son más propensas al castigo en forma de tocar el claxon que los hombres. Las mujeres que van atrás del automóvil que viola la norma social responde en 16.4% mientras que los hombres sólo en 14.6%. Por otro lado, los automóviles de mayor valor monetario también son ligeramente más propensos a reclamar por medio del claxon a los violadores de la norma social. A diferencia de los resultados encontrados en la gráfica, la mayor diferencia entre castigadores y no castigadores proviene de automóviles con valor entre 200 y 250 mil. La proporción de automóviles que castiga a los violadores de la norma social que está en ese rango es de 17% mientras que los no castigadores son 14%.7

Los resultados del análisis observacional son interesantes. En términos de género, las mujeres son menos propensas a violar la norma social de meterse en la cola y al mismo tiempo ligeramente más propensas a castigar dicha conducta. En términos de estrato socioeconómico, los automóviles con mayor valor monetario violan la norma social con mayor frecuencia que los de menor valor. Asimismo, esa diferencia es también similar entre aquellos que deciden reclamar la violación de la norma social y los que no.

A todos nos gustaría vivir en una sociedad que fuera armónica y que todos sus miembros cumplieran las normas sociales. Nuestra sociedad tiene altos niveles de desigualdad y existe, como en otras sociedades, un porcentaje de gandallas que trata de sacar ventaja de los cumplidores de la norma social. La pregunta entonces es cómo disminuir el número de gandallas. En otras palabras, se busca cómo mejorar la cultura cívica de tal forma que aumente el cumplimiento de normas sociales básicas y a su vez mejore el engranaje del funcionamiento entre Estado y sociedad.

Se pueden pensar intervenciones en varios frentes. Por un lado, se puede afectar la conducta directamente del gandalla. La investigación reciente muestra que recordatorios sobre la moralidad de las personas disminuyen actos deshonestos.8 En este sentido, es importante que se cuente con anuncios a lo largo de la calle donde se mencione la conducta esperada de las personas. Si se incluye la palabra “es lo justo”, es posible que aumente más la proporción de autos que cumplan la norma social. El ejemplo mencionado aquí es particular, pero sus implicaciones son generales. Los gandallas tienen que internalizar el costo que ocasionan a la sociedad, pero se vuelve más difícil que suceda si no hay una campaña general que justifique la norma social.

El aspecto clave, sin embargo, para que se reduzca el número de gandallas es el castigo que puedan recibir de otras personas. En Colombia, Antanas Mockus, quien fue presidente municipal de Bogotá y que realizó cambios sustanciales en la cultura cívica de esa ciudad, tiene una frase relevante: “Primer anillo de seguridad: tu conciencia. Segundo anillo —si tu conciencia falla— tus vecinos, amigos y colegas. Si la autorregulación y la mutua regulación no bastan, policía y la justicia. Pero en ese orden”. En México se nos ha olvidado el poder que tiene la mutua regulación para modular conductas. Por eso es tan importante que desde el Estado y otras instituciones fomenten el que todos somos parte de una sociedad y que se debe llamar la atención al que viola la norma social. Esos actores también deberían ser los primeros en predicar con el ejemplo.

La mutua regulación tendría beneficios en otros aspectos de nuestra vida. Como en la teoría de las ventanas rotas, cuando se observa una mejor cultura cívica en un área se tiende a contagiar esa buena conducta en otras áreas. Esta tolerancia cero con la violación de normas sociales podría cambiar también potencialmente a las personas que buscan o se benefician de actos de corrupción. Pequeños cambios positivos tienen un efecto multiplicador en la sociedad.

Roma no se construyó en un día, efectivamente. Tampoco lograremos construir una sociedad con confianza y armonía de un día para otro. Pero si nuestro primer ladrillo es inculcar a las personas, especialmente a nuestros niños y jóvenes, no sólo que la norma social debe cumplirse sino que es importante reclamar al gandalla la inequidad de su acto tal vez podamos construirla más fácilmente.

Raymundo M. Campos

Profesor-investigador en el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

Agradezco la asistencia en investigación de Alejandro Gómez López y de Celestino Arellano, así como los comentarios y sugerencias de Luis Monroy, Fernando Nieto y Raúl Zepeda.

