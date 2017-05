Los pacientes buscan a los médicos por diferentes razones. Muchas veces los motivos no son enfermedades sino problemas personales. Quien acude por causas no médicas busca ayuda. La suma de embrollos sociales y emocionales, aunados a dolencias físicas o problemas anímicos, hacen más difícil resolver las demandas del paciente. Además, lo he escrito en numerosas ocasiones, los enfermos difieren entre sí (“no hay enfermedades, hay enfermos”, reza un viejo dictum médico) y con el tiempo, la misma persona cambia.

Hace algunos años, desconozco la cita original, escuché una idea magnífica: “la medicina es el arte de tomar decisiones adecuadas basadas en evidencias inadecuadas, que es otra forma de decir que la medicina es una disciplina inexacta”. Aunque esa idea puede parecerle obsoleta a los jóvenes médicos, cuyo diagnóstico se basa cada vez más en modernos aparatos, la idea, cuando se trata de enfermos con problemas diversos no bien definidos, sigue vigente.





Ilustración: Kathia Recio

En medicina interna, o medicina general, el diagnóstico más frecuente es “no enfermedad”. Los enfermos que acuden a consulta y se someten a exámenes de laboratorio y gabinete, cuyos resultados, igual que la exploración física, son normales, conforman el grupo “no enfermedad”. La mayoría de esas personas tampoco sufren enfermedades psiquiátricas; padecen ansiedad, baja autoestima, miedo, soledad, duelos no resueltos. A pesar de no ser catalogados como enfermos, el grupo “no enfermedad” requiere atención médica adecuada e inteligente. Los pacientes, a diferencia de quienes padecen y sufren por su “no enfermedad”, pero que también deben ser considerados pacientes, tienen ventajas: el mote enfermo genera empatía, compasión, atención y compañía, mientras que los “enfermos no enfermos” carecen de esos cuidados.

Muchos “enfermos no enfermos” van al doctor porque no encuentran en su entorno quien los escuche. Exclusión social, angustia, estrés emocional o eventos como viudez son motivos para consultar al médico. Dos ejemplos. Primero: en países anglosajones 30% de mujeres viudas acuden al doctor para ser escuchadas —no hay estudios sobre el sexo masculino—; la escucha puede ser suficiente para paliar el dolor y entender el duelo. Segundo: “enfermos no enfermos”, víctimas de soledad, suelen acudir a clínicas u hospitales ya que en ellas sienten cobijo y protección; hay quienes lo hacen por la necesidad de pertenecer a alguna institución. En ambos ejemplos, el de las viudas no enfermas y los “enfermos no enfermos”, o enfermos por soledad, las personas buscan consuelo y escucha.

La soledad predispone a depresión, baja autoestima y ansiedad; desde años se sabe que también incrementa enfermedades físicas. En 2006, un estudio demostró que mujeres enfermas de cáncer de mamá, sin cobijo familiar ni social, tenían cinco veces más posibilidades de fallecer que aquellas con marcos sociales adecuados.

Asimismo, los científicos han demostrado que durante el estrés por aislamiento se producen mayores dosis de cortisol, hormona asociada al estrés; en las personas sometidas a tensión la producción de cortisol aumenta, y ésta, a su vez, produce inflamación. La inflamación crónica se asocia a enfermedades cardiovasculares, cáncer y alteraciones inmunológicas.

Otras investigaciones científicas agregan información. Una de ellas se encargó de seguir a mil 600 personas mayores de 60 años durante seis años. Al final del estudio las personas que vivían o se sentían solas sufrieron 60% más deterioro en la salud y 45% más posibilidades de haber muerto. John T. Cacioppo, neurocientífico social, y Stephanie Cacioppo, doctora en psicología, abundan: “Un análisis reciente —de 70 estudios combinados con tres millones de participantes— demostró que la soledad incrementa la posibilidad de mortalidad en un 26%”.

Un número elevado de los “enfermos no enfermos” acuden a consulta precisamente por soledad. Y un gran porcentaje, al no sentirse satisfecho tras la consulta, busca otra(s) opinión(es). “Doctor shoppers” (“compradores de doctores”) es el mote de este grupo. Quien visita varios profesionistas lo hace por insatisfacción y por necesidad. El brete es complejo: mientras no se resuelvan las causas subyacentes —soledad, baja autoestima, problemas económicos, duelos no resueltos— el padecimiento continuará, y si se tiene mala suerte y el paciente se topa en el camino con médicos mal preparados, charlatanes o no éticos, el “enfermo no enfermo”, indefenso por sus mermas, agobiado por no tener quien le escuche, puede ser víctima de maniobras inadecuadas y/o prescripciones equivocadas. Algunas personas “doctor shoppers” enferman durante su periplo.

El problema es complicado. La soledad en el mundo moderno se ha convertido en epidemia. La soledad y sus aliados incrementan la fragilidad de las personas. Cuando las desventuras sociales y/o personales son demasiadas la ayuda médica es pobre. Encontrar cómo ayudar es necesario. Acortar la brecha entre lo que solicita la persona y lo que ofrece el doctor exige investigar las razones no médicas de la consulta con el mismo ahínco como si se estuviesen estudiando los motivos de la pérdida de peso o de la fiebre. Eso es el arte de la medicina.

Arnoldo Kraus

Médico. Profesor en la Facultad de Medicina, UNAM. Es autor de Dolor de uno, dolor de todos (Debate) y de Recordar a los difuntos (Sexto Piso), entre otros libros.