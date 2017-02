El escritor Francisco Monterde fue el primero en advertir que las antenas de radio, colocadas en lo alto de las viejas casas porfirianas, habían modificado el panorama urbano. Terminaba 1923 y una antena entre los tendederos de las azoteas representaba el último grito de la ciudad moderna, un signo que se sumaba a los automóviles, los tranvías, los ascensores, los aeroplanos, los rascacielos: algo que conducía al centro mismo de los domicilios ondas invisibles que de pronto se convertían en voces, en sonidos, en mensajes. Manuel Maples Arce y Germán Liszt Arzubide acababan de lanzar el segundo manifiesto estridentista. Uno de los poetas de ese grupo, Luis Quintanilla, advirtió que además del panorama, el ritmo de la urbe también había cambiado. “Se erizan los pelos al roce de las ondas hertzianas”, anotó en un poema.

Tal vez la Ciudad de México no había experimentado antes una idea de la modernidad como la que se vivió aquel año electrizante. En todas partes, cables, arcos voltaicos, postes de telégrafo, timbrazos telefónicos. Los muros cargados de publicidad devenían fachadas parlantes. “La Cervecería Moctezuma y El Buen Tono. Refacciones Ford. Aspirina Bayer Vs. Langford Cinema”, consignó el poeta Maples Arce.

En febrero de ese año el radio había surgido como el objeto más reciente de la civilización. Los periódicos inauguraban columnas, planas y secciones destinadas a explicar “los misterios de Hertz y de Marconi”. En unos cuantos meses, la ciudad chisporroteaba, “polarizada en las antenas radiotelefónicas de una estación inverosímil”.

En 1922, José Juan Tablada reportó desde Nueva York que, en vez de “las Arcas de Noé y las linternas mágicas de nuestra infancia”, Santa Claus había dejado bajo los árboles navideños cargamentos enteros de aparatos de radio. En el primer semestre de 1923, la moda llegó a México bajo al forma de una fiebre que cundió en las colonias más pudientes —en especial, Juárez y Roma— y de ahí avanzó incontenible hacia las barriadas más pobres. Al finalizar el año, habían volado de los almacenes cinco mil radiorreceptores. Mientras la clase acomodada elegía aparatos vistosos, con finos detalles de ebanistería (el precio oscilaba entre doce y ochocientos pesos), los sectores populares conseguían manuales que les ayudaban a armar, con trozos de galena, envases de avena Quaker y alambre para embobinar, modestos aparatos de manufactura doméstica. En noviembre de 1923, denunciaba uno de los redactores de El Demócrata:

Para entonces, el radio había ocupado el lugar de honor en las casas mexicanas. La privacidad era invadida por música, canciones, discursos, publicidad: Salvador Novo afirmaba que no había persona capaz de resistir la pedantería del señor que, desde un micrófono, ordenaba asistir a la esquina de tales calles a comprar cualquier cosa imaginable. La transformación del entorno urbano había significado, de modo inevitable, un cambio en las costumbres. En el Teatro Lírico, la revista Los efectos del radio, con llenos completos cada noche, hacía la crítica de una sociedad que se empeñaba en recogerse a ciertas horas para escuchar la radio. En ese espíritu, un colaborador de El Demócrata cronicó el instante:

Hoy no hay azotea sin antena

de fierro o de carrizo, mala o buena,

ni casa que no tenga un aparato

de bulbo de galena,

ni familia que ahora se visite

que si es de noche no se nos invite

a escuchar el concierto

que por cierto

tiene una feroz monotonía,

(…)

noche a noche lo escuchan con paciencia

digna de mejor causa

y no hacen ni una pausa

ni platican ni nada,

están con su oreja bien pegada,

y yo, amigo, será que soy muy burro,

pero la verdad pura, que me aburro.

(…)

Cuando estuvo el fonógrafo de moda

y la gente toda

se compró su vitrola en abonitos

y discos y más discos muy bonitos

pero que el dueño muy inoportuno

quería que se escuchara uno por uno,

y a mí a la octava pieza

me dolía horriblemente la cabeza,

a la décima ya pensaba yo un poquito en su mamá

y me salía de allí sin despedida…