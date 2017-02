Me disculpo. No encuentro la cita original de la idea siguiente. La comparto. Su mensaje, aunque en desuso, o más bien por eso, es necesario. Cito: Objetivos de la medicina:

1. Preservar la salud.

2. Evitar las muertes prematuras e innecesarias.

3. Curar, o cuando no se pueda curar, aliviar y siempre acompañar y consolar al enfermo.

Limito las siguientes reflexiones al inciso tres. Acompañar. Inmensa palabra. Acción imprescindible en la vida y obligada en el ejercicio médico. Son muchas las omisiones, voluntarias o involuntarias, de la mayoría de las escuelas de medicina. Acompañar y no abandonar, sobre todo al enfermo al cual poca ayuda científica puede ofrecérsele, debería formar parte del currículo. Las omisiones, por supuesto, no son absolutas. Piedad, cuidado, altruismo, empatía y acompañar son, aunque poco se ejerzan, palabras frecuentes en el léxico de algunos médicos. Esas vivencias, piedras angulares de la profesión y características de cualquier ser humano preocupado por el otro son momentos efímeros en la mayoría de las facultades de medicina. No existe una materia centrada en ese tipo de cuestiones, donde el médico experimentado comparta sus experiencias con quienes inician sus estudios.





Ilustración: Kathia Recio

La responsabilidad hacia la persona devastada por el imparable curso de la enfermedad debe ser asumida por el médico. Cuando los caminos terapéuticos se han agotado las virtudes de los doctores se ponen a prueba. A diferencia de los enfermos terminales, cuyo final suele ocurrir en seis meses, aquellos que sufren patologías crónicas requieren otro tipo de aproximación. En ambas circunstancias no abandonar al doliente es fundamental. En las próximas líneas me referiré a pacientes crónicos —artritis reumatoide avanzada, insuficiencia renal, enfisema pulmonar— cuya condición no abre las puertas de la eutanasia.

No abandonar al enfermo es una obligación ética fundamental de los médicos, obligación que debe repensarse en el contexto de la medicina moderna por al menos dos razones. La primera es la ya aludida cronicidad de las patologías; en los próximos años el número de enfermos víctimas de patologías crónicas se incrementará en número y su supervivencia será mayor por los avances científicos; la segunda se refiere a las nuevas reglas impuestas en el ambiente médico, como son la desagradable presencia de abogados, de compañías aseguradoras y de la biotecnología sin límites que tienden a romper la relación entre galenos y enfermos. Utilizo la palabra obligación con la intención de subrayar que los profesionistas deben ejercer el compromiso, no escrito, de responsabilizarse por sus enfermos cuando éstos lo demanden, independientemente de que sean mínimos los nichos terapéuticos para mejorar sus condiciones sin olvidar los lastres señalados: abogados, tecnología, escasez de recursos.

Esa noción, la de la obligación de acompañar a los enfermos, se ha difuminado en los últimos años. De hecho, en Estados Unidos las demandas más frecuentes contra los galenos no son, sorprendentemente, por negligencia, sino por no escuchar las peticiones de los pacientes. Esas peticiones suelen solicitar acompañamiento y escucha. Hace años un médico británico compartió una anécdota conmovedora; tiempo atrás, las mujeres que solían hacer la limpieza de las salas de hospitalización dedicaban, motu proprio, algunos minutos para hablar con los enfermos, escucha que suplía a la de los médicos y enfermeras ocupados y con poco tiempo. Desde hace tiempo se sabe que los efectos de cuidar y acompañar, es decir, de no abandonar, suelen ser más exitosos que los logros obtenidos por medio de placebos.

Cuando los pacientes tienen la oportunidad de escoger a sus médicos, situación lamentablemente (casi) imposible en las instituciones públicas de (casi) cualquier país, lo hacen bajo el supuesto de que juntos sembrarán una relación que perdurará indefinidamente. Esos vínculos, cultivados y fomentados con el tiempo, fortalecidos por medio del diálogo, y profundizados durante las enfermedades son la base de la relación médico-paciente y la antesala del compromiso de no abandonar al enfermo. De ese entramado nace una narrativa propia de la enfermedad que se nutre gracias a las vivencias de los implicados y que crece cuando el galeno tiene un verdadero interés por sus pacientes. Esa narrativa exige entender que la dependencia, y la vulnerabilidad, se incrementan cuando el mal atenaza y cuando son pocas las posibilidades de cura o mejoría.

La medicina moderna cada vez está más enferma. Sus derroteros tienden a que médicos, enfermeras y personal administrativo privilegien la tecnología y las intervenciones médicas y farmacológicas en lugar de las relaciones humanas. Esa óptica aleja a los galenos de los enfermos y deviene abandono.

Las enfermedades crónicas, el dolor y las pérdidas que éstas implican construyen al médico. Esa construcción florece cuando la lectura de la patología se combina acompañando al enfermo. Modificar la tendencia actual de la medicina es imposible. Hablar en contra de ella es obligatorio.

Arnoldo Kraus

Médico. Profesor en la Facultad de Medicina, UNAM. Es autor de Dolor de uno, dolor de todos (Debate) y de Recordar a los difuntos (Sexto Piso), entre otros libros.