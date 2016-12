Presentamos una edición especial de Twitter’s Digest, para este 28 de diciembre.

En exclusiva : ¡¡¡15 titulares de la prensa mundial!!! *

MorgenProst!, de Berlín:

ANGELA MERKEL DIMITIRÁ PARA CREAR UN PUESTO DE TRABAJO

Grandpa, órgano independiente del PC Cubano :

INAUGURADO EN LA HABANA EL PRIMER MARX DONALD

The Dependent, de Londres :

INGLATERRA REINGRESARÁ EN LA UNIÓN EUROPEA COMO PROVINCIA ESCOCESA

Konsomol Vodkaia, de Moscú :

GUSANO ROJO DESCUBIERTO EN LA MOMIA DE LENIN :

SE CONFIRMA LA SOSPECHA DE QUE LE GUSTABA EL MEZCAL

Cornetín, de Buenos Aires :

MARADONA REPUESTO DE SU ÚLTIMA DESINTOXICACIÓN

The New York Dimes, de Boston :

TRUMP SE DISTANCIA DEL EJEMPLO DE CALÍGULA :

NO NOMBRARÁ MINISTRO AL ELEFANTE MASCOTA DEL PARTIDO REPUBLICANO

The Irish Coffee Times, de Belfast :

EL IRA PUBLICARÁ DOCUMENTACIÓN DEMOSTRANDO QUE JESÚS ERA CATÓLICO

L’Optimiste, semanario quebecois :

QUEBEC RECONOCE LA INDEPENDENCIA DEL CANADÁ

El diario fundamentalista vaticano A Dios Rogando :

DESMENTIDA LA INMINENTE CANONIZACIÓN DE MADONNA

El Cinabrio, de Santiago de Chile :

SE CONFIRMA: PINOCHET FUE CLONADO DEL MONSTRUO DE FRANKENSTEIN

¡En er Mundo!, de Madrid :

CALUMNIADO EL EX REY JUAN CARLOS :

JAMÁS DIJO NADA TAN INTELIGENTE

El semanario Marpo Colo, de Palermo :

PROSTITUTA VENECIANA BATE RÉCORD MUNDIAL DE NATACIÓN

El diario quechua Kocha Bamba, de Potosí :

CHILE CONCEDE A BOLIVIA UNA SALIDA AL MAR :

“SERÁ SUBTERRÁNEA”, PRECISÓ EL CANCILLER CHILENO

La revista A’la Xuxa, de Kuwait :

LA CONFERENCIA PANISLÁMICA DE HARENES FUNDA EL LIGUERO ÁRABE

El semanario Mokus, de Fúnich :

LOS VERDES EN FAVOR DE LA INSEMINACIÓN NATURAL

Ricardo Bada

Escritor y periodista, residente en Alemania desde 1963. Editor en ese país de la obra periodística de García Márquez y los libros de viaje de Cela, y autor de Don Enrique, la única antología integral en castellano de la obra de Heinrich Böll.

* Todos y cada uno publicables como tuits, el más largo tiene 139 caracteres.